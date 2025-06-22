Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Динамо Мн», 13-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 июня в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Динамо Мн»