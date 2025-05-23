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  • «Витебск» – «Динамо-Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2025

«Витебск» – «Динамо-Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2025

23 мая 2025, 19:20
Витебск
23.05.2025, пятница, 20:30
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
1 : 3
Завершен
Динамо-Брест
76' С. Тихоновский
6' М. Гордейчук 63' Е. Корцов 90+3' Д. Ковалевич
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витебск
12
Дмитрий Харитонов
ВР
24
Ярослав Макушинский
ЛЗ
23
Никита Наумов
ЦЗ
22
Семён Егоров
ЦЗ
3
Вепа Жумаев
ПЗ
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
30
Михаил Башилов
ОП
17
Евгений Новых
ЦП
20
Евгений Краснов
ЦП
55
Дмитрий Гирс
ПВ
11
Седрик Куадио
ЦФ
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Динамо-Брест
16
Михаил Козакевич
ВР
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
33
Артем Рахманов
ЦЗ
18
Никита Степанов
ЦЗ
99
Иван Зеньков
ЦП
7
Артем Быков
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
62
Михаил Гордейчук
ЦП
47
Владислав Васильев
АП
2
Андрей Рылач
ПВ
24
Егор Корцов
ПВ
Главный тренер
Александр Седнев
Витебск
1
Иван Новичков
ВР
77
Дмитрий Гущенко
ВР
24
Иван Кравченко
ЦЗ
15
Maksim Kuntsevich
ЦЗ
7
Роман Лисовский
ЦП
26
Сергей Тихоновский
ЦП
9
Кирилл Леонович
ПВ
14
Захар Червяков
ЦФ
19
Никита Вехтев
ЦФ
Динамо-Брест
91
Дмитрий Дударь
ВР
15
Максим Касараб
ЦЗ
8
Антон Шрамченко
ЛВ
88
Денис Ковалевич
ЛВ
4
Адевале Оладойе
ОП
21
Денис Ковалевич
ЦП
10
Денис Лаптев
ЦФ
4-1-2-2-1
12
Харитонов
24
Макушинский
23
Наумов
22
Егоров
3
Жумаев
30
Башилов
17
Новых
20
Краснов
80
Ксенофонтов
55
Гирс
11
Куадио
3-4-3
16
Козакевич
55
Лаврик
33
Рахманов
18
Степанов
7
Быков
17
Коновалов
62
Гордейчук
99
Зеньков
24
Корцов
47
Васильев
2
Рылач
20
Краснов
15
15
20
Краснов
11
Куадио
7
Лисовский
7
Лисовский
11
Куадио
55
Гирс
26
Тихоновский
26
Тихоновский
55
Гирс
24
Макушинский
9
Леонович
9
Леонович
24
Макушинский
3
Жумаев
14
Червяков
14
Червяков
3
Жумаев
62
Гордейчук
21
Ковалевич
21
Ковалевич
62
Гордейчук
7
Быков
88
Ковалевич
88
Ковалевич
7
Быков
24
Корцов
10
Лаптев
10
Лаптев
24
Корцов
Остались в запасе
Витебск
Динамо-Брест
1
Иван Новичков
ВР
77
Дмитрий Гущенко
ВР
24
Иван Кравченко
ЦЗ
19
Никита Вехтев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Слесарчук
91
Дмитрий Дударь
ВР
15
Максим Касараб
ЦЗ
4
Адевале Оладойе
ОП
8
Антон Шрамченко
ЛВ
Главный тренер
Александр Седнев
Остались в запасе
1
Иван Новичков
ВР
77
Дмитрий Гущенко
ВР
24
Иван Кравченко
ЦЗ
19
Никита Вехтев
ЦФ
Остались в запасе
91
Дмитрий Дударь
ВР
15
Максим Касараб
ЦЗ
4
Адевале Оладойе
ОП
8
Антон Шрамченко
ЛВ
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Главный тренер
Александр Седнев
Статистика матча Витебск - Динамо-Брест
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Витебск» против «Динамо-Брест», 10-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 мая в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Витебск» – «Динамо-Брест»

«Витебск» – «Динамо-Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Динамо-Брест Витебск
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