Ислочь
11.05.2025, воскресенье, 16:00
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
2 : 2
Завершен
Динамо Мн
75' Д. Бакич (АГ)
2' В. Пигас
80' Р. Бегунов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ислочь
1
Андрей Климович
ВР
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
25
Андрей Макаренко
ПЗ
99
Евгений Юдчиц
ПЗ
11
Мирас Кобеев
ОП
22
Вичу Булмага
ОП
8
Александр Гуз
ОП
18
Кирилл Гоманов
АП
21
Владислав Журавлев
ЛВ
23
Максим Ковалевич
ЦФ
13
Александр Шестюк
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Динамо Мн
13
Иван Шимакович
ВР
67
Роман Бегунов
ЦЗ
26
Владислав Калинин
ЦЗ
5
Павел Апетенок
ЦЗ
2
Вадим Пигас
ПЗ
16
Даниил Силинский
ОП
88
Никита Демченко
АП
7
Евгений Малашевич
ПВ
9
Душан Бакич
ЦФ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
99
Кирилл Цепенков
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Ислочь
28
Александр Свирский
ВР
17
Кирилл Родионов
ЦЗ
20
Олег Веретило
ЦЗ
88
Никита Кнышев
ОП
87
Юрий Кравченко
ЦП
27
Нурдоолот Сталбеков
ПВ
7
Глеб Ровдо
ПВ
15
Никита Пацко
ПВ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
19
Адеола Олалейе
ЦФ
Динамо Мн
31
Денис Шпаковский
ВР
4
Алексей Гаврилович
ЦЗ
3
Илья Калачев
ЦЗ
6
Максим Мякиш
ОП
24
Алексей Вакулич
ЦП
18
Денис Гречихо
ЦП
25
Педро Игор
ЛВ
11
Мустафа Джимет
ЦФ
10
Карен Варданян
ЦФ
3-3-2-2
1
Климович
25
Макаренко
3
Тихомиров
99
Юдчиц
11
Кобеев
22
Булмага
8
Гуз
21
Журавлев
18
Гоманов
13
Шестюк
23
Ковалевич
4-1-2-3
13
Шимакович
2
Пигас
26
Калинин
5
Апетенок
67
Бегунов
16
Силинский
7
Малашевич
88
Демченко
99
Цепенков
21
Шевченко
9
Бакич
21
Журавлев
15
Пацко
15
Пацко
21
Журавлев
13
Шестюк
19
Олалейе
19
Олалейе
13
Шестюк
9
Бакич
6
Мякиш
6
Мякиш
9
Бакич
99
Цепенков
18
Гречихо
18
Гречихо
99
Цепенков
88
Демченко
10
Варданян
10
Варданян
88
Демченко
Остались в запасе
Ислочь
Динамо Мн
28
Александр Свирский
ВР
17
Кирилл Родионов
ЦЗ
20
Олег Веретило
ЦЗ
88
Никита Кнышев
ОП
87
Юрий Кравченко
ЦП
27
Нурдоолот Сталбеков
ПВ
7
Глеб Ровдо
ПВ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
31
Денис Шпаковский
ВР
4
Алексей Гаврилович
ЦЗ
3
Илья Калачев
ЦЗ
24
Алексей Вакулич
ЦП
25
Педро Игор
ЛВ
11
Мустафа Джимет
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Остались в запасе
28
Александр Свирский
ВР
17
Кирилл Родионов
ЦЗ
20
Олег Веретило
ЦЗ
88
Никита Кнышев
ОП
87
Юрий Кравченко
ЦП
27
Нурдоолот Сталбеков
ПВ
7
Глеб Ровдо
ПВ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
Остались в запасе
31
Денис Шпаковский
ВР
4
Алексей Гаврилович
ЦЗ
3
Илья Калачев
ЦЗ
24
Алексей Вакулич
ЦП
25
Педро Игор
ЛВ
11
Мустафа Джимет
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Статистика матча Ислочь - Динамо Мн
5
1
Желтые карточки
5
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Ислочь» против «Динамо Мн», 8-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 мая в 16:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»