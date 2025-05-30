30.05.2025, пятница, 19:00
Беларусь. Высшая лига, 11 тур
Беларусь. Высшая лига, 11 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Динамо-Брест
Динамо-Брест
3-4-3
16
Козакевич
18
Степанов
33
Рахманов
55
Лаврик
17
Коновалов
99
Зеньков
62
Гордейчук
7
Быков
8
Шрамченко
47
Васильев
24
Корцов
3-2-2-3
1
Климович
31
Залеский
20
Веретило
3
Тихомиров
8
Гуз
22
Булмага
6
Гоманов
21
Журавлев
9
Шестюк
23
Ковалевич
10
Хващинский
8
Шрамченко
21
Ковалевич
21
Ковалевич
8
Шрамченко
24
Корцов
88
Ковалевич
88
Ковалевич
24
Корцов
7
Быков
2
Рылач
2
Рылач
7
Быков
62
Гордейчук
10
Лаптев
10
Лаптев
62
Гордейчук
31
Залеский
25
Макаренко
25
Макаренко
31
Залеский
10
Хващинский
77
Кравченко
77
Кравченко
10
Хващинский
Сталбеков
7
Ровдо
7
Ровдо
Сталбеков
9
Шестюк
11
Сталбеков
11
Сталбеков
9
Шестюк
23
Ковалевич
70
Митрофанов
70
Митрофанов
23
Ковалевич
Остались в запасе
Динамо-Брест
Ислочь
91
Дмитрий Дударь
ВР
15
Максим Касараб
ЦЗ
6
Егор Храленков
ПЗ
2
Давид Тве
ЦП
23
Артем Турич
ЦП
42
Никита Бурак
ЛВ
Главный тренер
Александр Седнев
28
Александр Свирский
ВР
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
88
Никита Кнышев
ОП
29
Иван Ховалко
ОП
19
Адеола Олалейе
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Остались в запасе
91
Дмитрий Дударь
ВР
15
Максим Касараб
ЦЗ
6
Егор Храленков
ПЗ
2
Давид Тве
ЦП
23
Артем Турич
ЦП
42
Никита Бурак
ЛВ
Остались в запасе
28
Александр Свирский
ВР
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
88
Никита Кнышев
ОП
29
Иван Ховалко
ОП
19
Адеола Олалейе
ЦФ
Главный тренер
Александр Седнев
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Статистика матча Динамо-Брест - Ислочь
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо-Брест» против «Ислочи», 11-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 мая в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо-Брест» – «Ислочь»
- Матч посмотреть на канале «Беларусь 5».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»