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  • «Марсель» – «Ренн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2025

«Марсель» – «Ренн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2025

17 мая, 20:50
Марсель
17.05.2025, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 34 тур
4 : 2
Завершен
Ренн
21' М. Гринвуд (П)
38' А. Рабьо
45+1' М. Гринвуд
90+2' А. Рабьо
14' И. Коне
77' К. Андрес Гомес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
1
Херонимо Рульи
ВР
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
5
Леонардо Балерди
(К) ЦЗ
4
Луис Фелипе
ЦЗ
25
Адриан Рабьо
ЦП
22
Исмаэль Беннасер
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
17
Джон Роу
ЛВ
44
Луис Энрике
ЛВ
10
Мэйсон Гринвуд
ПВ
9
Амин Гуири
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Ренн
1
Брис Самба
ВР
5
Лилиан Брассье
ЛЗ
3
Адриен Трюффер
(К) ЛЗ
97
Жереми Жаке
ЦЗ
24
Антони Руо
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
6
Азор Матусива
ОП
38
Djaoui Cissé
ЦП
90
Исмаэль Коне
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
9
Арно Калимуэндо
ЦФ
Главный тренер
Хабиб Бейе
Марсель
12
Жеффри де Ланж
ВР
77
Амар Дедич
ЛЗ
6
Улиссес Гарсия
ЛЗ
3
Кентен Мерлен
ЛЗ
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
29
Поль Лирола
ПЗ
26
Билял Надир
ЦП
11
Амин Арит
АП
8
Нил Мопе
ЦФ
Ренн
30
Стив Манданда
ВР
18
Махамаду Нагида
ЛЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
17
Джордан Джеймс
ЦП
8
Секо Фофана
ЦП
19
Казим Олаигбе
ЛВ
7
Киого Фурухаси
ЛВ
20
Карлос Андрес Гомес
ПВ
62
Mohamed Kader Meite
ЦФ
3-3-3-1
1
Рульи
62
Мурильо
5
Балерди
4
Фелипе
25
Рабьо
22
Беннасер
23
Хейбьерг
44
Энрике
17
Роу
10
Гринвуд
9
Гуири
3-3-2-1-1
1
Самба
5
Брассье
97
Жаке
24
Руо
22
Ассиньон
6
Матусива
3
Трюффер
38
90
Коне
10
Бляс
9
Калимуэндо
Мерлен
77
Дедич
77
Дедич
Мерлен
3
Мерлен
3
Мерлен
4
Фелипе
29
Лирола
29
Лирола
4
Фелипе
22
Беннасер
26
Надир
26
Надир
22
Беннасер
17
Роу
11
Арит
11
Арит
17
Роу
9
Гуири
8
Мопе
8
Мопе
9
Гуири
1
Самба
30
Манданда
30
Манданда
1
Самба
6
Матусива
17
Джеймс
17
Джеймс
6
Матусива
90
Коне
8
Фофана
8
Фофана
90
Коне
10
Бляс
19
Олаигбе
19
Олаигбе
10
Бляс
97
Жаке
20
Гомес
20
Гомес
97
Жаке
Остались в запасе
Марсель
Ренн
12
Жеффри де Ланж
ВР
6
Улиссес Гарсия
ЛЗ
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
18
Махамаду Нагида
ЛЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
7
Киого Фурухаси
ЛВ
62
Mohamed Kader Meite
ЦФ
Главный тренер
Хабиб Бейе
Остались в запасе
12
Жеффри де Ланж
ВР
6
Улиссес Гарсия
ЛЗ
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
Остались в запасе
18
Махамаду Нагида
ЛЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
7
Киого Фурухаси
ЛВ
62
Mohamed Kader Meite
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Хабиб Бейе
Статистика матча Марсель - Ренн
3
3
Всего ударов по воротам
17
9
Удары в створ
10
3
Владение мячом %
61
39
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
5
5
Нарушения
8
12
Офсайды
3
3
Количество передач
564
359
Сейвы
1
6
Точность передач %
89
84
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
14
7
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
4.05
1.15

Смотреть прямую трансляцию матча «Марсель» против «Ренна», 34-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 мая в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Марсель» – «Ренн»

«Марсель» – «Ренн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2025

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Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Ренн Марсель
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