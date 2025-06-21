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  • «Тобол» – «Жетысу»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 июня 2025

«Тобол» – «Жетысу»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 июня 2025

21 июня 2025, 16:50
Тобол
21.06.2025, суббота, 18:00
Казахстан. Премьер-лига, 13 тур
2 : 1
Завершен
Жетысу
19' Ж. Жумашев 72' И. Чесноков
81' Р. Болов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тобол
44
Данил Устименко
ВР
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
5
Пап-Алиун Ндиайе
ЦЗ
11
Ахмед Эль-Мессауди
ОП
6
Эссьен Эдедем
ОП
21
Наурызбек Жагоров
ЦП
8
Асхат Тагыберген
ЦП
17
Ислам Чесноков
ПВ
7
Жаслан Жумашев
ПВ
15
Марко Вукчевич
ЦФ
Главный тренер
Нурбол Жумаскалиев
Жетысу
78
Денис Кавлинов
ВР
19
Максат Тайкенов
ЛЗ
8
Сослан Такулов
ЛЗ
5
Максим Ковель
ЦЗ
55
Meik Karwot
ЦЗ
15
Дмитрий Шмидт
ПЗ
9
Rinat Serikkul
ЦП
17
Давид Есимбеков
ЦП
9
Сайду Фофана
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
88
Руслан Болов
ЦФ
Главный тренер
Самат Смаков
Тобол
1
Султан Бусурманов
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
33
Ivan Pivovarov
ЦЗ
8
Давид Энен
ЛВ
17
Александр Зуев
ЛВ
67
Мейрамбек Калмырза
ЦП
10
Цотне Мосиашвили
ЦП
16
Виктор Брага
ЦП
7
Радослав Цонев
ЦП
10
Бейбит Галым
АП
14
Николай Сигневич
ЦФ
Жетысу
1
Михаил Голубничий
ВР
1
Артур Егоров
ВР
93
Султан Аскаров
ЦЗ
87
Жаслан Каиркенов
ЦП
80
Arafat Moldagaliev
ЦП
8
Мирас Оматай
ЦП
6
Жансултан Мухаметханов
ЦП
13
Aslan Akhmedov
ЦП
17
Нурберген Нурбол
ПВ
21
Диас Орынбасар
ЦФ
3-2-2-2-1
44
Устименко
3
Асранкулов
5
Ндиайе
45
Миладинович
11
Эль-Мессауди
6
Эдедем
21
Жагоров
8
Тагыберген
17
Чесноков
7
Жумашев
15
Вукчевич
3-2-3-1-1
78
Кавлинов
19
Тайкенов
5
Ковель
55
15
Шмидт
8
Такулов
9
17
Есимбеков
9
Фофана
11
Чочиев
88
Болов
8
Тагыберген
16
Брага
16
Брага
8
Тагыберген
11
Эль-Мессауди
17
Зуев
17
Зуев
11
Эль-Мессауди
7
Жумашев
14
Сигневич
14
Сигневич
7
Жумашев
78
Кавлинов
1
Голубничий
1
Голубничий
78
Кавлинов
9
8
Оматай
8
Оматай
9
17
Есимбеков
6
Мухаметханов
6
Мухаметханов
17
Есимбеков
8
Такулов
13
13
8
Такулов
11
Чочиев
21
Орынбасар
21
Орынбасар
11
Чочиев
Остались в запасе
Тобол
Жетысу
1
Султан Бусурманов
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
33
Ivan Pivovarov
ЦЗ
67
Мейрамбек Калмырза
ЦП
10
Цотне Мосиашвили
ЦП
7
Радослав Цонев
ЦП
10
Бейбит Галым
АП
8
Давид Энен
ЛВ
Главный тренер
Нурбол Жумаскалиев
1
Артур Егоров
ВР
93
Султан Аскаров
ЦЗ
87
Жаслан Каиркенов
ЦП
80
Arafat Moldagaliev
ЦП
17
Нурберген Нурбол
ПВ
Главный тренер
Самат Смаков
Остались в запасе
1
Султан Бусурманов
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
33
Ivan Pivovarov
ЦЗ
67
Мейрамбек Калмырза
ЦП
10
Цотне Мосиашвили
ЦП
7
Радослав Цонев
ЦП
10
Бейбит Галым
АП
8
Давид Энен
ЛВ
Остались в запасе
1
Артур Егоров
ВР
93
Султан Аскаров
ЦЗ
87
Жаслан Каиркенов
ЦП
80
Arafat Moldagaliev
ЦП
17
Нурберген Нурбол
ПВ
Главный тренер
Нурбол Жумаскалиев
Главный тренер
Самат Смаков
Статистика матча Тобол - Жетысу
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Тобол» против «Жетысу», 13-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 июня в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тобол»«Жетысу»

«Тобол» – «Жетысу»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 июня 2025

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Жетысу Тобол
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