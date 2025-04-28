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  • «Лацио» – «Парма»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 апреля 2025

«Лацио» – «Парма»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 апреля 2025

28 апреля 2025, 20:35
Лацио
28.04.2025, понедельник, 21:45
Италия. Серия А, 34 тур
2 : 2
Завершен
Парма
79' Педро 84' Педро
3' Я. Ондрейка 46' Я. Ондрейка
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
35
Христос Мандас
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
10
Маттиа Дзакканьи
(К) ЛВ
6
Николо Ровелла
ОП
6
Маттео Гендузи
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
22
Булайе Диа
ЦФ
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Парма
1
Зион Сузуки
ВР
14
Эмануэле Валери
ЛЗ
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
15
Джованни Леони
ЦЗ
15
Энрико Дель Прато
(К) ПЗ
16
Мандела Кейта
ОП
19
Симон Сом
ОП
18
Антуан Эно
ЦП
11
Якоб Ондрейка
ПВ
32
Матео Пеллегрино
ЦФ
14
Анже-Йоан Бонни
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Лацио
55
Алессио Фурланетто
ВР
49
Иван Проведель
ВР
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
70
Тома Башич
ЦП
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
14
Тижани Нослин
ПВ
9
Педро
ПВ
17
Лум Чауна
ЦФ
Парма
33
Рикард Марконе
ВР
40
Эдоардо Корви
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
3
Алессандро Циркати
ЦЗ
40
Ботонд Балог
ЦЗ
65
Элиа Пликко
ЦП
3
Дрисса Камара
ЦП
23
Эрнани
ЦП
27
Деннис Ман
ПВ
21
Анас Хадж Мохамед
ПВ
11
Милан Джурич
ЦФ
11
Понтус Альмквист
ЦФ
3-1-3-1-2
35
Мандас
26
Романьоли
34
Хила
77
Марушич
6
Ровелла
3
Пеллегрини
6
Гендузи
11
Исаксен
10
Дзакканьи
11
Кастелланос
22
Диа
4-2-1-1-2
1
Сузуки
15
Дель Прато
5
Валенти
15
Леони
14
Валери
16
Кейта
19
Сом
18
Эно
11
Ондрейка
14
Бонни
32
Пеллегрино
6
Ровелла
15
Весино
15
Весино
6
Ровелла
10
Дзакканьи
14
Нослин
14
Нослин
10
Дзакканьи
22
Диа
9
Педро
9
Педро
22
Диа
11
Исаксен
17
Чауна
17
Чауна
11
Исаксен
14
Валери
8
Левик
8
Левик
14
Валери
18
Эно
40
Балог
40
Балог
18
Эно
14
Бонни
23
Эрнани
23
Эрнани
14
Бонни
11
Ондрейка
27
Ман
27
Ман
11
Ондрейка
32
Пеллегрино
11
Джурич
11
Джурич
32
Пеллегрино
Остались в запасе
Лацио
Парма
55
Алессио Фурланетто
ВР
49
Иван Проведель
ВР
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
70
Тома Башич
ЦП
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
Главный тренер
Марко Барони
33
Рикард Марконе
ВР
40
Эдоардо Корви
ВР
3
Алессандро Циркати
ЦЗ
65
Элиа Пликко
ЦП
3
Дрисса Камара
ЦП
21
Анас Хадж Мохамед
ПВ
11
Понтус Альмквист
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Остались в запасе
55
Алессио Фурланетто
ВР
49
Иван Проведель
ВР
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
70
Тома Башич
ЦП
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
Остались в запасе
33
Рикард Марконе
ВР
40
Эдоардо Корви
ВР
3
Алессандро Циркати
ЦЗ
65
Элиа Пликко
ЦП
3
Дрисса Камара
ЦП
21
Анас Хадж Мохамед
ПВ
11
Понтус Альмквист
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Главный тренер
Кристиан Киву
Статистика матча Лацио - Парма
1
3
Всего ударов по воротам
14
7
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
5
1
Нарушения
12
11
Офсайды
7
1
Количество передач
614
275
Сейвы
3
5
Точность передач %
88
74
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
1.45
0.87

Смотреть прямую трансляцию матча «Лацио» против «Пармы», 34-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 апреля в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лацио» – «Парма»

«Лацио» – «Парма»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Парма Лацио
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