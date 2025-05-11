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  • «Ньюкасл» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2025

«Ньюкасл» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2025

Вчера, 12:50
Ньюкасл
11.05.2025, воскресенье, 14:00
Англия. Премьер-лига, 36 тур
2 : 0
Завершен
Челси
2' С. Тонали
90' Б. Гимарайнс
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
22
Ник Поуп
ВР
33
Дэн Берн
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
21
Валентино Ливраменто
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
8
Сандро Тонали
ОП
39
Бруно Гимарайнс
(К) ЦП
10
Энтони Гордон
ЛВ
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
14
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Челси
1
Роберт Санчес
ВР
3
Марк Кукурелья
ЛЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
23
Трево Чалоба
ЦЗ
45
Ромео Лавиа
ОП
8
Энцо Фернандес
(К) ОП
25
Мойзес Кайседо
ОП
7
Педру Нету
ЛВ
15
Николас Джексон
ПВ
11
Нони Мадуэке
ПВ
20
Коул Палмер
ПВ
Главный тренер
Энцо Мареска
Ньюкасл
1
Мартин Дубравка
ВР
26
Джон Радди
ВР
6
Джамал Ласселлс
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
36
Шон Лонгстафф
ЦП
67
Льюис Майли
АП
9
Каллум Уилсон
ЦФ
18
Вильям Осула
ЦФ
78
Шон Нив
ЦФ
Челси
12
Филип Йоргенсен
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
27
Мало Густо
ПЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
22
Кирман Дьюсбери-Холл
ОП
32
Тирик Джордж
ЛВ
19
Джейдон Санчо
ПВ
4-1-2-2-1
22
Поуп
33
Берн
5
Шер
4
Ботман
21
Ливраменто
8
Тонали
11
Барнс
39
Гимарайнс
10
Гордон
23
Мерфи
14
Исак
3-3-3-1
1
Санчес
6
Колуилл
23
Чалоба
3
Кукурелья
45
Лавиа
8
Фернандес
25
Кайседо
20
Палмер
11
Мадуэке
7
Нету
15
Джексон
10
Гордон
17
Крафт
17
Крафт
10
Гордон
39
Гимарайнс
36
Лонгстафф
36
Лонгстафф
39
Гимарайнс
4
Ботман
67
Майли
67
Майли
4
Ботман
14
Исак
9
Уилсон
9
Уилсон
14
Исак
11
Мадуэке
24
Джеймс
24
Джеймс
11
Мадуэке
45
Лавиа
27
Густо
27
Густо
45
Лавиа
23
Чалоба
19
Санчо
19
Санчо
23
Чалоба
Остались в запасе
Ньюкасл
Челси
1
Мартин Дубравка
ВР
26
Джон Радди
ВР
6
Джамал Ласселлс
ЦЗ
18
Вильям Осула
ЦФ
78
Шон Нив
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
12
Филип Йоргенсен
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
22
Кирман Дьюсбери-Холл
ОП
32
Тирик Джордж
ЛВ
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
1
Мартин Дубравка
ВР
26
Джон Радди
ВР
6
Джамал Ласселлс
ЦЗ
18
Вильям Осула
ЦФ
78
Шон Нив
ЦФ
Остались в запасе
12
Филип Йоргенсен
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
22
Кирман Дьюсбери-Холл
ОП
32
Тирик Джордж
ЛВ
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Ньюкасл - Челси
4
1
2
Всего ударов по воротам
15
10
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
2
8
Нарушения
9
13
Количество передач
401
486
Сейвы
3
4
Точность передач %
84
86
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
14
6
Удары из-за пределов штрафной
1
4
xG (ожидаемые голы)
1.89
0.63

Смотреть прямую трансляцию матча «Ньюкасл» против «Челси», 36-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 мая в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ньюкасл» – «Челси»

«Ньюкасл» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2025

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Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Челси Ньюкасл
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