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  • «Аль-Наср» – «Халидж»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 мая 2025

«Аль-Наср» – «Халидж»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 мая 2025

21 мая 2025, 18:00
Аль-Наср
21.05.2025, среда, 19:10
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
2 : 0
Завершен
Халидж
75' Д. Дуран 90+7' К. Роналду (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Наср
24
Бенто
ВР
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
33
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
2
Султан Аль-Ганнам
ПЗ
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
17
Абдулла аль-Хаибари
ЦП
25
Отавио
АП
23
Айман Яхья
ПВ
22
Джон Дуран
ЦФ
7
Криштиану Роналду
(К) ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Халидж
50
Раед Озайби
ВР
19
Абдулла Аль-Фахад
ЦЗ
3
Мохаммед Аль-Хабрани
ЦЗ
5
Педру Ребошу
ЦЗ
10
Фабиу Мартинш
(К) ЛВ
88
Халед Аль-Сумайри
ОП
21
Димитрис Курбелис
ЦП
99
Томас Мург
ЦП
18
Мурад Аль-Хавсави
ЦП
10
Мохамед Шериф
ЦФ
15
Мансур Хамзи
ЦФ
Аль-Наср
36
Рагед Наджар
ВР
83
Салем Аль-Наджди
ЛЗ
50
Маджид Кашиш
ЛАЗ
78
Али Ладжами
ЦЗ
77
Марсело Брозович
ОП
6
Али Аль-Хассан
ОП
8
Абдулмаджид Аль-Сулаихим
ЦП
20
Анжело Габриэль
ПВ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Халидж
35
Rayan Al Dossary
ВР
33
Бандер Аль-Мутайри
ЛЗ
14
Али Аль-Шаафи
ЦЗ
25
Ариф Салех Аль-Хайдар
ПАЗ
47
Салех Абу Аль-Шамат
ЦП
24
Ali Abdoulraouf Alabdrabalnabi
ЦП
27
Hassan Al Musallam
ЦФ
9
Абдулла Аль-Салем
ЦФ
71
Hussain Al Sultan
ЦФ
4-1-3-2
24
Бенто
2
Аль-Ганнам
3
Симакан
33
Аль-Фатиль
12
Аль-Бушал
17
аль-Хаибари
10
Мане
25
Отавио
23
Яхья
7
Роналду
22
Дуран
3-1-3-1-2
50
Озайби
19
Аль-Фахад
3
Аль-Хабрани
5
Ребошу
88
Аль-Сумайри
21
Курбелис
99
Мург
18
Аль-Хавсави
10
Мартинш
15
Хамзи
10
Шериф
12
Аль-Бушал
83
Аль-Наджди
83
Аль-Наджди
12
Аль-Бушал
33
Аль-Фатиль
78
Ладжами
78
Ладжами
33
Аль-Фатиль
17
аль-Хаибари
77
Брозович
77
Брозович
17
аль-Хаибари
25
Отавио
6
Аль-Хассан
6
Аль-Хассан
25
Отавио
23
Яхья
20
Габриэль
20
Габриэль
23
Яхья
88
Аль-Сумайри
47
Абу Аль-Шамат
47
Абу Аль-Шамат
88
Аль-Сумайри
21
Курбелис
27
27
21
Курбелис
10
Шериф
9
Аль-Салем
9
Аль-Салем
10
Шериф
99
Мург
71
71
99
Мург
Остались в запасе
Аль-Наср
Халидж
36
Рагед Наджар
ВР
50
Маджид Кашиш
ЛАЗ
8
Абдулмаджид Аль-Сулаихим
ЦП
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
35
Rayan Al Dossary
ВР
33
Бандер Аль-Мутайри
ЛЗ
14
Али Аль-Шаафи
ЦЗ
25
Ариф Салех Аль-Хайдар
ПАЗ
24
Ali Abdoulraouf Alabdrabalnabi
ЦП
Остались в запасе
36
Рагед Наджар
ВР
50
Маджид Кашиш
ЛАЗ
8
Абдулмаджид Аль-Сулаихим
ЦП
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Остались в запасе
35
Rayan Al Dossary
ВР
33
Бандер Аль-Мутайри
ЛЗ
14
Али Аль-Шаафи
ЦЗ
25
Ариф Салех Аль-Хайдар
ПАЗ
24
Ali Abdoulraouf Alabdrabalnabi
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Аль-Наср - Халидж
1
2
Всего ударов по воротам
14
13
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
3
Нарушения
14
7
Офсайды
5
0
Количество передач
588
311
Сейвы
3
4
Точность передач %
89
80
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
13
7
Удары из-за пределов штрафной
1
6

Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Наср» против «Халиджа», 33-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 мая в 19:10 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Наср» – «Халиджа»

«Аль-Наср» – «Халидж»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Халидж Аль-Наср
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