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  • «Удинезе» – «Болонья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 апреля 2025

«Удинезе» – «Болонья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 апреля 2025

28 апреля 2025, 18:20
Удинезе
28.04.2025, понедельник, 19:30
Италия. Серия А, 34 тур
0 : 0
Завершен
Болонья
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
40
Мадука Окойе
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
31
Томас Кристенсен
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
(К) ЦЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
25
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
29
Артюр Атта
ОП
8
Йеспер Карлстрем
ОП
22
Мартин Пайеро
ЦП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
17
Сам Беукема
ЦЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
25
Бенха Домингес
ЛВ
20
Михел Эбишер
ЦП
19
Ремо Фройлер
(К) ЦП
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Удинезе
90
Рэзван Сава
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
17
Лаутаро Джаннетти
ЦЗ
16
Matteo Palma
ЦЗ
4
Занди Ловрич
ЦП
6
Ойер Саррага
ЦП
20
Симоне Пафунди
АП
70
Руй Модешту
ПВ
17
Iker Bravo
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
22
Damián Pizarro
ЦФ
Болонья
1
Федерико Равалья
ВР
23
Никола Багнолини
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
28
Николо Камбьяги
ЛВ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
4
Томмазо Побега
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
6
Никола Моро
ЦП
80
Джованни Фаббиан
ЦП
9
Сантьяго Кастро
ЦФ
3-4-2-1
40
Окойе
31
Кристенсен
27
Кабаселе
28
Соле
11
Камара
29
Атта
8
Карлстрем
25
Эхизибуе
22
Пайеро
32
Эккеленкамп
9
Дэвис
4-2-1-3
1
Скорупски
2
Калабрия
17
Беукема
26
Лукуми
33
Миранда
20
Эбишер
19
Фройлер
25
Домингес
27
Даллинга
21
Одгор
7
Орсолини
27
Кабаселе
17
Джаннетти
17
Джаннетти
27
Кабаселе
29
Атта
4
Ловрич
4
Ловрич
29
Атта
22
Пайеро
6
Саррага
6
Саррага
22
Пайеро
32
Эккеленкамп
70
Модешту
70
Модешту
32
Эккеленкамп
9
Дэвис
17
17
9
Дэвис
20
Эбишер
4
Побега
4
Побега
20
Эбишер
19
Фройлер
6
Моро
6
Моро
19
Фройлер
21
Одгор
80
Фаббиан
80
Фаббиан
21
Одгор
25
Домингес
28
Камбьяги
28
Камбьяги
25
Домингес
27
Даллинга
9
Кастро
9
Кастро
27
Даллинга
Остались в запасе
Удинезе
Болонья
90
Рэзван Сава
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
16
Matteo Palma
ЦЗ
20
Симоне Пафунди
АП
4
Алексис Санчес
ЦФ
22
Damián Pizarro
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
1
Федерико Равалья
ВР
23
Никола Багнолини
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
90
Рэзван Сава
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
16
Matteo Palma
ЦЗ
20
Симоне Пафунди
АП
4
Алексис Санчес
ЦФ
22
Damián Pizarro
ЦФ
Остались в запасе
1
Федерико Равалья
ВР
23
Никола Багнолини
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
Главный тренер
Коста Руньяич
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Удинезе - Болонья
3
2
Всего ударов по воротам
13
12
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
5
6
Нарушения
21
10
Офсайды
0
2
Количество передач
226
433
Сейвы
1
4
Точность передач %
68
83
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
4
9
Удары из-за пределов штрафной
9
3
xG (ожидаемые голы)
0.45
1.42

Смотреть прямую трансляцию матча «Удинезе» против «Болоньи», 34-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 апреля в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Удинезе»«Торино»

«Удинезе» – «Болонья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Болонья Удинезе
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