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  • Беларусь – Россия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 июня 2025

Беларусь – Россия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 июня 2025

10 июня 2025, 18:50
Беларусь
10.06.2025, вторник, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 4
Завершен
Россия
54' В. Пигас
21' Я. Гладышев 24' Я. Гладышев 33' Я. Гладышев 52' Я. Гладышев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Беларусь
21
Федор Лапоухов
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
4
Александр Мартынович
ЦЗ
6
Сергей Политевич
ЦЗ
22
Вадим Пигас
ПЗ
17
Виталий Лисакович
ЛВ
3
Павел Забелин
ЦП
14
Евгений Яблонский
ЦП
9
Макс Эбонг
АП
10
Валерий Громыко
АП
23
Трофим Мельниченко
ЦФ
Главный тренер
Карлос Алос
Россия
16
Андрей Лунев
ВР
23
Юрий Горшков
ЛЗ
3
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
21
Арсен Адамов
ПЗ
24
Александр Сильянов
ПЗ
11
Сергей Пиняев
ЛВ
6
Дмитрий Баринов
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
31
Матвей Кисляк
АП
87
Ярослав Гладышев
ЦФ
13
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Беларусь
1
Сергей Игнатович
ВР
1
Павел Павлюченко
ВР
17
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
15
Егор Пархоменко
ЦЗ
13
Сергей Карпович
ЦЗ
5
Павел Апетенок
ЦЗ
17
Павел Седько
ЛВ
21
Олег Никифоренко
ЛВ
4
Валерий Бочеров
ОП
15
Никита Корзун
ОП
4
Руслан Лисакович
ЦФ
7
Артем Шуманский
ЦФ
Россия
16
Антон Митрюшкин
ВР
14
Виктор Мелехин
ЦЗ
2
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
30
Илья Вахания
ПЗ
10
Андрей Мостовой
ЛВ
15
Данил Глебов
ОП
20
Лечи Садулаев
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
10
Кирилл Щетинин
АП
90
Николай Комличенко
ЦФ
4-2-3-1
21
Лапоухов
2
Печенин
4
Мартынович
6
Политевич
22
Пигас
3
Забелин
14
Яблонский
17
Лисакович
10
Громыко
9
Эбонг
23
Мельниченко
4-1-1-2-2
16
Лунев
24
Сильянов
21
Адамов
3
Абдулкадыров
23
Горшков
6
Баринов
25
Пруцев
31
Кисляк
11
Пиняев
13
Сергеев
87
Гладышев
4
Мартынович
17
Седько
17
Седько
4
Мартынович
10
Громыко
21
Никифоренко
21
Никифоренко
10
Громыко
14
Яблонский
4
Бочеров
4
Бочеров
14
Яблонский
17
Лисакович
15
Корзун
15
Корзун
17
Лисакович
23
Мельниченко
7
Шуманский
7
Шуманский
23
Мельниченко
23
Горшков
14
Мелехин
14
Мелехин
23
Горшков
3
Абдулкадыров
2
Ибишев
2
Ибишев
3
Абдулкадыров
21
Адамов
30
Вахания
30
Вахания
21
Адамов
11
Пиняев
20
Садулаев
20
Садулаев
11
Пиняев
87
Гладышев
21
Миранчук
21
Миранчук
87
Гладышев
25
Пруцев
10
Щетинин
10
Щетинин
25
Пруцев
Остались в запасе
Беларусь
Россия
1
Сергей Игнатович
ВР
1
Павел Павлюченко
ВР
17
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
15
Егор Пархоменко
ЦЗ
13
Сергей Карпович
ЦЗ
5
Павел Апетенок
ЦЗ
4
Руслан Лисакович
ЦФ
Главный тренер
Карлос Алос
16
Антон Митрюшкин
ВР
15
Данил Глебов
ОП
10
Андрей Мостовой
ЛВ
90
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
1
Сергей Игнатович
ВР
1
Павел Павлюченко
ВР
17
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
15
Егор Пархоменко
ЦЗ
13
Сергей Карпович
ЦЗ
5
Павел Апетенок
ЦЗ
4
Руслан Лисакович
ЦФ
Остались в запасе
16
Антон Митрюшкин
ВР
15
Данил Глебов
ОП
10
Андрей Мостовой
ЛВ
90
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Карлос Алос
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Беларусь - Россия
1
Всего ударов по воротам
6
11
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
2
4
Нарушения
16
8
Офсайды
4
0
Количество передач
403
621
Сейвы
3
3
Точность передач %
81
87
Удары мимо ворот
1
1
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
2
8
Удары из-за пределов штрафной
4
3

Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча Беларусь против России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 июня в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Беларусь – Россия

Беларусь – Россия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 июня 2025

Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи. Сборные Россия Беларусь
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