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  • «Динамо-Брест» – «Ислочь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 мая 2025

«Динамо-Брест» – «Ислочь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 мая 2025

30 мая 2025, 17:50
Динамо-Брест
30.05.2025, пятница, 19:00
Беларусь. Высшая лига, 11 тур
1 : 2
Завершен
Ислочь
63' А. Рахманов
51' А. Шестюк 60' А. Шестюк (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо-Брест
16
Михаил Козакевич
ВР
18
Никита Степанов
ЦЗ
33
Артем Рахманов
ЦЗ
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
8
Антон Шрамченко
ЛВ
17
Игорь Коновалов
ЦП
7
Артем Быков
ЦП
99
Иван Зеньков
ЦП
62
Михаил Гордейчук
ЦП
47
Владислав Васильев
АП
24
Егор Корцов
ПВ
Главный тренер
Александр Седнев
Ислочь
1
Андрей Климович
ВР
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
20
Олег Веретило
ЦЗ
31
Андрей Залеский
ПЗ
21
Владислав Журавлев
ЛВ
8
Александр Гуз
ОП
22
Вичу Булмага
ОП
6
Кирилл Гоманов
АП
10
Владимир Хващинский
ЦФ
23
Максим Ковалевич
ЦФ
9
Александр Шестюк
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Динамо-Брест
91
Дмитрий Дударь
ВР
15
Максим Касараб
ЦЗ
6
Егор Храленков
ПЗ
88
Денис Ковалевич
ЛВ
42
Никита Бурак
ЛВ
21
Денис Ковалевич
ЦП
2
Давид Тве
ЦП
23
Артем Турич
ЦП
2
Андрей Рылач
ПВ
10
Денис Лаптев
ЦФ
Ислочь
28
Александр Свирский
ВР
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
25
Андрей Макаренко
ПЗ
88
Никита Кнышев
ОП
29
Иван Ховалко
ОП
77
Юрий Кравченко
ЦП
7
Глеб Ровдо
ПВ
11
Нурдоолот Сталбеков
ПВ
19
Адеола Олалейе
ЦФ
70
Денис Митрофанов
ЦФ
3-4-3
16
Козакевич
18
Степанов
33
Рахманов
55
Лаврик
17
Коновалов
99
Зеньков
62
Гордейчук
7
Быков
8
Шрамченко
47
Васильев
24
Корцов
3-2-2-3
1
Климович
31
Залеский
20
Веретило
3
Тихомиров
8
Гуз
22
Булмага
6
Гоманов
21
Журавлев
9
Шестюк
23
Ковалевич
10
Хващинский
8
Шрамченко
21
Ковалевич
21
Ковалевич
8
Шрамченко
24
Корцов
88
Ковалевич
88
Ковалевич
24
Корцов
7
Быков
2
Рылач
2
Рылач
7
Быков
62
Гордейчук
10
Лаптев
10
Лаптев
62
Гордейчук
31
Залеский
25
Макаренко
25
Макаренко
31
Залеский
10
Хващинский
77
Кравченко
77
Кравченко
10
Хващинский
Сталбеков
7
Ровдо
7
Ровдо
Сталбеков
9
Шестюк
11
Сталбеков
11
Сталбеков
9
Шестюк
23
Ковалевич
70
Митрофанов
70
Митрофанов
23
Ковалевич
Остались в запасе
Динамо-Брест
Ислочь
91
Дмитрий Дударь
ВР
15
Максим Касараб
ЦЗ
6
Егор Храленков
ПЗ
2
Давид Тве
ЦП
23
Артем Турич
ЦП
42
Никита Бурак
ЛВ
Главный тренер
Александр Седнев
28
Александр Свирский
ВР
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
88
Никита Кнышев
ОП
29
Иван Ховалко
ОП
19
Адеола Олалейе
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Остались в запасе
91
Дмитрий Дударь
ВР
15
Максим Касараб
ЦЗ
6
Егор Храленков
ПЗ
2
Давид Тве
ЦП
23
Артем Турич
ЦП
42
Никита Бурак
ЛВ
Остались в запасе
28
Александр Свирский
ВР
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
88
Никита Кнышев
ОП
29
Иван Ховалко
ОП
19
Адеола Олалейе
ЦФ
Главный тренер
Александр Седнев
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Статистика матча Динамо-Брест - Ислочь
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо-Брест» против «Ислочи», 11-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 мая в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо-Брест»«Ислочь»

«Динамо-Брест» – «Ислочь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Ислочь Динамо-Брест
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