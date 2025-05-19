КАМАЗ
19.05.2025, понедельник, 18:00
Россия. Первая лига, 33 тур
Россия. Первая лига, 33 тур
0 : 0
Идет первый тайм 45+1‘
Алания
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КАМАЗ
31
Артур Анисимов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
3
Даниил Маругин
ЦЗ
18
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
8
Дмитрий Стародуб
ПЗ
20
Илья Жигулев
ЦП
2
Давид Хубаев
ЦП
14
Сурхайхан Абдуллаев
АП
53
Александр Дерюгин
АП
59
Даниил Моторин
ЦФ
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Алания
24
Алил Магомедов
ВР
58
Мурат Ышык
ЛЗ
95
Спартак Гогниев
ЦЗ
71
Артур Бязров
ЦЗ
73
Макар Чирков
ЦЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
8
Алан Хугаев
ОП
12
Данил Казанцев
ОП
9
Артем Закиров
ЦП
21
Артур Козырев
ЦП
76
Виктор Нафиков
АП
Главный тренер
Спартак Гогниев
КАМАЗ
16
Илья Купцов
ВР
15
Maksim Burko
ЦЗ
5
Талгат Кусяпов
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
6
Иван Козлов
ОП
42
Юрий Кириллов
ЦП
77
Никита Платон
ЦП
22
Андрей Солодухин
АП
11
Руслан Апеков
ЛВ
17
Максим Лаук
ЛВ
28
Мухаммад Султонов
ПВ
Алания
23
Георгий Натабашвили
ВР
65
Заур Датиев
ЛЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
87
Тимур Булацев
ПЗ
75
Сармат Огоев
ОП
70
Руслан Дауров
ОП
7
Леван Тавзарашвили
ЦП
37
Тарас Гаглоев
ЦП
28
Инал Дудаев
ЦП
25
Давид Кокоев
ЦП
79
Дато Черткоев
ПВ
3-2-2-2-1
31
Анисимов
76
Суханов
3
Маругин
18
Тананеев
13
Почивалин
8
Стародуб
20
Жигулев
2
Хубаев
53
Дерюгин
14
Абдуллаев
59
Моторин
3-4-2-1
24
Магомедов
71
Бязров
73
Чирков
19
Бутаев
95
Гогниев
8
Хугаев
12
Казанцев
58
Ышык
9
Закиров
21
Козырев
76
Нафиков
Остались в запасе
КАМАЗ
Алания
16
Илья Купцов
ВР
15
Maksim Burko
ЦЗ
5
Талгат Кусяпов
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
6
Иван Козлов
ОП
42
Юрий Кириллов
ЦП
77
Никита Платон
ЦП
22
Андрей Солодухин
АП
11
Руслан Апеков
ЛВ
17
Максим Лаук
ЛВ
28
Мухаммад Султонов
ПВ
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
23
Георгий Натабашвили
ВР
65
Заур Датиев
ЛЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
87
Тимур Булацев
ПЗ
75
Сармат Огоев
ОП
70
Руслан Дауров
ОП
7
Леван Тавзарашвили
ЦП
37
Тарас Гаглоев
ЦП
28
Инал Дудаев
ЦП
25
Давид Кокоев
ЦП
79
Дато Черткоев
ПВ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Остались в запасе
16
Илья Купцов
ВР
15
Maksim Burko
ЦЗ
5
Талгат Кусяпов
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
6
Иван Козлов
ОП
42
Юрий Кириллов
ЦП
77
Никита Платон
ЦП
22
Андрей Солодухин
АП
11
Руслан Апеков
ЛВ
17
Максим Лаук
ЛВ
28
Мухаммад Султонов
ПВ
Остались в запасе
23
Георгий Натабашвили
ВР
65
Заур Датиев
ЛЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
87
Тимур Булацев
ПЗ
75
Сармат Огоев
ОП
70
Руслан Дауров
ОП
7
Леван Тавзарашвили
ЦП
37
Тарас Гаглоев
ЦП
28
Инал Дудаев
ЦП
25
Давид Кокоев
ЦП
79
Дато Черткоев
ПВ
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Главный тренер
Спартак Гогниев
Статистика матча КАМАЗ - Алания
Смотреть прямую трансляцию матча «КАМАЗ» против «Алании», 33-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 мая в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «КАМАЗ» – «Алания»
- Матч будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»