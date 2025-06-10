10.06.2025, вторник, 16:45
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа A, 10 тур
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа A, 10 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Узбекистан
Узбекистан
4-2-3-1
1
Юсупов
13
Насруллаев
2
Хусанов
23
Аликулов
3
Алижонов
9
Хамробеков
6
Мозговой
10
Машарипов
19
Тургунбоев
22
Файзуллаев
14
Шомуродов
3-2-3-1-1
21
Закария
2
Сухаиль
3
13
15
аль-Рави
14
Ахмед
6
Машаал
6
Абдулазиз
23
Мадибо
17
Аль-Ганехи
11
Афиф
3
Алижонов
20
Тухтахуджаев
20
Тухтахуджаев
3
Алижонов
9
Хамробеков
17
Буриев
17
Буриев
9
Хамробеков
19
Тургунбоев
8
Искандеров
8
Искандеров
19
Тургунбоев
10
Машарипов
20
Эркинов
20
Эркинов
10
Машарипов
14
Шомуродов
21
Сергеев
21
Сергеев
14
Шомуродов
13
8
Жуниор
8
Жуниор
13
6
Абдулазиз
26
Насер Аль-Манаи
26
Насер Аль-Манаи
6
Абдулазиз
11
Афиф
18
18
11
Афиф
14
Ахмед
17
Мохаммед
17
Мохаммед
14
Ахмед
17
Аль-Ганехи
9
Мунтари
9
Мунтари
17
Аль-Ганехи
Остались в запасе
Узбекистан
Катар
16
Ботирали Эргашев
ВР
12
Абдулвохид Нематов
ВР
4
Фаррух Сайфиев
ЛЗ
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
15
Умар Эшмуродов
ЦЗ
18
Абдулла Абдуллаев
ЦЗ
10
Русланбек Жиянов
ЦФ
Главный тренер
Тимур Кападзе
1
Шехаб Эллети
ВР
22
Мешаал Баршам
ВР
16
Mohamed Ayash
ЦЗ
24
Nabil Irfan
ЦП
5
Тарек Салман
ЦП
19
Алмоез Али
ЦФ
15
Ахмед Аль-Рави
ЦФ
Главный тренер
Тинтин Маркес
Остались в запасе
16
Ботирали Эргашев
ВР
12
Абдулвохид Нематов
ВР
4
Фаррух Сайфиев
ЛЗ
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
15
Умар Эшмуродов
ЦЗ
18
Абдулла Абдуллаев
ЦЗ
10
Русланбек Жиянов
ЦФ
Остались в запасе
1
Шехаб Эллети
ВР
22
Мешаал Баршам
ВР
16
Mohamed Ayash
ЦЗ
24
Nabil Irfan
ЦП
5
Тарек Салман
ЦП
19
Алмоез Али
ЦФ
15
Ахмед Аль-Рави
ЦФ
Главный тренер
Тимур Кападзе
Главный тренер
Тинтин Маркес
Статистика матча Узбекистан - Катар
2
4
Всего ударов по воротам
19
1
Удары в створ
8
0
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
6
1
Нарушения
11
12
Офсайды
3
1
Количество передач
513
341
Сейвы
0
4
Точность передач %
86
81
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
15
1
Удары из-за пределов штрафной
4
0
Смотреть прямую трансляцию матча Узбекистан против Катара, 10-й тур отборочных матчей к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 июня в 16:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Узбекистан – Катар
- Матч будет транслировать «Спортс''».
Источник: «Бомбардир»