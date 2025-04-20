20.04.2025, воскресенье, 17:00
Россия. Первая лига, 29 тур
Россия. Первая лига, 29 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Шинник
Шинник
4-2-3-1
1
Опарин
30
Гогуа
27
Черный
6
Рукас
2
Косогоров
50
Голубев
15
Самойлов
8
Сухомлинов
20
Шипунов
78
Куль
9
Федоров
3-2-2-2-1
18
Цулая
4
Пенчиков
22
Семенчук
31
Большаков
59
Аванесян
70
Ахлинви
7
Хабибов
14
Брнович
18
Попов
10
Богданец
11
Джуранович
15
Самойлов
90
Шакуро
90
Шакуро
15
Самойлов
20
Шипунов
18
Мирошниченко
18
Мирошниченко
20
Шипунов
78
Куль
5
Зинков
5
Зинков
78
Куль
9
Федоров
29
Альфред
29
Альфред
9
Федоров
14
Брнович
21
Раздорских
21
Раздорских
14
Брнович
10
Богданец
11
Ткачев
11
Ткачев
10
Богданец
7
Хабибов
9
Липовой
9
Липовой
7
Хабибов
11
Джуранович
10
Гелоян
10
Гелоян
11
Джуранович
70
Ахлинви
90
Калмыков
90
Калмыков
70
Ахлинви
Остались в запасе
Шинник
Арсенал
95
Денис Вамбольт
ВР
51
Тимофей Митров
ВР
33
Артём Лавренков
ЦЗ
42
Джонатан Джон
ЦЗ
11
Артемий Укомский
ЦФ
Главный тренер
Артем Булойчик
45
Дэвид Сангаре
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
21
Алексей Бердников
ЦЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
7
Эдарлин Рейес
ЛВ
22
Алан Цараев
ПВ
Главный тренер
Александр Сторожук
Остались в запасе
95
Денис Вамбольт
ВР
51
Тимофей Митров
ВР
33
Артём Лавренков
ЦЗ
42
Джонатан Джон
ЦЗ
11
Артемий Укомский
ЦФ
Остались в запасе
45
Дэвид Сангаре
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
21
Алексей Бердников
ЦЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
7
Эдарлин Рейес
ЛВ
22
Алан Цараев
ПВ
Главный тренер
Артем Булойчик
Главный тренер
Александр Сторожук
Статистика матча Шинник - Арсенал
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Шинник» против «Арсенала», 29-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 апреля в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шинник» – «Арсенал»
- Матч будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»