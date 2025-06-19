19.06.2025, четверг, 22:00
Клубный чемпионат мира, группа A, 2 тур
Клубный чемпионат мира, группа A, 2 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Интер Майами
Интер Майами
4-1-2-2-1
19
Устари
32
Аллен
17
Фрей
37
Фалькон
57
Вейгандт
5
Бускетс
8
Кремаски
8
Сеговия
21
Альенде
10
Месси
9
Суарес
3-3-2-1-1
14
Рамос
52
Фернандеш
2
Зе Педру
5
Маркано
17
Мариу
22
Варела
74
Моура
20
Виейра
10
Вейга
86
Мора
9
Омородион
21
Альенде
18
Альба
18
Альба
21
Альенде
57
Вейгандт
17
Авилес
17
Авилес
57
Вейгандт
17
Фрей
22
Пико
22
Пико
17
Фрей
8
Сеговия
5
Редондо
5
Редондо
8
Сеговия
74
Моура
6
Отавио
6
Отавио
74
Моура
10
Вейга
46
Эустакиу
46
Эустакиу
10
Вейга
52
Фернандеш
11
Борхес
11
Борхес
52
Фернандеш
22
Варела
7
Гомес
7
Гомес
22
Варела
Остались в запасе
Интер Майами
Порту
4
Райан Сейлор
ЦЗ
21
Эктор Мартинес
ЦЗ
31
Бальтасар Родригес
ЦП
20
Сантьяго Моралес
ЦП
34
Рокко Риос Ново
ЦФ
23
Вилльям Ярброу
ЦФ
13
Лео Афонсо
ЦФ
9
Аллен Обандо
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Маскерано
51
Diogo Fernandes
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
15
Vasco Sousa
ЦП
68
André Oliveira
ЦП
25
Tomás Pérez
ЦП
10
Андре Франку
АП
47
Анхель Аларкон
ЛВ
11
Пепе
ЛВ
10
Дэнни Намасо
ЦФ
21
Дениз Гюль
ЦФ
Главный тренер
Мартин Анселми
Остались в запасе
4
Райан Сейлор
ЦЗ
21
Эктор Мартинес
ЦЗ
31
Бальтасар Родригес
ЦП
20
Сантьяго Моралес
ЦП
34
Рокко Риос Ново
ЦФ
23
Вилльям Ярброу
ЦФ
13
Лео Афонсо
ЦФ
9
Аллен Обандо
ЦФ
Остались в запасе
51
Diogo Fernandes
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
15
Vasco Sousa
ЦП
68
André Oliveira
ЦП
25
Tomás Pérez
ЦП
10
Андре Франку
АП
47
Анхель Аларкон
ЛВ
11
Пепе
ЛВ
10
Дэнни Намасо
ЦФ
21
Дениз Гюль
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Маскерано
Главный тренер
Мартин Анселми
Статистика матча Интер Майами - Порту
Всего ударов по воротам
6
14
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
2
4
Нарушения
13
15
Офсайды
3
1
Количество передач
467
456
Сейвы
1
3
Точность передач %
86
89
Удары мимо ворот
1
6
Блокированные удары
0
5
Удары из пределов штрафной
4
9
Удары из-за пределов штрафной
2
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Интер Майами» против «Порту», 2-й тур Клубного чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 июня в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Интер Майами» – «Порту»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»