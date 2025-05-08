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  • «Манчестер Юнайтед» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн, 8 мая 2025

«Манчестер Юнайтед» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн, 8 мая 2025

Вчера, 20:50
Манчестер Юнайтед
08.05.2025, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/2 финала
4 : 1
Первый матч – 3 : 0
Завершен
Атлетик
72' М. Маунт
80' Каземиро
85' Р. Хойлунд
90+1' М. Маунт
31' М. Хаурегисар
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
ВР
13
Патрик Доргу
ЛЗ
4
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
25
Мануэль Угарте
ОП
18
Каземиро
ОП
8
Бруну Фернандеш
АП
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
9
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Атлетик
13
Хулен Агирресабала
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
23
Микель Хаурегисар
ЦП
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
20
Унаи Гомес
АП
9
Альваро Джало
ЛВ
7
Алекс Беренгер
ПВ
21
Мароан Саннади
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Манчестер Юнайтед
1
Алтай Баиндыр
ВР
22
Том Хитон
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
41
Гарри Амасс
ЛЗ
55
Тайлер Фредриксон
ЦЗ
80
Джейдон Камасон
ПЗ
37
Кобби Мэйну
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
14
Кристиан Эриксен
АП
16
Амад Диалло
ПВ
85
Бендито Мантато
ПВ
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
32
Адама Бойро
ЛЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
24
Беньят Прадос
ЦП
35
Алехандро Рего
ЦП
39
Икер Варела
ЦП
28
Пейо Каналес
АП
12
Горка Гурусета
ЦФ
33
Аингеру Олабарриета
ЦФ
3-4-2-1
24
Онана
4
Линделеф
5
Магуайр
15
Йоро
13
Доргу
25
Угарте
18
Каземиро
3
Мазрауи
17
Гарначо
8
Фернандеш
9
Хойлунд
4-2-3-1
13
Агирресабала
2
Горосабель
5
Альварес
14
Нуньес
17
Бершиче
23
Хаурегисар
16
Руис де Галаррета
7
Беренгер
20
Гомес
9
Джало
21
Саннади
3
Мазрауи
23
Шоу
23
Шоу
3
Мазрауи
4
Линделеф
41
Амасс
41
Амасс
4
Линделеф
18
Каземиро
37
Мэйну
37
Мэйну
18
Каземиро
25
Угарте
7
Маунт
7
Маунт
25
Угарте
17
Гарначо
16
Диалло
16
Диалло
17
Гарначо
2
Горосабель
18
де Маркос
18
де Маркос
2
Горосабель
Прадос
6
Весга
6
Весга
Прадос
16
Руис де Галаррета
24
Прадос
24
Прадос
16
Руис де Галаррета
20
Гомес
12
Гурусета
12
Гурусета
20
Гомес
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Атлетик
1
Алтай Баиндыр
ВР
22
Том Хитон
ВР
55
Тайлер Фредриксон
ЦЗ
80
Джейдон Камасон
ПЗ
14
Кристиан Эриксен
АП
85
Бендито Мантато
ПВ
Главный тренер
Рубен Аморим
1
Унаи Симон
ВР
32
Адама Бойро
ЛЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
35
Алехандро Рего
ЦП
39
Икер Варела
ЦП
28
Пейо Каналес
АП
33
Аингеру Олабарриета
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
22
Том Хитон
ВР
55
Тайлер Фредриксон
ЦЗ
80
Джейдон Камасон
ПЗ
14
Кристиан Эриксен
АП
85
Бендито Мантато
ПВ
Остались в запасе
1
Унаи Симон
ВР
32
Адама Бойро
ЛЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
35
Алехандро Рего
ЦП
39
Икер Варела
ЦП
28
Пейо Каналес
АП
33
Аингеру Олабарриета
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Атлетик
3
2
Всего ударов по воротам
11
11
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
52
48
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
0
2
Нарушения
10
17
Офсайды
2
0
Количество передач
456
405
Сейвы
0
1
Точность передач %
78
80
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
7
4
Удары из-за пределов штрафной
4
7
xG (ожидаемые голы)
2
0.79

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Манчестер Юнайтед» против «Атлетик», 1/2 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 мая в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Атлетик»

«Манчестер Юнайтед» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн, 8 мая 2025

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Где смотреть матч «Манчестер Юнайтед» – «Атлетик»: во сколько прямая трансляция матча, Лига Европы 8 мая 2025
Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Атлетик Манчестер Юнайтед
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