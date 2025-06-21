21.06.2025, суббота, 04:00
Клубный чемпионат мира, группа C, 2 тур
Клубный чемпионат мира, группа C, 2 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Бавария
Бавария
Бока Хуниорс
12
Leandro Brey
ВР
30
Javier García
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
27
Malcom Braida
ЦЗ
26
Марко Пеллегрино
ЦЗ
18
Франк Фабра
ЦЗ
2
Лукас Блондель
ПЗ
5
Игнасио Мирамон
ОП
15
Уильямс Аларкон
ЦП
18
Milton Delgado
ЦП
22
Exequiel Zeballos
ЦП
28
Brian Aguirre
ЦФ
9
Milton Giménez
ЦФ
17
Lucas Janson
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Нойер
22
Геррейру
44
Станишич
4
Та
6
Киммих
27
Лаймер
27
Горецка
21
Коман
17
Олисе
7
Гнабри
9
Кейн
3-3-1-3
1
Маркесин
2
Ди Лолло
32
Коста
3
Бланко
8
Бельмонте
6
Батталья
20
20
Веласко
17
Адвинкула
16
Мерентьель
7
Паласиос
22
Геррейру
2
Упамекано
2
Упамекано
22
Геррейру
27
Горецка
45
Павлович
45
Павлович
27
Горецка
7
Гнабри
10
Мусиала
10
Мусиала
7
Гнабри
21
Коман
10
Сане
10
Сане
21
Коман
Мусиала
13
Мюллер
13
Мюллер
Мусиала
16
Мерентьель
4
Сараччи
4
Сараччи
16
Мерентьель
20
27
27
20
8
Бельмонте
15
Аларкон
15
Аларкон
8
Бельмонте
20
Веласко
22
22
20
Веласко
7
Паласиос
9
9
7
Паласиос
Остались в запасе
Бавария
Бока Хуниорс
1
Даниэль Перец
ВР
40
Йонас Урбиг
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
36
Жоау Палинья
ОП
47
Давид Сантуш Дайбер
ЦП
7
Maurice Krattenmacher
ЦП
34
Том Бишоф
АП
7
Леннарт Карл
АП
18
Йона Куси-Асаре
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
12
Leandro Brey
ВР
30
Javier García
ВР
5
Маркос Рохо
ЦЗ
26
Марко Пеллегрино
ЦЗ
18
Франк Фабра
ЦЗ
2
Лукас Блондель
ПЗ
5
Игнасио Мирамон
ОП
18
Milton Delgado
ЦП
28
Brian Aguirre
ЦФ
17
Lucas Janson
ЦФ
Главный тренер
Мариано Эррон
Остались в запасе
1
Даниэль Перец
ВР
40
Йонас Урбиг
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
36
Жоау Палинья
ОП
47
Давид Сантуш Дайбер
ЦП
7
Maurice Krattenmacher
ЦП
34
Том Бишоф
АП
7
Леннарт Карл
АП
18
Йона Куси-Асаре
ЦФ
Остались в запасе
12
Leandro Brey
ВР
30
Javier García
ВР
5
Маркос Рохо
ЦЗ
26
Марко Пеллегрино
ЦЗ
18
Франк Фабра
ЦЗ
2
Лукас Блондель
ПЗ
5
Игнасио Мирамон
ОП
18
Milton Delgado
ЦП
28
Brian Aguirre
ЦФ
17
Lucas Janson
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Мариано Эррон
Статистика матча Бавария - Бока Хуниорс
1
3
Всего ударов по воротам
11
6
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
73
27
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
6
1
Нарушения
13
18
Офсайды
3
0
Количество передач
643
240
Сейвы
2
2
Точность передач %
92
70
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
7
3
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Бавария» против «Бока Хуниорс», 2-й тур Клубного чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 июня в 04:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бавария» – «Бока Хуниорс»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»