28.04.2025, понедельник, 21:45
Италия. Серия А, 34 тур
Италия. Серия А, 34 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Лацио
Лацио
3-1-3-1-2
35
Мандас
26
Романьоли
34
Хила
77
Марушич
6
Ровелла
3
Пеллегрини
6
Гендузи
11
Исаксен
10
Дзакканьи
11
Кастелланос
22
Диа
4-2-1-1-2
1
Сузуки
15
Дель Прато
5
Валенти
15
Леони
14
Валери
16
Кейта
19
Сом
18
Эно
11
Ондрейка
14
Бонни
32
Пеллегрино
6
Ровелла
15
Весино
15
Весино
6
Ровелла
10
Дзакканьи
14
Нослин
14
Нослин
10
Дзакканьи
22
Диа
9
Педро
9
Педро
22
Диа
11
Исаксен
17
Чауна
17
Чауна
11
Исаксен
14
Валери
8
Левик
8
Левик
14
Валери
18
Эно
40
Балог
40
Балог
18
Эно
14
Бонни
23
Эрнани
23
Эрнани
14
Бонни
11
Ондрейка
27
Ман
27
Ман
11
Ондрейка
32
Пеллегрино
11
Джурич
11
Джурич
32
Пеллегрино
Остались в запасе
Лацио
Парма
55
Алессио Фурланетто
ВР
49
Иван Проведель
ВР
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
70
Тома Башич
ЦП
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
Главный тренер
Марко Барони
33
Рикард Марконе
ВР
40
Эдоардо Корви
ВР
3
Алессандро Циркати
ЦЗ
65
Элиа Пликко
ЦП
3
Дрисса Камара
ЦП
21
Анас Хадж Мохамед
ПВ
11
Понтус Альмквист
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Остались в запасе
55
Алессио Фурланетто
ВР
49
Иван Проведель
ВР
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
70
Тома Башич
ЦП
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
Остались в запасе
33
Рикард Марконе
ВР
40
Эдоардо Корви
ВР
3
Алессандро Циркати
ЦЗ
65
Элиа Пликко
ЦП
3
Дрисса Камара
ЦП
21
Анас Хадж Мохамед
ПВ
11
Понтус Альмквист
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Главный тренер
Кристиан Киву
Статистика матча Лацио - Парма
1
3
Всего ударов по воротам
14
7
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
5
1
Нарушения
12
11
Офсайды
7
1
Количество передач
614
275
Сейвы
3
5
Точность передач %
88
74
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
1.45
0.87
Смотреть прямую трансляцию матча «Лацио» против «Пармы», 34-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 апреля в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лацио» – «Парма»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»