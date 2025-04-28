Составы команд
Удинезе
Удинезе
3-4-2-1
40
Окойе
31
Кристенсен
27
Кабаселе
28
Соле
11
Камара
29
Атта
8
Карлстрем
25
Эхизибуе
22
Пайеро
32
Эккеленкамп
9
Дэвис
4-2-1-3
1
Скорупски
2
Калабрия
17
Беукема
26
Лукуми
33
Миранда
20
Эбишер
19
Фройлер
25
Домингес
27
Даллинга
21
Одгор
7
Орсолини
27
Кабаселе
17
Джаннетти
17
Джаннетти
27
Кабаселе
29
Атта
4
Ловрич
4
Ловрич
29
Атта
22
Пайеро
6
Саррага
6
Саррага
22
Пайеро
32
Эккеленкамп
70
Модешту
70
Модешту
32
Эккеленкамп
9
Дэвис
17
17
9
Дэвис
20
Эбишер
4
Побега
4
Побега
20
Эбишер
19
Фройлер
6
Моро
6
Моро
19
Фройлер
21
Одгор
80
Фаббиан
80
Фаббиан
21
Одгор
25
Домингес
28
Камбьяги
28
Камбьяги
25
Домингес
27
Даллинга
9
Кастро
9
Кастро
27
Даллинга
Остались в запасе
Удинезе
Болонья
90
Рэзван Сава
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
16
Matteo Palma
ЦЗ
20
Симоне Пафунди
АП
4
Алексис Санчес
ЦФ
22
Damián Pizarro
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
1
Федерико Равалья
ВР
23
Никола Багнолини
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
90
Рэзван Сава
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
16
Matteo Palma
ЦЗ
20
Симоне Пафунди
АП
4
Алексис Санчес
ЦФ
22
Damián Pizarro
ЦФ
Остались в запасе
1
Федерико Равалья
ВР
23
Никола Багнолини
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
Главный тренер
Коста Руньяич
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Удинезе - Болонья
3
2
Всего ударов по воротам
13
12
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
5
6
Нарушения
21
10
Офсайды
0
2
Количество передач
226
433
Сейвы
1
4
Точность передач %
68
83
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
4
9
Удары из-за пределов штрафной
9
3
xG (ожидаемые голы)
0.45
1.42
Смотреть прямую трансляцию матча «Удинезе» против «Болоньи», 34-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 апреля в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Удинезе» – «Торино»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»