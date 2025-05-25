25.05.2025, воскресенье, 19:45
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Гомель
Гомель
4-1-2-2-1
21
Нечаев
16
Заяц
90
Кукушкин
3
Чаговец
15
Яцкевич
13
Алексиевич
9
Бородин
20
Алиу
17
Мартинкевич
8
Барсуков
79
Чебураков
4-1-1-1-3
13
Шимакович
32
Пигас
26
Калинин
67
Бегунов
4
Калачев
6
Мякиш
19
Гречихо
7
Малашевич
37
Цепенков
21
Шевченко
7
Бакич
17
Мартинкевич
2
Шемрук
2
Шемрук
17
Мартинкевич
30
Трояков
30
Трояков
7
Малашевич
4
Гаврилович
4
Гаврилович
7
Малашевич
37
Цепенков
19
Игор
19
Игор
37
Цепенков
7
Бакич
30
Джимет
30
Джимет
7
Бакич
19
Гречихо
10
Варданян
10
Варданян
19
Гречихо
Остались в запасе
Гомель
Динамо Мн
44
Станислав Клещук
ВР
27
Максим Дроздов
ЦЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
10
Александр Савицкий
АП
7
Фернандо Нето
АП
37
Роман Давискиба
ЛВ
17
Андрей Потапенко
ЛВ
63
Абу Суфьян Вадду
ЦФ
Главный тренер
Андрей Горовцов
1
Артем Макавчик
ВР
33
Фард Ибрахим
ЛЗ
5
Павел Апетенок
ЦЗ
17
Иван Бахар
ЦП
24
Алексей Вакулич
ЦП
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Остались в запасе
44
Станислав Клещук
ВР
27
Максим Дроздов
ЦЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
10
Александр Савицкий
АП
7
Фернандо Нето
АП
37
Роман Давискиба
ЛВ
17
Андрей Потапенко
ЛВ
63
Абу Суфьян Вадду
ЦФ
Остались в запасе
1
Артем Макавчик
ВР
33
Фард Ибрахим
ЛЗ
5
Павел Апетенок
ЦЗ
17
Иван Бахар
ЦП
24
Алексей Вакулич
ЦП
Главный тренер
Андрей Горовцов
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Статистика матча Гомель - Динамо Мн
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Гомель» против «Динамо Мн», 10-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 мая в 19:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Гомель» – «Динамо Мн»
- Матч посмотреть на канале «Беларусь 5».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»