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  • «Арсенал» – «Динамо Мн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 июня 2025

«Арсенал» – «Динамо Мн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 июня 2025

22 июня 2025, 15:20
Арсенал
22.06.2025, воскресенье, 16:30
Беларусь. Высшая лига, 13 тур
2 : 1
Завершен
Динамо Мн
19' Р. Мялковский 88' Ю. Ловец (П)
70' П. Игор
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
30
Артем Сороко
ВР
99
Кирилл Волков
ЛЗ
5
Роман Вегеря
ЦЗ
5
Никита Власенко
ЦЗ
18
Александр Михаленко
ПЗ
6
Андрей Ишутин
ОП
89
Вадим Арутюнян
ОП
27
Максим Гаевой
ЦП
77
Николай Сотников
ЦП
99
Руслан Мялковский
ЦП
89
Александр Французов
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Динамо Мн
13
Иван Шимакович
ВР
4
Илья Калачев
ЦЗ
5
Павел Апетенок
ЦЗ
26
Владислав Калинин
ЦЗ
32
Вадим Пигас
ПЗ
17
Иван Бахар
ЦП
19
Денис Гречихо
ЦП
24
Алексей Вакулич
ЦП
7
Евгений Малашевич
ПВ
7
Душан Бакич
ЦФ
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Арсенал
1
Иван Санько
ВР
13
Иван Орешкевич
ЛЗ
51
Александр Скшинецкий
ОП
9
Валерий Сенько
ЦП
11
Юрий Ловец
ЦП
63
Фатхулло Олимзода
АП
41
Дмитрий Лутик
ПВ
Динамо Мн
1
Артем Макавчик
ВР
4
Алексей Гаврилович
ЦЗ
67
Роман Бегунов
ЦЗ
19
Педро Игор
ЛВ
19
Даниил Силинский
ОП
6
Максим Мякиш
ОП
10
Карен Варданян
ЦФ
30
Мустафа Джимет
ЦФ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
4-2-3-1
30
Сороко
99
Волков
5
Вегеря
5
Власенко
18
Михаленко
6
Ишутин
89
Арутюнян
27
Гаевой
77
Сотников
99
Мялковский
89
Французов
4-3-1-2
13
Шимакович
32
Пигас
5
Апетенок
26
Калинин
4
Калачев
17
Бахар
19
Гречихо
24
Вакулич
7
Малашевич
37
Цепенков
7
Бакич
89
Арутюнян
51
Скшинецкий
51
Скшинецкий
89
Арутюнян
27
Гаевой
11
Ловец
11
Ловец
27
Гаевой
6
Ишутин
63
Олимзода
63
Олимзода
6
Ишутин
99
Мялковский
41
Лутик
41
Лутик
99
Мялковский
5
Апетенок
67
Бегунов
67
Бегунов
5
Апетенок
7
Малашевич
19
Игор
19
Игор
7
Малашевич
17
Бахар
10
Варданян
10
Варданян
17
Бахар
19
Гречихо
21
Шевченко
21
Шевченко
19
Гречихо
Остались в запасе
Арсенал
Динамо Мн
1
Иван Санько
ВР
13
Иван Орешкевич
ЛЗ
9
Валерий Сенько
ЦП
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
1
Артем Макавчик
ВР
4
Алексей Гаврилович
ЦЗ
19
Даниил Силинский
ОП
6
Максим Мякиш
ОП
30
Мустафа Джимет
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Остались в запасе
1
Иван Санько
ВР
13
Иван Орешкевич
ЛЗ
9
Валерий Сенько
ЦП
Остались в запасе
1
Артем Макавчик
ВР
4
Алексей Гаврилович
ЦЗ
19
Даниил Силинский
ОП
6
Максим Мякиш
ОП
30
Мустафа Джимет
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Статистика матча Арсенал - Динамо Мн
2
2
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
10
Нарушения
15
14
Офсайды
0
2
Удары мимо ворот
5
9

Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Динамо Мн», 13-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 июня в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Динамо Мн»

«Арсенал» – «Динамо Мн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 июня 2025

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Динамо Мн Арсенал
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