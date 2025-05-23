23.05.2025, пятница, 20:30
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
1 : 3
Завершен
Составы команд
Витебск
Витебск
4-1-2-2-1
12
Харитонов
24
Макушинский
23
Наумов
22
Егоров
3
Жумаев
30
Башилов
17
Новых
20
Краснов
80
Ксенофонтов
55
Гирс
11
Куадио
3-4-3
16
Козакевич
55
Лаврик
33
Рахманов
18
Степанов
7
Быков
17
Коновалов
62
Гордейчук
99
Зеньков
24
Корцов
47
Васильев
2
Рылач
20
Краснов
15
15
20
Краснов
11
Куадио
7
Лисовский
7
Лисовский
11
Куадио
55
Гирс
26
Тихоновский
26
Тихоновский
55
Гирс
24
Макушинский
9
Леонович
9
Леонович
24
Макушинский
3
Жумаев
14
Червяков
14
Червяков
3
Жумаев
62
Гордейчук
21
Ковалевич
21
Ковалевич
62
Гордейчук
7
Быков
88
Ковалевич
88
Ковалевич
7
Быков
24
Корцов
10
Лаптев
10
Лаптев
24
Корцов
Остались в запасе
Витебск
Динамо-Брест
1
Иван Новичков
ВР
77
Дмитрий Гущенко
ВР
24
Иван Кравченко
ЦЗ
19
Никита Вехтев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Слесарчук
91
Дмитрий Дударь
ВР
15
Максим Касараб
ЦЗ
4
Адевале Оладойе
ОП
8
Антон Шрамченко
ЛВ
Главный тренер
Александр Седнев
Остались в запасе
1
Иван Новичков
ВР
77
Дмитрий Гущенко
ВР
24
Иван Кравченко
ЦЗ
19
Никита Вехтев
ЦФ
Остались в запасе
91
Дмитрий Дударь
ВР
15
Максим Касараб
ЦЗ
4
Адевале Оладойе
ОП
8
Антон Шрамченко
ЛВ
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Главный тренер
Александр Седнев
Статистика матча Витебск - Динамо-Брест
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Витебск» против «Динамо-Брест», 10-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 мая в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Витебск» – «Динамо-Брест»
- Матч будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»