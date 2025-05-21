Остались в запасе

Остались в запасе

Остались в запасе

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Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Наср» против «Халиджа», 33-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 мая в 19:10 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Наср» – «Халиджа»