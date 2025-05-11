Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • «Ислочь» – «Динамо Мн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2025

«Ислочь» – «Динамо Мн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2025

Вчера, 14:49
Ислочь
11.05.2025, воскресенье, 16:00
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
2 : 2
Завершен
Динамо Мн
75' Д. Бакич (АГ)
2' В. Пигас
80' Р. Бегунов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ислочь
1
Андрей Климович
ВР
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
25
Андрей Макаренко
ПЗ
99
Евгений Юдчиц
ПЗ
11
Мирас Кобеев
ОП
22
Вичу Булмага
ОП
8
Александр Гуз
ОП
18
Кирилл Гоманов
АП
21
Владислав Журавлев
ЛВ
23
Максим Ковалевич
ЦФ
13
Александр Шестюк
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Динамо Мн
13
Иван Шимакович
ВР
67
Роман Бегунов
ЦЗ
26
Владислав Калинин
ЦЗ
5
Павел Апетенок
ЦЗ
2
Вадим Пигас
ПЗ
16
Даниил Силинский
ОП
88
Никита Демченко
АП
7
Евгений Малашевич
ПВ
9
Душан Бакич
ЦФ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
99
Кирилл Цепенков
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Ислочь
28
Александр Свирский
ВР
17
Кирилл Родионов
ЦЗ
20
Олег Веретило
ЦЗ
88
Никита Кнышев
ОП
87
Юрий Кравченко
ЦП
27
Нурдоолот Сталбеков
ПВ
7
Глеб Ровдо
ПВ
15
Никита Пацко
ПВ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
19
Адеола Олалейе
ЦФ
Динамо Мн
31
Денис Шпаковский
ВР
4
Алексей Гаврилович
ЦЗ
3
Илья Калачев
ЦЗ
6
Максим Мякиш
ОП
24
Алексей Вакулич
ЦП
18
Денис Гречихо
ЦП
25
Педро Игор
ЛВ
11
Мустафа Джимет
ЦФ
10
Карен Варданян
ЦФ
3-3-2-2
1
Климович
25
Макаренко
3
Тихомиров
99
Юдчиц
11
Кобеев
22
Булмага
8
Гуз
21
Журавлев
18
Гоманов
13
Шестюк
23
Ковалевич
4-1-2-3
13
Шимакович
2
Пигас
26
Калинин
5
Апетенок
67
Бегунов
16
Силинский
7
Малашевич
88
Демченко
99
Цепенков
21
Шевченко
9
Бакич
21
Журавлев
15
Пацко
15
Пацко
21
Журавлев
13
Шестюк
19
Олалейе
19
Олалейе
13
Шестюк
9
Бакич
6
Мякиш
6
Мякиш
9
Бакич
99
Цепенков
18
Гречихо
18
Гречихо
99
Цепенков
88
Демченко
10
Варданян
10
Варданян
88
Демченко
Остались в запасе
Ислочь
Динамо Мн
28
Александр Свирский
ВР
17
Кирилл Родионов
ЦЗ
20
Олег Веретило
ЦЗ
88
Никита Кнышев
ОП
87
Юрий Кравченко
ЦП
27
Нурдоолот Сталбеков
ПВ
7
Глеб Ровдо
ПВ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
31
Денис Шпаковский
ВР
4
Алексей Гаврилович
ЦЗ
3
Илья Калачев
ЦЗ
24
Алексей Вакулич
ЦП
25
Педро Игор
ЛВ
11
Мустафа Джимет
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Остались в запасе
28
Александр Свирский
ВР
17
Кирилл Родионов
ЦЗ
20
Олег Веретило
ЦЗ
88
Никита Кнышев
ОП
87
Юрий Кравченко
ЦП
27
Нурдоолот Сталбеков
ПВ
7
Глеб Ровдо
ПВ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
Остались в запасе
31
Денис Шпаковский
ВР
4
Алексей Гаврилович
ЦЗ
3
Илья Калачев
ЦЗ
24
Алексей Вакулич
ЦП
25
Педро Игор
ЛВ
11
Мустафа Джимет
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Статистика матча Ислочь - Динамо Мн
5
1
Желтые карточки
5
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Ислочь» против «Динамо Мн», 8-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 мая в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ислочь» – «Динамо Мн»

«Ислочь» – «Динамо Мн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2025

Еще по теме:
Прогноз на точный счет матча «Ислочь» – «Динамо Минск»: Беларусь Высшая лига, 11 мая 2025
Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Динамо Мн Ислочь
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Раскрыта дата, когда Алонсо возглавит «Реал»
09:47
Черчесов ответил, есть ли у него предложение от «Динамо»
09:00
2
Игнатов ответил, чего не хватает «Спартаку» весной
08:48
5
Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
08:41
3
Станковича заподозрили в том, что он провоцирует «Спартак» на разрыв контракта
08:30
4
Видео«Динамо» высмеяло «Спартак» после матча
08:08
8
Черчесов прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
07:58
1
Губерниев назвал «Спартак» «слабаками» за массовую выходку после поражения от «Динамо»
07:49
6
Поражение «Спартака» в дерби, вылет «Факела» и «Алании», 7 голов в Эль Класико и другие новости
01:45
«Спартак» упрекнули в том, что команда не умеет проигрывать
01:30
9
Все новости
Все новости
ФотоФутболист, из-за которого «Арсенал» и «Химки» подозревали в махинации, вернулся в Беларусь
26 марта
Беларусь хочет принять матч за Суперкубок УЕФА
15 марта
1
Тумилович назвал любимое вино: «Свидания под него проходят просто феерично»
24 февраля
1
Тумилович рассказал, за что ударил Конте во время матча
24 февраля
1
Тумилович рассказал, как ударил Шапюиза после матча: «Его потом под руки вели в раздевалку»
24 февраля
ФотоЭкс-игрок 5 клубов РПЛ перешел в команду из Беларуси
17 февраля
Лучший бомбардир чемпионата Беларуси стал одноклубником Кокорина
24 января
Голкипер сборной Беларуси, отказавший «Спартаку», перейдет в софийский ЦСКА
22 января
1
Гуренко оценил шансы Беларуси в отборе ЧМ-2026
2024.12.14 22:39
Двое россиян помогли минскому «Динамо» защитить чемпионский титул
2024.11.25 22:19
Сборная Беларуси продлила контракт с главным тренером
2024.11.12 01:10
Прогноз на точный счет матча «Торпедо-БелАЗ» – «Динамо» Брест, Высшая лига Беларуси, 20 октября 2024 года
2024.10.19 11:56
Лукашенко запросил ответный матч Беларуси с Россией
2024.10.18 09:38
9
«Ислочь» – «БАТЭ»: прогноз на матч 22-го тура чемпионата Беларуси – 22 сентября
2024.09.21 15:57
«Славия-Мозырь» – «Слуцк»: прогноз на матч 22-го тура Высшей лиги – 21 сентября 2024
2024.09.20 15:31
В Госдуме отреагировали на побег украинского вратаря в клуб из Белоруссии
2024.09.11 19:19
2
Белорусский клуб сделал заявление о подписании вратаря, сбежавшего из Украины
2024.09.11 16:16
1
Украинский вратарь сбежал из страны: переплыл реку и подписал контракт с белорусским клубом
2024.09.10 23:53
1
ФотоМинское «Динамо» подписало экс-игрока «Локомотива», выступавшего в ЛЧ
2024.08.30 12:07
2
«Шахтер» Солигорск – БАТЭ: прогноз на матч 7 тура Высшей лиги Беларуси, 11 мая
2024.05.11 10:11
Во Второй лиге Беларуси один из матчей закончился со счетом 50:0
2024.05.04 18:04
1
ВидеоФорвард «Локомотива» признан игроком тура чемпионата Белоруссии
2024.04.16 15:08
1
ФотоСпартаковец – в сборной тура чемпионата Белоруссии
2024.04.10 17:52
Президент УЕФА объяснил, почему Беларусь не отстранили из-за событий в Украине
2024.04.09 13:16
7
Спартаковец спас минское «Динамо» в матче чемпионата Белоруссии
2024.04.07 23:54
БАТЭ – «Гомель»: прогноз на матч 3 тура Высшей лиги Беларуси, 6 апреля
2024.04.06 10:32
Видео1+1 спартаковца помогли минскому «Динамо» стартовать в чемпионате с крупной победы
2024.03.16 18:54
1
Футболистки сборной Литвы отказались играть с Белоруссией в отборе Евро-2025
2024.03.07 15:10
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 