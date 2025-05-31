31.05.2025, суббота, 14:00
Беларусь. Высшая лига, 11 тур
Беларусь. Высшая лига, 11 тур
3 : 2
Завершен
Составы команд
Торпедо-БелАЗ
Торпедо-БелАЗ
3-2-2-2-1
25
Юрасов
96
Мелько
3
Глущенков
19
Руцкий
8
Селява
44
Бутаревич
6
Премудров
27
Орехов
30
Побудей
33
Камара
25
Василевич
3-1-3-2-1
35
Скопец
4
Ращеня
5
Осипов
23
Лях
7
Свирепа
12
Телеш
68
Жульпа
33
Сотников
8
Ануфриев
27
Пилецкий
11
Прудников
19
Руцкий
5
Бурко
5
Бурко
19
Руцкий
25
Василевич
10
Шарковский
10
Шарковский
25
Василевич
27
Орехов
26
Седько
26
Седько
27
Орехов
33
Камара
15
Скавыш
15
Скавыш
33
Камара
8
Ануфриев
8
Костров
8
Костров
8
Ануфриев
11
Прудников
17
17
11
Прудников
12
Телеш
8
Русенчик
8
Русенчик
12
Телеш
68
Жульпа
17
Черноок
17
Черноок
68
Жульпа
7
Свирепа
21
Киселев
21
Киселев
7
Свирепа
Остались в запасе
Торпедо-БелАЗ
БАТЭ
35
Игорь Малащицкий
ВР
66
Сергей Политевич
ЦЗ
66
Арсений Агеев
ПЗ
27
Данила Нечаев
ПЗ
7
Caio Dantas Batista de Maria
ЦП
14
Teymur Çaryýev
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Молош
16
Данила Сокол
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
5
Александр Мартынов
ЦЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
77
Ибрагим Каргбо
ЦФ
Главный тренер
Иван Мигаль
Остались в запасе
35
Игорь Малащицкий
ВР
66
Сергей Политевич
ЦЗ
66
Арсений Агеев
ПЗ
27
Данила Нечаев
ПЗ
7
Caio Dantas Batista de Maria
ЦП
14
Teymur Çaryýev
ЦП
Остались в запасе
16
Данила Сокол
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
5
Александр Мартынов
ЦЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
77
Ибрагим Каргбо
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Главный тренер
Иван Мигаль
Статистика матча Торпедо-БелАЗ - БАТЭ
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Торпедо-БелАЗ» против БАТЭ, 11-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 мая в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо-Брест» – БАТЭ
- Матч будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»