24.05.2025, суббота, 22:00
Испания. Примера, 38 тур
Испания. Примера, 38 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Хетафе
Хетафе
3-4-1-1
13
Сорья
2
Джене
22
Дуарте
25
Беррокаль
15
Рико
21
Уче
11
Террац
12
Ньом
8
Арамбарри
9
Майорал
3-2-2-1-2
13
Гуаита
23
Домингес
30
Мингеса
5
Каррейра
20
Родригес
3
Алонсо
8
Бельтран
6
Мориба
7
Гонсалес
7
Иглесиас
10
Аспас
8
Арамбарри
31
Бехуша
31
Бехуша
8
Арамбарри
25
Беррокаль
25
Сантьяго
25
Сантьяго
25
Беррокаль
9
Майорал
91
Йылдырым
91
Йылдырым
9
Майорал
11
Террац
7
Хуанми
7
Хуанми
11
Террац
30
Мингеса
23
Ристич
23
Ристич
30
Мингеса
7
Гонсалес
19
Сведберг
19
Сведберг
7
Гонсалес
6
Мориба
5
Сотело
5
Сотело
6
Мориба
10
Аспас
28
Лопес
28
Лопес
10
Аспас
7
Иглесиас
11
Дуран
11
Дуран
7
Иглесиас
Остались в запасе
Хетафе
Сельта
1
Иржи Летачек
ВР
37
Luca Löhr
ЦЗ
11
Коба да Коста
ЛВ
19
Петер Федерико
ПВ
23
Карлес Перес
ПВ
30
Альваро Родригес
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
25
Иван Вильяр
ВР
18
Йоэль Лаго
ЦЗ
23
Уго Альварес
ЦП
8
Мигель Роман
ЦП
23
Дамиан Родригес
АП
10
Франко Серви
ЦФ
14
Икер Лосада
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Остались в запасе
1
Иржи Летачек
ВР
37
Luca Löhr
ЦЗ
11
Коба да Коста
ЛВ
19
Петер Федерико
ПВ
23
Карлес Перес
ПВ
30
Альваро Родригес
ЦФ
Остались в запасе
25
Иван Вильяр
ВР
18
Йоэль Лаго
ЦЗ
23
Уго Альварес
ЦП
8
Мигель Роман
ЦП
23
Дамиан Родригес
АП
10
Франко Серви
ЦФ
14
Икер Лосада
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Статистика матча Хетафе - Сельта
3
1
4
Всего ударов по воротам
6
15
Удары в створ
1
8
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
2
6
Нарушения
13
10
Офсайды
3
1
Количество передач
309
581
Сейвы
6
0
Точность передач %
75
88
Удары мимо ворот
1
5
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
4
9
Удары из-за пределов штрафной
2
6
xG (ожидаемые голы)
0.4
1.47
Смотреть прямую трансляцию матча «Хетафе» против «Сельты», 38-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 мая в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Хетафе» – «Сельта»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»