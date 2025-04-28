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  • «Верона» – «Кальяри»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 апреля 2025

«Верона» – «Кальяри»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 апреля 2025

28 апреля 2025, 20:35
Верона
28.04.2025, понедельник, 21:45
Италия. Серия А, 34 тур
0 : 2
Завершен
Кальяри
30' Л. Паволетти 90+3' А. Дейола
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
96
Лоренцо Монтипо
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
42
Диего Коппола
ЦЗ
2
Николас Валентини
ЦЗ
8
Суат Сердар
ЦП
11
Ондрей Дуда
(К) АП
38
Джексон Чачуа
ПВ
10
Томаш Суслов
ЦФ
9
Амин Сарр
ЦФ
25
Даниэль Москера
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Кальяри
1
Элия Каприле
ВР
3
Томмазо Ауджелло
ЛЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
8
Мишель Адопо
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
45
Антуан Макумбу
ЦП
20
Надир Цортеа
ПВ
30
Леонардо Паволетти
(К) ЦФ
11
Зито Лувумбо
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Верона
22
Алессандро Берарди
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
3
Мартин Фрезе
ЛЗ
28
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
33
Дэниэл Ойегоке
ПЗ
88
Дарко Лазович
ЛП
70
Альфаджо Сиссе
ЛВ
24
Антуан Бернед
ЦП
20
Григорис Кастанос
ЦП
19
Шейх Ниасс
ЦП
14
Дайлон Роша Ливраменто
ЦФ
72
Жуниор Аджайи
ЦФ
22
Матис Ламбурд
ЦФ
Кальяри
12
Ален Шерри
ВР
24
Джузеппе Киоччи
ВР
23
Nicola Pintus
ЦЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
4
Маттиа Феличи
ЛВ
18
Маттео Прати
ОП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
7
Флоринел Коман
ЦФ
7
Кингстон Мутандва
ЦФ
4-1-2-3
96
Монтипо
6
Брадарич
42
Коппола
2
Валентини
87
Гиларди
8
Сердар
11
Дуда
38
Чачуа
25
Москера
9
Сарр
10
Суслов
4-3-1-2
1
Каприле
4
Цаппа
19
Паломино
5
Луперто
3
Ауджелло
8
Адопо
18
Марин
45
Макумбу
20
Цортеа
11
Лувумбо
30
Паволетти
6
Брадарич
88
Лазович
88
Лазович
6
Брадарич
10
Суслов
24
Бернед
24
Бернед
10
Суслов
2
Валентини
20
Кастанос
20
Кастанос
2
Валентини
8
Сердар
14
Роша Ливраменто
14
Роша Ливраменто
8
Сердар
11
Лувумбо
70
Гаэтано
70
Гаэтано
11
Лувумбо
18
Марин
14
Дейола
14
Дейола
18
Марин
30
Паволетти
7
Мутандва
7
Мутандва
30
Паволетти
Остались в запасе
Верона
Кальяри
22
Алессандро Берарди
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
3
Мартин Фрезе
ЛЗ
28
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
33
Дэниэл Ойегоке
ПЗ
19
Шейх Ниасс
ЦП
70
Альфаджо Сиссе
ЛВ
72
Жуниор Аджайи
ЦФ
22
Матис Ламбурд
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
12
Ален Шерри
ВР
24
Джузеппе Киоччи
ВР
23
Nicola Pintus
ЦЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
18
Маттео Прати
ОП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
4
Маттиа Феличи
ЛВ
7
Флоринел Коман
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Остались в запасе
22
Алессандро Берарди
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
3
Мартин Фрезе
ЛЗ
28
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
33
Дэниэл Ойегоке
ПЗ
19
Шейх Ниасс
ЦП
70
Альфаджо Сиссе
ЛВ
72
Жуниор Аджайи
ЦФ
22
Матис Ламбурд
ЦФ
Остались в запасе
12
Ален Шерри
ВР
24
Джузеппе Киоччи
ВР
23
Nicola Pintus
ЦЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
18
Маттео Прати
ОП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
4
Маттиа Феличи
ЛВ
7
Флоринел Коман
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Главный тренер
Давиде Никола
Статистика матча Верона - Кальяри
3
1
1
Всего ударов по воротам
6
6
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
2
3
Нарушения
14
9
Офсайды
1
2
Количество передач
431
348
Сейвы
2
2
Точность передач %
79
74
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
2
4
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
0.29
2.27

Смотреть прямую трансляцию матча «Верона» против «Кальяри», 34-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 апреля в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Верона» – «Кальяри»

«Верона» – «Кальяри»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Кальяри Верона
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