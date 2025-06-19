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  • «Интер Майами» – «Порту»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 июня 2025

«Интер Майами» – «Порту»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 июня 2025

19 июня 2025, 20:50
Интер Майами
19.06.2025, четверг, 22:00
Клубный чемпионат мира, группа A, 2 тур
2 : 1
Завершен
Порту
47' Т. Сеговия 54' Л. Месси
8' С. Омородион (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер Майами
19
Оскар Устари
ВР
32
Ноа Аллен
ЛЗ
57
Марсело Вейгандт
ЦЗ
17
Ян Фрей
ЦЗ
37
Максимилиано Фалькон
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
8
Бенжа Кремаски
ЦП
8
Теласко Сеговия
ЦП
21
Тадео Альенде
ПВ
10
Лионель Месси
(К) ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Маскерано
Порту
14
Клаудио Рамос
ВР
74
Франсишку Моура
ЛЗ
2
Зе Педру
ЦЗ
5
Иван Маркано
(К) ЦЗ
52
Мартим Фернандеш
ПЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
22
Алан Варела
ОП
10
Габриэль Вейга
ЦП
86
Родригу Мора
АП
20
Фабиу Виейра
ПП
9
Саму Омородион
ЦФ
Главный тренер
Мартин Анселми
Интер Майами
18
Жорди Альба
ЛЗ
4
Райан Сейлор
ЦЗ
21
Эктор Мартинес
ЦЗ
17
Томас Авилес
ЦЗ
22
Фафа Пико
ЛВ
31
Бальтасар Родригес
ЦП
20
Сантьяго Моралес
ЦП
34
Рокко Риос Ново
ЦФ
23
Вилльям Ярброу
ЦФ
5
Федерико Редондо
ЦФ
13
Лео Афонсо
ЦФ
9
Аллен Обандо
ЦФ
Порту
51
Diogo Fernandes
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
6
Отавио
ЦЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
47
Анхель Аларкон
ЛВ
11
Пепе
ЛВ
46
Стефен Эустакиу
ОП
15
Vasco Sousa
ЦП
68
André Oliveira
ЦП
25
Tomás Pérez
ЦП
10
Андре Франку
АП
11
Гонсалу Борхес
ПВ
7
Виллиам Гомес
ЦФ
10
Дэнни Намасо
ЦФ
21
Дениз Гюль
ЦФ
4-1-2-2-1
19
Устари
32
Аллен
17
Фрей
37
Фалькон
57
Вейгандт
5
Бускетс
8
Кремаски
8
Сеговия
21
Альенде
10
Месси
9
Суарес
3-3-2-1-1
14
Рамос
52
Фернандеш
2
Зе Педру
5
Маркано
17
Мариу
22
Варела
74
Моура
20
Виейра
10
Вейга
86
Мора
9
Омородион
21
Альенде
18
Альба
18
Альба
21
Альенде
57
Вейгандт
17
Авилес
17
Авилес
57
Вейгандт
17
Фрей
22
Пико
22
Пико
17
Фрей
8
Сеговия
5
Редондо
5
Редондо
8
Сеговия
74
Моура
6
Отавио
6
Отавио
74
Моура
10
Вейга
46
Эустакиу
46
Эустакиу
10
Вейга
52
Фернандеш
11
Борхес
11
Борхес
52
Фернандеш
22
Варела
7
Гомес
7
Гомес
22
Варела
Остались в запасе
Интер Майами
Порту
4
Райан Сейлор
ЦЗ
21
Эктор Мартинес
ЦЗ
31
Бальтасар Родригес
ЦП
20
Сантьяго Моралес
ЦП
34
Рокко Риос Ново
ЦФ
23
Вилльям Ярброу
ЦФ
13
Лео Афонсо
ЦФ
9
Аллен Обандо
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Маскерано
51
Diogo Fernandes
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
15
Vasco Sousa
ЦП
68
André Oliveira
ЦП
25
Tomás Pérez
ЦП
10
Андре Франку
АП
47
Анхель Аларкон
ЛВ
11
Пепе
ЛВ
10
Дэнни Намасо
ЦФ
21
Дениз Гюль
ЦФ
Главный тренер
Мартин Анселми
Остались в запасе
4
Райан Сейлор
ЦЗ
21
Эктор Мартинес
ЦЗ
31
Бальтасар Родригес
ЦП
20
Сантьяго Моралес
ЦП
34
Рокко Риос Ново
ЦФ
23
Вилльям Ярброу
ЦФ
13
Лео Афонсо
ЦФ
9
Аллен Обандо
ЦФ
Остались в запасе
51
Diogo Fernandes
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
15
Vasco Sousa
ЦП
68
André Oliveira
ЦП
25
Tomás Pérez
ЦП
10
Андре Франку
АП
47
Анхель Аларкон
ЛВ
11
Пепе
ЛВ
10
Дэнни Намасо
ЦФ
21
Дениз Гюль
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Маскерано
Главный тренер
Мартин Анселми
Статистика матча Интер Майами - Порту
Всего ударов по воротам
6
14
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
2
4
Нарушения
13
15
Офсайды
3
1
Количество передач
467
456
Сейвы
1
3
Точность передач %
86
89
Удары мимо ворот
1
6
Блокированные удары
0
5
Удары из пределов штрафной
4
9
Удары из-за пределов штрафной
2
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Интер Майами» против «Порту», 2-й тур Клубного чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 июня в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Интер Майами» – «Порту»

«Интер Майами» – «Порту»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 июня 2025

Источник: «Бомбардир»
Клубный чемпионат мира Порту Интер Майами
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