09.06.2025, понедельник, 17:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа J, 4 тур
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа J, 4 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Казахстан
Казахстан
3-1-3-2-1
12
Сейсен
2
Малый
3
Алип
4
Быстров
5
Куат
11
Вороговский
8
Тагыберген
21
Астанов
7
Кенжебек
9
Чесноков
10
Самородов
4-1-3-2
23
Димитриевски
6
Муслиу
5
Зайков
2
8
Алиоски
18
Костадинов
10
Барди
7
Эльмас
11
Чурлинов
9
Миовски
9
Трайковски
9
Чесноков
17
Зуев
17
Зуев
9
Чесноков
7
Кенжебек
19
Сатпаев
19
Сатпаев
7
Кенжебек
7
Эльмас
3
Ашковски
3
Ашковски
7
Эльмас
18
Костадинов
15
Элези
15
Элези
18
Костадинов
9
Трайковски
21
Атанасов
21
Атанасов
9
Трайковски
9
Миовски
19
Ристовски
19
Ристовски
9
Миовски
11
Чурлинов
20
Митровски
20
Митровски
11
Чурлинов
Остались в запасе
Казахстан
Северная Македония
16
Александр Заруцкий
ВР
16
Бекхан Шайзада
ВР
4
Адилбек Жумаханов
ЦЗ
16
Алмас Тюлюбай
ОП
22
Еркин Тапалов
ОП
23
Муроджон Халматов
ЦП
7
Георгий Жуков
ЦП
14
Наурызбек Жагоров
ЦП
21
Алияр Мухаммед
ЛВ
8
Даурен Жумат
ПВ
1
Деян Илиев
ВР
12
Игор Алексовски
ВР
25
Йован Манев
ЦЗ
4
Andrej Stojchevski
ЦП
21
Лука Станковски
ЦП
8
Кристиян Трапановски
ЛВ
13
Давид Тошевски
ЦФ
Главный тренер
Благоя Милевски
Остались в запасе
16
Александр Заруцкий
ВР
16
Бекхан Шайзада
ВР
4
Адилбек Жумаханов
ЦЗ
16
Алмас Тюлюбай
ОП
22
Еркин Тапалов
ОП
23
Муроджон Халматов
ЦП
7
Георгий Жуков
ЦП
14
Наурызбек Жагоров
ЦП
21
Алияр Мухаммед
ЛВ
8
Даурен Жумат
ПВ
Остались в запасе
1
Деян Илиев
ВР
12
Игор Алексовски
ВР
25
Йован Манев
ЦЗ
4
Andrej Stojchevski
ЦП
21
Лука Станковски
ЦП
8
Кристиян Трапановски
ЛВ
13
Давид Тошевски
ЦФ
Главный тренер
Благоя Милевски
Статистика матча Казахстан - Северная Македония
2
2
Всего ударов по воротам
13
9
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
6
0
Нарушения
21
11
Офсайды
1
1
Количество передач
401
369
Сейвы
4
3
Точность передач %
81
77
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
7
3
Удары из-за пределов штрафной
6
6
Смотреть прямую трансляцию матча Казахстан против Северной Македонии, 4 тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 июня в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Казахстан – Северная Македония
- Прямая трансляция матча будет проходить в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»