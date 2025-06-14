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  • «Жетысу» – «Кайрат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 июня 2025

«Жетысу» – «Кайрат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 июня 2025

14 июня 2025, 14:50
Жетысу
14.06.2025, суббота, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
2 : 2
Завершен
Кайрат
19' М. Ковель 41' R. Serikkul
51' Е. Сорокин
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жетысу
78
Денис Кавлинов
ВР
8
Сослан Такулов
ЛЗ
19
Максат Тайкенов
ЛЗ
55
Meik Karwot
ЦЗ
5
Максим Ковель
ЦЗ
15
Дмитрий Шмидт
ПЗ
9
Rinat Serikkul
ЦП
9
Сайду Фофана
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
88
Руслан Болов
ЦФ
21
Диас Орынбасар
ЦФ
Главный тренер
Самат Смаков
Кайрат
16
Александр Заруцкий
ВР
3
Луиш Мата
ЛЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
15
Офри Арад
ЦЗ
20
Еркин Тапалов
ОП
33
Юг Станоев
ПВ
7
Жоржинью
ЦФ
12
Дастан Сатпаев
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Жетысу
1
Михаил Голубничий
ВР
25
Тимур Рудосельский
ЦЗ
87
Жаслан Каиркенов
ЦП
80
Arafat Moldagaliev
ЦП
33
Kirill Ovchinnikov
ЦП
13
Aslan Akhmedov
ЦП
6
Жансултан Мухаметханов
ЦП
17
Нурберген Нурбол
ПВ
Кайрат
1
Темирлан Анарбеков
ВР
59
Данияр Ташпулатов
ЛЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
81
Исмаил Бекболат
ПВ
29
Рамазан Багдат
ЦФ
3-2-2-1-2
78
Кавлинов
8
Такулов
55
5
Ковель
19
Тайкенов
15
Шмидт
9
9
Фофана
11
Чочиев
21
Орынбасар
88
Болов
3-3-1-2
16
Заруцкий
4
Касабулат
6
Садыбеков
15
Арад
14
Мартынович
20
Тапалов
3
Мата
33
Станоев
12
Сатпаев
7
Жоржинью
8
Такулов
13
13
8
Такулов
11
Чочиев
6
Мухаметханов
6
Мухаметханов
11
Чочиев
88
Болов
17
Нурбол
17
Нурбол
88
Болов
6
Садыбеков
24
Мрынский
24
Мрынский
6
Садыбеков
33
Станоев
81
Бекболат
81
Бекболат
33
Станоев
20
Тапалов
29
Багдат
29
Багдат
20
Тапалов
Остались в запасе
Жетысу
Кайрат
1
Михаил Голубничий
ВР
25
Тимур Рудосельский
ЦЗ
87
Жаслан Каиркенов
ЦП
80
Arafat Moldagaliev
ЦП
33
Kirill Ovchinnikov
ЦП
Главный тренер
Самат Смаков
1
Темирлан Анарбеков
ВР
59
Данияр Ташпулатов
ЛЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Остались в запасе
1
Михаил Голубничий
ВР
25
Тимур Рудосельский
ЦЗ
87
Жаслан Каиркенов
ЦП
80
Arafat Moldagaliev
ЦП
33
Kirill Ovchinnikov
ЦП
Остались в запасе
1
Темирлан Анарбеков
ВР
59
Данияр Ташпулатов
ЛЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
Главный тренер
Самат Смаков
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Статистика матча Жетысу - Кайрат
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Жетысу» против «Кайрата», 12-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 июня в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Жетысу»«Кайрат»

«Жетысу» – «Кайрат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 июня 2025

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Кайрат Жетысу
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