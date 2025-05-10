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  • «Лацио» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2025

«Лацио» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2025

10 мая, 17:49
Лацио
10.05.2025, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 36 тур
1 : 1
Завершен
Ювентус
90+6' М. Весино
51' Р. Коло Муани
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
35
Христос Мандас
ВР
13
Алессио Романьоли
ЦЗ
34
Марио Гила
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
6
Николо Ровелла
ОП
8
Маттео Гендузи
ЦП
7
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
18
Густав Исаксен
ПП
10
Маттиа Дзакканьи
(К) ЛВ
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Ювентус
29
Микеле Ди Грегорио
ВР
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
37
Николо Савона
ПЗ
2
Альберту Кошта
ПЗ
12
Ренату Вейга
ОП
5
Мануэль Локателли
(К) ОП
19
Кефрен Тюрам
ОП
16
Уэстон МакКенни
ЦП
11
Николас Гонсалес
ЛВ
22
Тимоти Веа
ЦФ
20
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Лацио
94
Иван Проведель
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
21
Реда Белахьян
ОП
26
Тома Башич
ЦП
5
Матиас Весино
ЦП
27
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
14
Тижани Нослин
ПВ
9
Педро
ПВ
20
Лум Чауна
ЦФ
19
Булайе Диа
ЦФ
Ювентус
23
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
40
Йонас Рухи
ЛЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
26
Дуглас Луис
ОП
17
Василие Аджич
ЦП
51
Самуэль Мбангула
ЛВ
7
Франсишку Консейсау
ПВ
9
Душан Влахович
ЦФ
3-1-4-1-1
35
Мандас
13
Романьоли
34
Гила
77
Марушич
6
Ровелла
3
Пеллегрини
8
Гендузи
7
Деле-Баширу
18
Исаксен
10
Дзакканьи
11
Кастелланос
3-3-1-1-2
29
Ди Грегорио
2
Кошта
15
Калюлю
37
Савона
12
Вейга
5
Локателли
19
Тюрам
16
МакКенни
11
Гонсалес
20
Муани
22
Веа
77
Марушич
29
Лаццари
29
Лаццари
77
Марушич
6
Ровелла
5
Весино
5
Весино
6
Ровелла
18
Исаксен
9
Педро
9
Педро
18
Исаксен
7
Деле-Баширу
19
Диа
19
Диа
7
Деле-Баширу
Консейсау
4
Гатти
4
Гатти
Консейсау
20
Муани
17
Аджич
17
Аджич
20
Муани
11
Гонсалес
7
Консейсау
7
Консейсау
11
Гонсалес
Аджич
9
Влахович
9
Влахович
Аджич
Остались в запасе
Лацио
Ювентус
94
Иван Проведель
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
21
Реда Белахьян
ОП
26
Тома Башич
ЦП
27
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
14
Тижани Нослин
ПВ
20
Лум Чауна
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
23
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
40
Йонас Рухи
ЛЗ
26
Дуглас Луис
ОП
51
Самуэль Мбангула
ЛВ
Главный тренер
Игор Тудор
Остались в запасе
94
Иван Проведель
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
21
Реда Белахьян
ОП
26
Тома Башич
ЦП
27
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
14
Тижани Нослин
ПВ
20
Лум Чауна
ЦФ
Остались в запасе
23
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
40
Йонас Рухи
ЛЗ
26
Дуглас Луис
ОП
51
Самуэль Мбангула
ЛВ
Главный тренер
Марко Барони
Главный тренер
Игор Тудор
Статистика матча Лацио - Ювентус
5
1
4
Всего ударов по воротам
19
8
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
4
Угловые удары
3
3
Нарушения
14
10
Офсайды
1
1
Количество передач
440
344
Сейвы
1
5
Точность передач %
86
83
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
14
6
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
1.72
0.79

Смотреть прямую трансляцию матча «Лацио» против «Ювентуса», 35-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 мая в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лацио» – «Ювентус»

«Лацио» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2025

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Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Ювентус Лацио
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