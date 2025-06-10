10.06.2025, вторник, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 4
Завершен
Составы команд
Беларусь
Беларусь
4-2-3-1
21
Лапоухов
2
Печенин
4
Мартынович
6
Политевич
22
Пигас
3
Забелин
14
Яблонский
17
Лисакович
10
Громыко
9
Эбонг
23
Мельниченко
4-1-1-2-2
16
Лунев
24
Сильянов
21
Адамов
3
Абдулкадыров
23
Горшков
6
Баринов
25
Пруцев
31
Кисляк
11
Пиняев
13
Сергеев
87
Гладышев
4
Мартынович
17
Седько
17
Седько
4
Мартынович
10
Громыко
21
Никифоренко
21
Никифоренко
10
Громыко
14
Яблонский
4
Бочеров
4
Бочеров
14
Яблонский
17
Лисакович
15
Корзун
15
Корзун
17
Лисакович
23
Мельниченко
7
Шуманский
7
Шуманский
23
Мельниченко
23
Горшков
14
Мелехин
14
Мелехин
23
Горшков
3
Абдулкадыров
2
Ибишев
2
Ибишев
3
Абдулкадыров
21
Адамов
30
Вахания
30
Вахания
21
Адамов
11
Пиняев
20
Садулаев
20
Садулаев
11
Пиняев
87
Гладышев
21
Миранчук
21
Миранчук
87
Гладышев
25
Пруцев
10
Щетинин
10
Щетинин
25
Пруцев
Остались в запасе
Беларусь
Россия
1
Сергей Игнатович
ВР
1
Павел Павлюченко
ВР
17
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
15
Егор Пархоменко
ЦЗ
13
Сергей Карпович
ЦЗ
5
Павел Апетенок
ЦЗ
4
Руслан Лисакович
ЦФ
Главный тренер
Карлос Алос
16
Антон Митрюшкин
ВР
15
Данил Глебов
ОП
10
Андрей Мостовой
ЛВ
90
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
1
Сергей Игнатович
ВР
1
Павел Павлюченко
ВР
17
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
15
Егор Пархоменко
ЦЗ
13
Сергей Карпович
ЦЗ
5
Павел Апетенок
ЦЗ
4
Руслан Лисакович
ЦФ
Остались в запасе
16
Антон Митрюшкин
ВР
15
Данил Глебов
ОП
10
Андрей Мостовой
ЛВ
90
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Карлос Алос
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Беларусь - Россия
1
Всего ударов по воротам
6
11
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
2
4
Нарушения
16
8
Офсайды
4
0
Количество передач
403
621
Сейвы
3
3
Точность передач %
81
87
Удары мимо ворот
1
1
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
2
8
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча Беларусь против России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 июня в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Беларусь – Россия
- Прямая трансляция матча будет проходить на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»