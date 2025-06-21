21.06.2025, суббота, 18:00
Казахстан. Премьер-лига, 13 тур
Казахстан. Премьер-лига, 13 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Тобол
Тобол
3-2-2-2-1
44
Устименко
3
Асранкулов
5
Ндиайе
45
Миладинович
11
Эль-Мессауди
6
Эдедем
21
Жагоров
8
Тагыберген
17
Чесноков
7
Жумашев
15
Вукчевич
3-2-3-1-1
78
Кавлинов
19
Тайкенов
5
Ковель
55
15
Шмидт
8
Такулов
9
17
Есимбеков
9
Фофана
11
Чочиев
88
Болов
8
Тагыберген
16
Брага
16
Брага
8
Тагыберген
11
Эль-Мессауди
17
Зуев
17
Зуев
11
Эль-Мессауди
7
Жумашев
14
Сигневич
14
Сигневич
7
Жумашев
78
Кавлинов
1
Голубничий
1
Голубничий
78
Кавлинов
9
8
Оматай
8
Оматай
9
17
Есимбеков
6
Мухаметханов
6
Мухаметханов
17
Есимбеков
8
Такулов
13
13
8
Такулов
11
Чочиев
21
Орынбасар
21
Орынбасар
11
Чочиев
Остались в запасе
Тобол
Жетысу
1
Султан Бусурманов
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
33
Ivan Pivovarov
ЦЗ
67
Мейрамбек Калмырза
ЦП
10
Цотне Мосиашвили
ЦП
7
Радослав Цонев
ЦП
10
Бейбит Галым
АП
8
Давид Энен
ЛВ
Главный тренер
Нурбол Жумаскалиев
1
Артур Егоров
ВР
93
Султан Аскаров
ЦЗ
87
Жаслан Каиркенов
ЦП
80
Arafat Moldagaliev
ЦП
17
Нурберген Нурбол
ПВ
Главный тренер
Самат Смаков
Остались в запасе
1
Султан Бусурманов
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
33
Ivan Pivovarov
ЦЗ
67
Мейрамбек Калмырза
ЦП
10
Цотне Мосиашвили
ЦП
7
Радослав Цонев
ЦП
10
Бейбит Галым
АП
8
Давид Энен
ЛВ
Остались в запасе
1
Артур Егоров
ВР
93
Султан Аскаров
ЦЗ
87
Жаслан Каиркенов
ЦП
80
Arafat Moldagaliev
ЦП
17
Нурберген Нурбол
ПВ
Главный тренер
Нурбол Жумаскалиев
Главный тренер
Самат Смаков
Статистика матча Тобол - Жетысу
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Тобол» против «Жетысу», 13-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 июня в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тобол» – «Жетысу»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»