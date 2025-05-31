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  • «Торпедо-БелАЗ» – БАТЭ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 мая 2025

«Торпедо-БелАЗ» – БАТЭ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 мая 2025

31 мая 2025, 12:50
Торпедо-БелАЗ
31.05.2025, суббота, 14:00
Беларусь. Высшая лига, 11 тур
3 : 2
Завершен
БАТЭ
5' А. Орехов 34' М. Аруна Камара 90' П. Седько (П)
76' Р. Пилецкий 86' Р. Пилецкий
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо-БелАЗ
25
Тимофей Юрасов
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
19
Илья Руцкий
ПЗ
30
Вадим Побудей
ЛВ
8
Александр Селява
ОП
44
Алексей Бутаревич
ОП
6
Кирилл Премудров
ЦП
27
Александр Орехов
ЦП
33
Мамаду Аруна Камара
АП
25
Илья Василевич
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
БАТЭ
35
Арсений Скопец
ВР
23
Владислав Лях
ЛЗ
4
Илья Ращеня
ЦЗ
5
Егор Осипов
ЦЗ
27
Роман Пилецкий
ЛВ
7
Александр Свирепа
ОП
12
Максим Телеш
ЦП
68
Данила Жульпа
ЦП
33
Виктор Сотников
ЦП
8
Александр Ануфриев
АП
11
Николай Прудников
ЦФ
Главный тренер
Иван Мигаль
Торпедо-БелАЗ
35
Игорь Малащицкий
ВР
5
Игорь Бурко
ЦЗ
66
Сергей Политевич
ЦЗ
66
Арсений Агеев
ПЗ
27
Данила Нечаев
ПЗ
26
Павел Седько
ЛВ
7
Caio Dantas Batista de Maria
ЦП
14
Teymur Çaryýev
ЦП
10
Тимофей Шарковский
ЦП
15
Максим Скавыш
ЦФ
БАТЭ
16
Данила Сокол
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
5
Александр Мартынов
ЦЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
21
Вадим Киселев
ЛВ
8
Игорь Костров
ЦП
17
Donald Dongo
ЦП
8
Владислав Русенчик
ЦП
17
Кирилл Черноок
АП
77
Ибрагим Каргбо
ЦФ
3-2-2-2-1
25
Юрасов
96
Мелько
3
Глущенков
19
Руцкий
8
Селява
44
Бутаревич
6
Премудров
27
Орехов
30
Побудей
33
Камара
25
Василевич
3-1-3-2-1
35
Скопец
4
Ращеня
5
Осипов
23
Лях
7
Свирепа
12
Телеш
68
Жульпа
33
Сотников
8
Ануфриев
27
Пилецкий
11
Прудников
19
Руцкий
5
Бурко
5
Бурко
19
Руцкий
25
Василевич
10
Шарковский
10
Шарковский
25
Василевич
27
Орехов
26
Седько
26
Седько
27
Орехов
33
Камара
15
Скавыш
15
Скавыш
33
Камара
8
Ануфриев
8
Костров
8
Костров
8
Ануфриев
11
Прудников
17
17
11
Прудников
12
Телеш
8
Русенчик
8
Русенчик
12
Телеш
68
Жульпа
17
Черноок
17
Черноок
68
Жульпа
7
Свирепа
21
Киселев
21
Киселев
7
Свирепа
Остались в запасе
Торпедо-БелАЗ
БАТЭ
35
Игорь Малащицкий
ВР
66
Сергей Политевич
ЦЗ
66
Арсений Агеев
ПЗ
27
Данила Нечаев
ПЗ
7
Caio Dantas Batista de Maria
ЦП
14
Teymur Çaryýev
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Молош
16
Данила Сокол
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
5
Александр Мартынов
ЦЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
77
Ибрагим Каргбо
ЦФ
Главный тренер
Иван Мигаль
Остались в запасе
35
Игорь Малащицкий
ВР
66
Сергей Политевич
ЦЗ
66
Арсений Агеев
ПЗ
27
Данила Нечаев
ПЗ
7
Caio Dantas Batista de Maria
ЦП
14
Teymur Çaryýev
ЦП
Остались в запасе
16
Данила Сокол
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
5
Александр Мартынов
ЦЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
77
Ибрагим Каргбо
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Главный тренер
Иван Мигаль
Статистика матча Торпедо-БелАЗ - БАТЭ
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Торпедо-БелАЗ» против БАТЭ, 11-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 мая в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо-Брест» – БАТЭ

«Торпедо-БелАЗ» – БАТЭ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига БАТЭ Торпедо-БелАЗ
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