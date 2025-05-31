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  • «Динамо Мн» – «Нафтан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 мая 2025

«Динамо Мн» – «Нафтан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 мая 2025

31 мая 2025, 16:50
Динамо Мн
31.05.2025, суббота, 18:00
Беларусь. Высшая лига, 11 тур
1 : 0
Завершен
Нафтан
69' М. Мякиш
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мн
13
Иван Шимакович
ВР
67
Роман Бегунов
ЦЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
5
Павел Апетенок
ЦЗ
32
Вадим Пигас
ПЗ
19
Педро Игор
ЛВ
6
Максим Мякиш
ОП
19
Денис Гречихо
ЦП
21
Евгений Шевченко
ЦФ
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
7
Душан Бакич
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Нафтан
1
Артем Денисенко
ВР
23
Мидо Кингу
ЛЗ
5
Андрей Лебедев
ЦЗ
3
Никита Костомаров
ЦЗ
10
Евген Протасов
ЛВ
52
Егор Кресс
ОП
66
Ямусса Камара
ОП
7
Михаил Колядко
ЦП
11
Игнат Пранович
ПВ
31
Руслан Розиев
ПВ
90
Иван Грудько
ЦФ
Главный тренер
Игорь Криушенко
Динамо Мн
49
Артем Каратай
ВР
26
Денис Шпаковский
ВР
33
Фард Ибрахим
ЛЗ
4
Алексей Гаврилович
ЦЗ
19
Даниил Силинский
ОП
24
Алексей Вакулич
ЦП
17
Иван Бахар
ЦП
30
Мустафа Джимет
ЦФ
10
Карен Варданян
ЦФ
Нафтан
13
Алексей Харитонович
ВР
44
Анатолий Санников
ЦЗ
21
Игнатий Сидор
ЦЗ
12
Артем Жвирбля
ПЗ
19
Владислав Кабышев
АП
92
Артем Щадин
АП
17
Альберт Копытич
ПВ
8
Кирилл Ермакович
ЦФ
20
Нугзар Спандерашвили
ЦФ
4-1-1-1-3
13
Шимакович
67
Бегунов
4
Калачев
5
Апетенок
32
Пигас
6
Мякиш
19
Гречихо
19
Игор
7
Бакич
37
Цепенков
21
Шевченко
3-2-1-3-1
1
Денисенко
5
Лебедев
3
Костомаров
23
Кингу
52
Кресс
66
Камара
7
Колядко
31
Розиев
11
Пранович
10
Протасов
90
Грудько
67
Бегунов
33
Ибрахим
33
Ибрахим
67
Бегунов
21
Шевченко
24
Вакулич
24
Вакулич
21
Шевченко
37
Цепенков
17
Бахар
17
Бахар
37
Цепенков
7
Бакич
30
Джимет
30
Джимет
7
Бакич
19
Игор
10
Варданян
10
Варданян
19
Игор
52
Кресс
21
Сидор
21
Сидор
52
Кресс
7
Колядко
12
Жвирбля
12
Жвирбля
7
Колядко
11
Пранович
19
Кабышев
19
Кабышев
11
Пранович
90
Грудько
8
Ермакович
8
Ермакович
90
Грудько
31
Розиев
20
Спандерашвили
20
Спандерашвили
31
Розиев
Остались в запасе
Динамо Мн
Нафтан
49
Артем Каратай
ВР
26
Денис Шпаковский
ВР
4
Алексей Гаврилович
ЦЗ
19
Даниил Силинский
ОП
Главный тренер
Вадим Скрипченко
13
Алексей Харитонович
ВР
44
Анатолий Санников
ЦЗ
92
Артем Щадин
АП
17
Альберт Копытич
ПВ
Главный тренер
Игорь Криушенко
Остались в запасе
49
Артем Каратай
ВР
26
Денис Шпаковский
ВР
4
Алексей Гаврилович
ЦЗ
19
Даниил Силинский
ОП
Остались в запасе
13
Алексей Харитонович
ВР
44
Анатолий Санников
ЦЗ
92
Артем Щадин
АП
17
Альберт Копытич
ПВ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Главный тренер
Игорь Криушенко
Статистика матча Динамо Мн - Нафтан
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо Мн» против «Нафтана», 11-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 мая в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо Мн» – «Нафтан»

«Динамо Мн» – «Нафтан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Нафтан Динамо Мн
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