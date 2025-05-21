21.05.2025, среда, 19:10
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Аль-Наср
Аль-Наср
4-1-3-2
24
Бенто
2
Аль-Ганнам
3
Симакан
33
Аль-Фатиль
12
Аль-Бушал
17
аль-Хаибари
10
Мане
25
Отавио
23
Яхья
7
Роналду
22
Дуран
3-1-3-1-2
50
Озайби
19
Аль-Фахад
3
Аль-Хабрани
5
Ребошу
88
Аль-Сумайри
21
Курбелис
99
Мург
18
Аль-Хавсави
10
Мартинш
15
Хамзи
10
Шериф
12
Аль-Бушал
83
Аль-Наджди
83
Аль-Наджди
12
Аль-Бушал
33
Аль-Фатиль
78
Ладжами
78
Ладжами
33
Аль-Фатиль
17
аль-Хаибари
77
Брозович
77
Брозович
17
аль-Хаибари
25
Отавио
6
Аль-Хассан
6
Аль-Хассан
25
Отавио
23
Яхья
20
Габриэль
20
Габриэль
23
Яхья
88
Аль-Сумайри
47
Абу Аль-Шамат
47
Абу Аль-Шамат
88
Аль-Сумайри
21
Курбелис
27
27
21
Курбелис
10
Шериф
9
Аль-Салем
9
Аль-Салем
10
Шериф
99
Мург
71
71
99
Мург
Остались в запасе
Аль-Наср
Халидж
36
Рагед Наджар
ВР
50
Маджид Кашиш
ЛАЗ
8
Абдулмаджид Аль-Сулаихим
ЦП
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
35
Rayan Al Dossary
ВР
33
Бандер Аль-Мутайри
ЛЗ
14
Али Аль-Шаафи
ЦЗ
25
Ариф Салех Аль-Хайдар
ПАЗ
24
Ali Abdoulraouf Alabdrabalnabi
ЦП
Остались в запасе
36
Рагед Наджар
ВР
50
Маджид Кашиш
ЛАЗ
8
Абдулмаджид Аль-Сулаихим
ЦП
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Остались в запасе
35
Rayan Al Dossary
ВР
33
Бандер Аль-Мутайри
ЛЗ
14
Али Аль-Шаафи
ЦЗ
25
Ариф Салех Аль-Хайдар
ПАЗ
24
Ali Abdoulraouf Alabdrabalnabi
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Аль-Наср - Халидж
1
2
Всего ударов по воротам
14
13
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
3
Нарушения
14
7
Офсайды
5
0
Количество передач
588
311
Сейвы
3
4
Точность передач %
89
80
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
13
7
Удары из-за пределов штрафной
1
6
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Наср» против «Халиджа», 33-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 мая в 19:10 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Наср» – «Халиджа»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»