28.04.2025, понедельник, 21:45
Италия. Серия А, 34 тур
Италия. Серия А, 34 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Верона
Верона
22
Алессандро Берарди
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
3
Мартин Фрезе
ЛЗ
28
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
33
Дэниэл Ойегоке
ПЗ
88
Дарко Лазович
ЛП
70
Альфаджо Сиссе
ЛВ
24
Антуан Бернед
ЦП
20
Григорис Кастанос
ЦП
19
Шейх Ниасс
ЦП
14
Дайлон Роша Ливраменто
ЦФ
72
Жуниор Аджайи
ЦФ
22
Матис Ламбурд
ЦФ
4-1-2-3
96
Монтипо
6
Брадарич
42
Коппола
2
Валентини
87
Гиларди
8
Сердар
11
Дуда
38
Чачуа
25
Москера
9
Сарр
10
Суслов
4-3-1-2
1
Каприле
4
Цаппа
19
Паломино
5
Луперто
3
Ауджелло
8
Адопо
18
Марин
45
Макумбу
20
Цортеа
11
Лувумбо
30
Паволетти
6
Брадарич
88
Лазович
88
Лазович
6
Брадарич
10
Суслов
24
Бернед
24
Бернед
10
Суслов
2
Валентини
20
Кастанос
20
Кастанос
2
Валентини
8
Сердар
14
Роша Ливраменто
14
Роша Ливраменто
8
Сердар
11
Лувумбо
70
Гаэтано
70
Гаэтано
11
Лувумбо
18
Марин
14
Дейола
14
Дейола
18
Марин
30
Паволетти
7
Мутандва
7
Мутандва
30
Паволетти
Остались в запасе
Верона
Кальяри
22
Алессандро Берарди
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
3
Мартин Фрезе
ЛЗ
28
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
33
Дэниэл Ойегоке
ПЗ
19
Шейх Ниасс
ЦП
70
Альфаджо Сиссе
ЛВ
72
Жуниор Аджайи
ЦФ
22
Матис Ламбурд
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
12
Ален Шерри
ВР
24
Джузеппе Киоччи
ВР
23
Nicola Pintus
ЦЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
18
Маттео Прати
ОП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
4
Маттиа Феличи
ЛВ
7
Флоринел Коман
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Остались в запасе
22
Алессандро Берарди
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
3
Мартин Фрезе
ЛЗ
28
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
33
Дэниэл Ойегоке
ПЗ
19
Шейх Ниасс
ЦП
70
Альфаджо Сиссе
ЛВ
72
Жуниор Аджайи
ЦФ
22
Матис Ламбурд
ЦФ
Остались в запасе
12
Ален Шерри
ВР
24
Джузеппе Киоччи
ВР
23
Nicola Pintus
ЦЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
18
Маттео Прати
ОП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
4
Маттиа Феличи
ЛВ
7
Флоринел Коман
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Главный тренер
Давиде Никола
Статистика матча Верона - Кальяри
3
1
1
Всего ударов по воротам
6
6
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
2
3
Нарушения
14
9
Офсайды
1
2
Количество передач
431
348
Сейвы
2
2
Точность передач %
79
74
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
2
4
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
0.29
2.27
Смотреть прямую трансляцию матча «Верона» против «Кальяри», 34-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 апреля в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Верона» – «Кальяри»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»