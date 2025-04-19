19.04.2025, суббота, 19:30
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Динамо Мн
Динамо Мн
3-3-1-3
13
Шимакович
4
Гаврилович
4
Калачев
26
Калинин
33
Ибрахим
6
Мякиш
32
Пигас
7
Малашевич
30
Джимет
37
Цепенков
21
Шевченко
4-1-2-2-1
35
Скопец
5
Мартынов
4
Ращеня
5
Осипов
23
Лях
7
Свирепа
17
33
Сотников
8
Ануфриев
27
Пилецкий
29
Шарль
4
Калачев
67
Бегунов
67
Бегунов
4
Калачев
30
Джимет
8
Демченко
8
Демченко
30
Джимет
37
Цепенков
7
Бакич
7
Бакич
37
Цепенков
33
Сотников
17
Черноок
17
Черноок
33
Сотников
27
Пилецкий
19
Гиберо
19
Гиберо
27
Пилецкий
Остались в запасе
Динамо Мн
БАТЭ
1
Артем Макавчик
ВР
49
Артем Каратай
ВР
26
Денис Шпаковский
ВР
5
Павел Апетенок
ЦЗ
19
Даниил Силинский
ОП
17
Иван Бахар
ЦП
Главный тренер
Вадим Скрипченко
34
Daniil Martinovich
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
12
Максим Телеш
ЦП
68
Данила Жульпа
ЦП
8
Игорь Костров
ЦП
11
Николай Прудников
ЦФ
77
Ибрагим Каргбо
ЦФ
Главный тренер
Иван Мигаль
Остались в запасе
1
Артем Макавчик
ВР
49
Артем Каратай
ВР
26
Денис Шпаковский
ВР
5
Павел Апетенок
ЦЗ
19
Даниил Силинский
ОП
17
Иван Бахар
ЦП
Остались в запасе
34
Daniil Martinovich
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
12
Максим Телеш
ЦП
68
Данила Жульпа
ЦП
8
Игорь Костров
ЦП
11
Николай Прудников
ЦФ
77
Ибрагим Каргбо
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Главный тренер
Иван Мигаль
Статистика матча Динамо Мн - БАТЭ
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Мн против «БАТЭ», 5-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 апреля в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» Мн – «БАТЭ»
- Матч будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»