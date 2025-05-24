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  • «Хетафе» – «Сельта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2025

«Хетафе» – «Сельта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2025

24 мая 2025, 20:50
Хетафе
24.05.2025, суббота, 22:00
Испания. Примера, 38 тур
1 : 2
Завершен
Сельта
11' Б. Майорал
25' Б. Иглесиас 80' Я. Аспас
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
2
Даконам Джене
(К) ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
25
Хуан Беррокаль
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
21
Крисантус Уче
ОП
11
Рамон Террац
ОП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Сельта
13
Висенте Гуаита
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
20
Хави Родригес
ПЗ
7
Альфон Гонсалес
ЛВ
8
Фран Бельтран
ЦП
6
Илаш Мориба
ЦП
10
Яго Аспас
(К) ЦФ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Хетафе
1
Иржи Летачек
ВР
37
Luca Löhr
ЦЗ
31
Исмаэль Бехуша
ПЗ
11
Коба да Коста
ЛВ
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
19
Петер Федерико
ПВ
23
Карлес Перес
ПВ
30
Альваро Родригес
ЦФ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
18
Йоэль Лаго
ЦЗ
19
Виллиот Сведберг
ЦП
23
Уго Альварес
ЦП
8
Мигель Роман
ЦП
5
Уго Сотело
ЦП
23
Дамиан Родригес
АП
28
Фер Лопес
ПВ
11
Пабло Дуран
ЦФ
10
Франко Серви
ЦФ
14
Икер Лосада
ЦФ
3-4-1-1
13
Сорья
2
Джене
22
Дуарте
25
Беррокаль
15
Рико
21
Уче
11
Террац
12
Ньом
8
Арамбарри
9
Майорал
3-2-2-1-2
13
Гуаита
23
Домингес
30
Мингеса
5
Каррейра
20
Родригес
3
Алонсо
8
Бельтран
6
Мориба
7
Гонсалес
7
Иглесиас
10
Аспас
8
Арамбарри
31
Бехуша
31
Бехуша
8
Арамбарри
25
Беррокаль
25
Сантьяго
25
Сантьяго
25
Беррокаль
9
Майорал
91
Йылдырым
91
Йылдырым
9
Майорал
11
Террац
7
Хуанми
7
Хуанми
11
Террац
30
Мингеса
23
Ристич
23
Ристич
30
Мингеса
7
Гонсалес
19
Сведберг
19
Сведберг
7
Гонсалес
6
Мориба
5
Сотело
5
Сотело
6
Мориба
10
Аспас
28
Лопес
28
Лопес
10
Аспас
7
Иглесиас
11
Дуран
11
Дуран
7
Иглесиас
Остались в запасе
Хетафе
Сельта
1
Иржи Летачек
ВР
37
Luca Löhr
ЦЗ
11
Коба да Коста
ЛВ
19
Петер Федерико
ПВ
23
Карлес Перес
ПВ
30
Альваро Родригес
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
25
Иван Вильяр
ВР
18
Йоэль Лаго
ЦЗ
23
Уго Альварес
ЦП
8
Мигель Роман
ЦП
23
Дамиан Родригес
АП
10
Франко Серви
ЦФ
14
Икер Лосада
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Остались в запасе
1
Иржи Летачек
ВР
37
Luca Löhr
ЦЗ
11
Коба да Коста
ЛВ
19
Петер Федерико
ПВ
23
Карлес Перес
ПВ
30
Альваро Родригес
ЦФ
Остались в запасе
25
Иван Вильяр
ВР
18
Йоэль Лаго
ЦЗ
23
Уго Альварес
ЦП
8
Мигель Роман
ЦП
23
Дамиан Родригес
АП
10
Франко Серви
ЦФ
14
Икер Лосада
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Статистика матча Хетафе - Сельта
3
1
4
Всего ударов по воротам
6
15
Удары в створ
1
8
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
2
6
Нарушения
13
10
Офсайды
3
1
Количество передач
309
581
Сейвы
6
0
Точность передач %
75
88
Удары мимо ворот
1
5
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
4
9
Удары из-за пределов штрафной
2
6
xG (ожидаемые голы)
0.4
1.47

Смотреть прямую трансляцию матча «Хетафе» против «Сельты», 38-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 мая в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Хетафе»«Сельта»

«Хетафе» – «Сельта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Сельта Хетафе
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