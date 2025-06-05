ОАЭ
05.06.2025, четверг, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Третий этап, группа A, 9 тур
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Третий этап, группа A, 9 тур
0 : 0
Завершен
Узбекистан
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ОАЭ
17
Халид Эйса
(К) ВР
16
Marcus Meloni
ЦЗ
3
Lucas Pimenta
ЦЗ
4
Kouame Autonne Kouadio
ЦЗ
21
Luan Pereira
ЦЗ
19
Халед Эбрахейм
ПЗ
8
Majed Hassan
ЦП
6
Абдалла Рамадан
ЦП
10
Фабио Лима
АП
18
Caio
ЦФ
7
Ali Saleh
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
Узбекистан
1
Уткир Юсупов
ВР
4
Фаррух Сайфиев
ЛЗ
23
Хусниддин Аликулов
ЦЗ
2
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
3
Хожиакбар Алижонов
ПЗ
9
Одилджон Хамробеков
ЦП
7
Отабек Шукуров
ЦП
11
Остон Урунов
АП
10
Жалолиддин Машарипов
ЛВ
14
Эльдор Шомуродов
(К) ЦФ
Главный тренер
Тимур Кападзе
ОАЭ
1
Али Хасейф
ВР
22
Hamad Al Meqebaali
ВР
13
Бадер Абаэльазиз
ЛЗ
14
Абдулрахман Салех
ЛЗ
12
Khalifa Al-Hammadi
ЦЗ
2
Saša Ivković
ЦЗ
15
Яхья Надер
ОП
23
Bruno Oliveira
ЦП
5
Mohammad Abdulbasit
ЦП
20
Яхья Аль-Гассани
ЛВ
9
Ариб Сухаил
ЛВ
11
Кайо Канедо
ЦФ
Узбекистан
12
Абдулвохид Нематов
ВР
16
Ботирали Эргашев
ВР
13
Шерзод Насруллаев
ЛЗ
15
Умар Эшмуродов
ЦЗ
18
Абдулла Абдуллаев
ЦЗ
17
Абдурауф Буриев
ЦЗ
6
Акмаль Мозговой
ЦП
8
Джамшид Искандеров
АП
19
Азизбек Тургунбоев
ЛВ
20
Хожимат Эркинов
ЛВ
22
Аббосбек Файзуллаев
ПВ
21
Игорь Сергеев
ЦФ
3-2-2-1-2
17
Эйса
3
4
21
16
19
Эбрахейм
8
6
Рамадан
10
Лима
7
18
3-2-2-2-1
1
Юсупов
23
Аликулов
2
Хусанов
5
Ашурматов
3
Алижонов
4
Сайфиев
9
Хамробеков
7
Шукуров
11
Урунов
10
Машарипов
14
Шомуродов
8
15
Надер
15
Надер
8
19
Эбрахейм
23
23
19
Эбрахейм
Салех
20
Аль-Гассани
20
Аль-Гассани
Салех
10
Лима
9
Сухаил
9
Сухаил
10
Лима
21
11
Канедо
11
Канедо
21
4
Сайфиев
13
Насруллаев
13
Насруллаев
4
Сайфиев
10
Машарипов
17
Буриев
17
Буриев
10
Машарипов
9
Хамробеков
20
Эркинов
20
Эркинов
9
Хамробеков
11
Урунов
22
Файзуллаев
22
Файзуллаев
11
Урунов
Остались в запасе
ОАЭ
Узбекистан
1
Али Хасейф
ВР
22
Hamad Al Meqebaali
ВР
13
Бадер Абаэльазиз
ЛЗ
14
Абдулрахман Салех
ЛЗ
12
Khalifa Al-Hammadi
ЦЗ
2
Saša Ivković
ЦЗ
5
Mohammad Abdulbasit
ЦП
Главный тренер
Паулу Бенту
12
Абдулвохид Нематов
ВР
16
Ботирали Эргашев
ВР
15
Умар Эшмуродов
ЦЗ
18
Абдулла Абдуллаев
ЦЗ
6
Акмаль Мозговой
ЦП
8
Джамшид Искандеров
АП
19
Азизбек Тургунбоев
ЛВ
21
Игорь Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Тимур Кападзе
Остались в запасе
1
Али Хасейф
ВР
22
Hamad Al Meqebaali
ВР
13
Бадер Абаэльазиз
ЛЗ
14
Абдулрахман Салех
ЛЗ
12
Khalifa Al-Hammadi
ЦЗ
2
Saša Ivković
ЦЗ
5
Mohammad Abdulbasit
ЦП
Остались в запасе
12
Абдулвохид Нематов
ВР
16
Ботирали Эргашев
ВР
15
Умар Эшмуродов
ЦЗ
18
Абдулла Абдуллаев
ЦЗ
6
Акмаль Мозговой
ЦП
8
Джамшид Искандеров
АП
19
Азизбек Тургунбоев
ЛВ
21
Игорь Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
Главный тренер
Тимур Кападзе
Статистика матча ОАЭ - Узбекистан
1
Всего ударов по воротам
10
4
Удары в створ
6
0
Владение мячом %
62
38
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
2
3
Нарушения
12
12
Количество передач
588
362
Сейвы
0
6
Точность передач %
89
81
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
7
3
Удары из-за пределов штрафной
3
1
Смотреть прямую трансляцию матча ОАЭ против Узбекистана, 9-й тур отборочных матчей к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 июня в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча ОАЭ – Узбекистан
- Матч будет транслировать «Спортс''».
Источник: «Бомбардир»