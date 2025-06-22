22.06.2025, воскресенье, 16:30
Беларусь. Высшая лига, 13 тур
Беларусь. Высшая лига, 13 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Арсенал
Арсенал
4-2-3-1
30
Сороко
99
Волков
5
Вегеря
5
Власенко
18
Михаленко
6
Ишутин
89
Арутюнян
27
Гаевой
77
Сотников
99
Мялковский
89
Французов
4-3-1-2
13
Шимакович
32
Пигас
5
Апетенок
26
Калинин
4
Калачев
17
Бахар
19
Гречихо
24
Вакулич
7
Малашевич
37
Цепенков
7
Бакич
89
Арутюнян
51
Скшинецкий
51
Скшинецкий
89
Арутюнян
27
Гаевой
11
Ловец
11
Ловец
27
Гаевой
6
Ишутин
63
Олимзода
63
Олимзода
6
Ишутин
99
Мялковский
41
Лутик
41
Лутик
99
Мялковский
5
Апетенок
67
Бегунов
67
Бегунов
5
Апетенок
7
Малашевич
19
Игор
19
Игор
7
Малашевич
17
Бахар
10
Варданян
10
Варданян
17
Бахар
19
Гречихо
21
Шевченко
21
Шевченко
19
Гречихо
Остались в запасе
Арсенал
Динамо Мн
1
Иван Санько
ВР
13
Иван Орешкевич
ЛЗ
9
Валерий Сенько
ЦП
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
1
Артем Макавчик
ВР
4
Алексей Гаврилович
ЦЗ
19
Даниил Силинский
ОП
6
Максим Мякиш
ОП
30
Мустафа Джимет
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Остались в запасе
1
Иван Санько
ВР
13
Иван Орешкевич
ЛЗ
9
Валерий Сенько
ЦП
Остались в запасе
1
Артем Макавчик
ВР
4
Алексей Гаврилович
ЦЗ
19
Даниил Силинский
ОП
6
Максим Мякиш
ОП
30
Мустафа Джимет
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Статистика матча Арсенал - Динамо Мн
2
2
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
10
Нарушения
15
14
Офсайды
0
2
Удары мимо ворот
5
9
Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Динамо Мн», 13-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 июня в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Динамо Мн»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»