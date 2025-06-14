14.06.2025, суббота, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Жетысу
Жетысу
3-2-2-1-2
78
Кавлинов
8
Такулов
55
5
Ковель
19
Тайкенов
15
Шмидт
9
9
Фофана
11
Чочиев
21
Орынбасар
88
Болов
3-3-1-2
16
Заруцкий
4
Касабулат
6
Садыбеков
15
Арад
14
Мартынович
20
Тапалов
3
Мата
33
Станоев
12
Сатпаев
7
Жоржинью
8
Такулов
13
13
8
Такулов
11
Чочиев
6
Мухаметханов
6
Мухаметханов
11
Чочиев
88
Болов
17
Нурбол
17
Нурбол
88
Болов
6
Садыбеков
24
Мрынский
24
Мрынский
6
Садыбеков
33
Станоев
81
Бекболат
81
Бекболат
33
Станоев
20
Тапалов
29
Багдат
29
Багдат
20
Тапалов
Остались в запасе
Жетысу
Кайрат
1
Михаил Голубничий
ВР
25
Тимур Рудосельский
ЦЗ
87
Жаслан Каиркенов
ЦП
80
Arafat Moldagaliev
ЦП
33
Kirill Ovchinnikov
ЦП
Главный тренер
Самат Смаков
1
Темирлан Анарбеков
ВР
59
Данияр Ташпулатов
ЛЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Остались в запасе
1
Михаил Голубничий
ВР
25
Тимур Рудосельский
ЦЗ
87
Жаслан Каиркенов
ЦП
80
Arafat Moldagaliev
ЦП
33
Kirill Ovchinnikov
ЦП
Остались в запасе
1
Темирлан Анарбеков
ВР
59
Данияр Ташпулатов
ЛЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
Главный тренер
Самат Смаков
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Статистика матча Жетысу - Кайрат
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Жетысу» против «Кайрата», 12-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 июня в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Жетысу» – «Кайрат»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»