Вильярреал
27.04.2025, воскресенье, 17:15
Испания. Примера, 26 тур
Испания. Примера, 26 тур
1 : 0
Завершен
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Эспаньол
52' Й. Пино
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Луис Жуниор
ВР
23
Серджи Кардона
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
10
Даниэль Парехо
(К) ЦП
14
Санти Комесанья
ЦП
21
Йереми Пино
ПВ
19
Николя Пепе
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
15
Тьерно Барри
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Эспаньол
1
Жоан Гарсия
ВР
22
Карлос Ромеро
ЛАЗ
19
Урко Гонсалес
ЦЗ
4
Мараш Кумбула
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
20
Алекс Крал
ОП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
7
Хави Пуадо
(К) ЛВ
31
Антониу Рока
ПВ
2
Роберто Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Вильярреал
13
Диего Конде
ВР
24
Альфонсо Педраса
ЛЗ
5
Вилли Камбвала
ЦЗ
26
Пау Наварро
ЦЗ
18
Пап Гуйе
ОП
36
Карл Этта
ЦП
6
Денис Суарес
АП
9
Тажон Бьюкенан
ПВ
Эспаньол
33
Анхель Фортуньо
ВР
13
Фернандо Пачеко
ВР
5
Фернандо Калеро
ЦЗ
3
Серхи Гомес
ЦЗ
12
Альваро Техеро
ЦЗ
42
Roger Hinojo
ЦП
18
Альваро Агуадо
ЦП
10
Поль Лосано
ЦП
11
Пере Милла
ЛВ
17
Жофре Каррерас
ПВ
9
Алехо Велис
ЦФ
16
Валид Чеддира
ЦФ
4-2-1-3
1
Жуниор
23
Кардона
8
Фойт
2
Кошта
17
Фемения
10
Парехо
14
Комесанья
21
Пино
15
Барри
22
Перес
19
Пепе
4-2-1-2-1
1
Гарсия
23
Эль-Хилали
4
Кумбула
6
Кабрера
19
Гонсалес
20
Крал
22
Ромеро
8
Экспозито
31
Рока
7
Пуадо
2
Фернандес
21
Пино
24
Педраса
24
Педраса
21
Пино
10
Парехо
18
Гуйе
18
Гуйе
10
Парехо
23
Кардона
6
Суарес
6
Суарес
23
Кардона
22
Перес
9
Бьюкенан
9
Бьюкенан
22
Перес
22
Ромеро
42
42
22
Ромеро
8
Экспозито
18
Агуадо
18
Агуадо
8
Экспозито
19
Гонсалес
10
Лосано
10
Лосано
19
Гонсалес
20
Крал
17
Каррерас
17
Каррерас
20
Крал
31
Рока
9
Велис
9
Велис
31
Рока
Остались в запасе
Вильярреал
Эспаньол
13
Диего Конде
ВР
5
Вилли Камбвала
ЦЗ
26
Пау Наварро
ЦЗ
36
Карл Этта
ЦП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
33
Анхель Фортуньо
ВР
13
Фернандо Пачеко
ВР
5
Фернандо Калеро
ЦЗ
3
Серхи Гомес
ЦЗ
12
Альваро Техеро
ЦЗ
11
Пере Милла
ЛВ
16
Валид Чеддира
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Остались в запасе
13
Диего Конде
ВР
5
Вилли Камбвала
ЦЗ
26
Пау Наварро
ЦЗ
36
Карл Этта
ЦП
Остались в запасе
33
Анхель Фортуньо
ВР
13
Фернандо Пачеко
ВР
5
Фернандо Калеро
ЦЗ
3
Серхи Гомес
ЦЗ
12
Альваро Техеро
ЦЗ
11
Пере Милла
ЛВ
16
Валид Чеддира
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Статистика матча Вильярреал - Эспаньол
5
Всего ударов по воротам
14
12
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
45
55
Желтые карточки
5
0
Угловые удары
8
6
Нарушения
19
11
Офсайды
1
0
Количество передач
340
429
Сейвы
2
4
Точность передач %
82
87
Удары мимо ворот
5
10
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
1.5
1.23
Смотреть прямую трансляцию матча «Вильярреал» против «Эспаньола», 26-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 апреля в 17:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вильярреал» – «Эспаньол»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»