31.05.2025, суббота, 18:00
Беларусь. Высшая лига, 11 тур
Беларусь. Высшая лига, 11 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Динамо Мн
Динамо Мн
4-1-1-1-3
13
Шимакович
67
Бегунов
4
Калачев
5
Апетенок
32
Пигас
6
Мякиш
19
Гречихо
19
Игор
7
Бакич
37
Цепенков
21
Шевченко
3-2-1-3-1
1
Денисенко
5
Лебедев
3
Костомаров
23
Кингу
52
Кресс
66
Камара
7
Колядко
31
Розиев
11
Пранович
10
Протасов
90
Грудько
67
Бегунов
33
Ибрахим
33
Ибрахим
67
Бегунов
21
Шевченко
24
Вакулич
24
Вакулич
21
Шевченко
37
Цепенков
17
Бахар
17
Бахар
37
Цепенков
7
Бакич
30
Джимет
30
Джимет
7
Бакич
19
Игор
10
Варданян
10
Варданян
19
Игор
52
Кресс
21
Сидор
21
Сидор
52
Кресс
7
Колядко
12
Жвирбля
12
Жвирбля
7
Колядко
11
Пранович
19
Кабышев
19
Кабышев
11
Пранович
90
Грудько
8
Ермакович
8
Ермакович
90
Грудько
31
Розиев
20
Спандерашвили
20
Спандерашвили
31
Розиев
Остались в запасе
Динамо Мн
Нафтан
49
Артем Каратай
ВР
26
Денис Шпаковский
ВР
4
Алексей Гаврилович
ЦЗ
19
Даниил Силинский
ОП
Главный тренер
Вадим Скрипченко
13
Алексей Харитонович
ВР
44
Анатолий Санников
ЦЗ
92
Артем Щадин
АП
17
Альберт Копытич
ПВ
Главный тренер
Игорь Криушенко
Остались в запасе
49
Артем Каратай
ВР
26
Денис Шпаковский
ВР
4
Алексей Гаврилович
ЦЗ
19
Даниил Силинский
ОП
Остались в запасе
13
Алексей Харитонович
ВР
44
Анатолий Санников
ЦЗ
92
Артем Щадин
АП
17
Альберт Копытич
ПВ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Главный тренер
Игорь Криушенко
Статистика матча Динамо Мн - Нафтан
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо Мн» против «Нафтана», 11-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 мая в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо Мн» – «Нафтан»
- Матч можно посмотреть на канале «Беларусь 5».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»