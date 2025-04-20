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  • «Шинник» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2025

«Шинник» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2025

20 апреля 2025, 15:50
Шинник
20.04.2025, воскресенье, 17:00
Россия. Первая лига, 29 тур
2 : 1
Завершен
Арсенал
32' С. Гогуа 67' З. Федоров
71' А. Калмыков
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
1
Михаил Опарин
ВР
30
Седрик Гогуа
ЦЗ
27
Артур Черный
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
2
Артемий Косогоров
ПЗ
50
Артем Голубев
ЦП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
20
Тимофей Шипунов
АП
78
Руслан Куль
ПВ
9
Захар Федоров
ЦФ
Главный тренер
Артем Булойчик
Арсенал
18
Михаил Цулая
ВР
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
70
Маттео Ахлинви
ОП
7
Ансор Хабибов
ЦП
14
Милош Брнович
ЦП
10
Кирилл Богданец
ПВ
18
Артем Попов
ПВ
11
Урош Джуранович
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Шинник
95
Денис Вамбольт
ВР
51
Тимофей Митров
ВР
33
Артём Лавренков
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
42
Джонатан Джон
ЦЗ
18
Никита Мирошниченко
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
11
Артемий Укомский
ЦФ
29
Стивен Альфред
ЦФ
Арсенал
45
Дэвид Сангаре
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
21
Алексей Бердников
ЦЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
7
Эдарлин Рейес
ЛВ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
21
Никита Раздорских
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
22
Алан Цараев
ПВ
90
Амур Калмыков
ЦФ
4-2-3-1
1
Опарин
30
Гогуа
27
Черный
6
Рукас
2
Косогоров
50
Голубев
15
Самойлов
8
Сухомлинов
20
Шипунов
78
Куль
9
Федоров
3-2-2-2-1
18
Цулая
4
Пенчиков
22
Семенчук
31
Большаков
59
Аванесян
70
Ахлинви
7
Хабибов
14
Брнович
18
Попов
10
Богданец
11
Джуранович
15
Самойлов
90
Шакуро
90
Шакуро
15
Самойлов
20
Шипунов
18
Мирошниченко
18
Мирошниченко
20
Шипунов
78
Куль
5
Зинков
5
Зинков
78
Куль
9
Федоров
29
Альфред
29
Альфред
9
Федоров
14
Брнович
21
Раздорских
21
Раздорских
14
Брнович
10
Богданец
11
Ткачев
11
Ткачев
10
Богданец
7
Хабибов
9
Липовой
9
Липовой
7
Хабибов
11
Джуранович
10
Гелоян
10
Гелоян
11
Джуранович
70
Ахлинви
90
Калмыков
90
Калмыков
70
Ахлинви
Остались в запасе
Шинник
Арсенал
95
Денис Вамбольт
ВР
51
Тимофей Митров
ВР
33
Артём Лавренков
ЦЗ
42
Джонатан Джон
ЦЗ
11
Артемий Укомский
ЦФ
Главный тренер
Артем Булойчик
45
Дэвид Сангаре
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
21
Алексей Бердников
ЦЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
7
Эдарлин Рейес
ЛВ
22
Алан Цараев
ПВ
Главный тренер
Александр Сторожук
Остались в запасе
95
Денис Вамбольт
ВР
51
Тимофей Митров
ВР
33
Артём Лавренков
ЦЗ
42
Джонатан Джон
ЦЗ
11
Артемий Укомский
ЦФ
Остались в запасе
45
Дэвид Сангаре
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
21
Алексей Бердников
ЦЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
7
Эдарлин Рейес
ЛВ
22
Алан Цараев
ПВ
Главный тренер
Артем Булойчик
Главный тренер
Александр Сторожук
Статистика матча Шинник - Арсенал
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Шинник» против «Арсенала», 29-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 апреля в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шинник» – «Арсенал»

«Шинник» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Арсенал Шинник
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