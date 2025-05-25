Смотреть прямую трансляцию матча «Гомель» против «Динамо Мн», 10-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 мая в 19:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Гомель» – «Динамо Мн»