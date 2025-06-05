Остались в запасе

Остались в запасе

Остались в запасе

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Смотреть прямую трансляцию матча ОАЭ против Узбекистана, 9-й тур отборочных матчей к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 июня в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча ОАЭ – Узбекистан