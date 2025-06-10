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  • Узбекистан – Катар: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 июня 2025

Узбекистан – Катар: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 июня 2025

10 июня 2025, 15:35
Узбекистан
10.06.2025, вторник, 16:45
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа A, 10 тур
3 : 0
Завершен
Катар
28' А. Тургунбоев 86' Э. Шомуродов 90+2' И. Сергеев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Узбекистан
1
Уткир Юсупов
ВР
13
Шерзод Насруллаев
ЛЗ
2
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
23
Хусниддин Аликулов
ЦЗ
3
Хожиакбар Алижонов
ПЗ
19
Азизбек Тургунбоев
ЛВ
10
Жалолиддин Машарипов
ЛВ
9
Одилджон Хамробеков
ЦП
6
Акмаль Мозговой
ЦП
22
Аббосбек Файзуллаев
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
(К) ЦФ
Главный тренер
Тимур Кападзе
Катар
21
Салах Закария
ВР
14
Хомам Ахмед
ЛЗ
15
Бассам аль-Рави
ЦЗ
2
Ахмед Сухаиль
ЦЗ
3
A. Yousif
ЦЗ
13
A. Surag
ЦЗ
6
Мустафа Машаал
ЦП
6
Атем Абдулазиз
ЦП
23
Ассим Мадибо
ЦП
17
Ахмед Аль-Ганехи
ПВ
11
Акрам Афиф
(К) ЦФ
Главный тренер
Тинтин Маркес
Узбекистан
16
Ботирали Эргашев
ВР
12
Абдулвохид Нематов
ВР
4
Фаррух Сайфиев
ЛЗ
20
Ислом Тухтахуджаев
ЦЗ
17
Абдурауф Буриев
ЦЗ
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
15
Умар Эшмуродов
ЦЗ
18
Абдулла Абдуллаев
ЦЗ
20
Хожимат Эркинов
ЛВ
8
Джамшид Искандеров
АП
10
Русланбек Жиянов
ЦФ
21
Игорь Сергеев
ЦФ
Катар
1
Шехаб Эллети
ВР
22
Мешаал Баршам
ВР
16
Mohamed Ayash
ЦЗ
8
Эдмилсон Жуниор
ЦЗ
24
Nabil Irfan
ЦП
5
Тарек Салман
ЦП
26
Мохамед Насер Аль-Манаи
ЦП
18
Abdulrahman Fahmi Moustafa
ЦП
17
Исмаил Мохаммед
ЦФ
19
Алмоез Али
ЦФ
9
Мохаммед Мунтари
ЦФ
15
Ахмед Аль-Рави
ЦФ
4-2-3-1
1
Юсупов
13
Насруллаев
2
Хусанов
23
Аликулов
3
Алижонов
9
Хамробеков
6
Мозговой
10
Машарипов
19
Тургунбоев
22
Файзуллаев
14
Шомуродов
3-2-3-1-1
21
Закария
2
Сухаиль
3
13
15
аль-Рави
14
Ахмед
6
Машаал
6
Абдулазиз
23
Мадибо
17
Аль-Ганехи
11
Афиф
3
Алижонов
20
Тухтахуджаев
20
Тухтахуджаев
3
Алижонов
9
Хамробеков
17
Буриев
17
Буриев
9
Хамробеков
19
Тургунбоев
8
Искандеров
8
Искандеров
19
Тургунбоев
10
Машарипов
20
Эркинов
20
Эркинов
10
Машарипов
14
Шомуродов
21
Сергеев
21
Сергеев
14
Шомуродов
13
8
Жуниор
8
Жуниор
13
6
Абдулазиз
26
Насер Аль-Манаи
26
Насер Аль-Манаи
6
Абдулазиз
11
Афиф
18
18
11
Афиф
14
Ахмед
17
Мохаммед
17
Мохаммед
14
Ахмед
17
Аль-Ганехи
9
Мунтари
9
Мунтари
17
Аль-Ганехи
Остались в запасе
Узбекистан
Катар
16
Ботирали Эргашев
ВР
12
Абдулвохид Нематов
ВР
4
Фаррух Сайфиев
ЛЗ
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
15
Умар Эшмуродов
ЦЗ
18
Абдулла Абдуллаев
ЦЗ
10
Русланбек Жиянов
ЦФ
Главный тренер
Тимур Кападзе
1
Шехаб Эллети
ВР
22
Мешаал Баршам
ВР
16
Mohamed Ayash
ЦЗ
24
Nabil Irfan
ЦП
5
Тарек Салман
ЦП
19
Алмоез Али
ЦФ
15
Ахмед Аль-Рави
ЦФ
Главный тренер
Тинтин Маркес
Остались в запасе
16
Ботирали Эргашев
ВР
12
Абдулвохид Нематов
ВР
4
Фаррух Сайфиев
ЛЗ
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
15
Умар Эшмуродов
ЦЗ
18
Абдулла Абдуллаев
ЦЗ
10
Русланбек Жиянов
ЦФ
Остались в запасе
1
Шехаб Эллети
ВР
22
Мешаал Баршам
ВР
16
Mohamed Ayash
ЦЗ
24
Nabil Irfan
ЦП
5
Тарек Салман
ЦП
19
Алмоез Али
ЦФ
15
Ахмед Аль-Рави
ЦФ
Главный тренер
Тимур Кападзе
Главный тренер
Тинтин Маркес
Статистика матча Узбекистан - Катар
2
4
Всего ударов по воротам
19
1
Удары в створ
8
0
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
6
1
Нарушения
11
12
Офсайды
3
1
Количество передач
513
341
Сейвы
0
4
Точность передач %
86
81
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
15
1
Удары из-за пределов штрафной
4
0

Смотреть прямую трансляцию матча Узбекистан против Катара, 10-й тур отборочных матчей к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 июня в 16:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Узбекистан – Катар

Узбекистан – Катар: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 июня 2025

Узбекистан – Катар: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 июня 2025

Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Азия Катар Узбекистан
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