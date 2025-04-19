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  • «Динамо» Мн – «БАТЭ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2025

«Динамо» Мн – «БАТЭ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2025

19 апреля 2025, 18:20
Динамо Мн
19.04.2025, суббота, 19:30
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
2 : 1
Завершен
БАТЭ
22' М. Джимет 71' А. Гаврилович (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мн
13
Иван Шимакович
ВР
33
Фард Ибрахим
ЛЗ
4
Алексей Гаврилович
ЦЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
26
Владислав Калинин
ЦЗ
32
Вадим Пигас
ПЗ
6
Максим Мякиш
ОП
7
Евгений Малашевич
ПВ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
30
Мустафа Джимет
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
БАТЭ
35
Арсений Скопец
ВР
23
Владислав Лях
ЛЗ
5
Александр Мартынов
ЦЗ
4
Илья Ращеня
ЦЗ
5
Егор Осипов
ЦЗ
27
Роман Пилецкий
ЛВ
7
Александр Свирепа
ОП
17
Donald Dongo
ЦП
33
Виктор Сотников
ЦП
8
Александр Ануфриев
АП
29
Яо Шарль
ЦФ
Главный тренер
Иван Мигаль
Динамо Мн
1
Артем Макавчик
ВР
49
Артем Каратай
ВР
26
Денис Шпаковский
ВР
67
Роман Бегунов
ЦЗ
5
Павел Апетенок
ЦЗ
19
Даниил Силинский
ОП
17
Иван Бахар
ЦП
8
Никита Демченко
АП
7
Душан Бакич
ЦФ
БАТЭ
34
Daniil Martinovich
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
19
Райан-Эли Гиберо
ЛВ
12
Максим Телеш
ЦП
68
Данила Жульпа
ЦП
8
Игорь Костров
ЦП
17
Кирилл Черноок
АП
11
Николай Прудников
ЦФ
77
Ибрагим Каргбо
ЦФ
3-3-1-3
13
Шимакович
4
Гаврилович
4
Калачев
26
Калинин
33
Ибрахим
6
Мякиш
32
Пигас
7
Малашевич
30
Джимет
37
Цепенков
21
Шевченко
4-1-2-2-1
35
Скопец
5
Мартынов
4
Ращеня
5
Осипов
23
Лях
7
Свирепа
17
33
Сотников
8
Ануфриев
27
Пилецкий
29
Шарль
4
Калачев
67
Бегунов
67
Бегунов
4
Калачев
30
Джимет
8
Демченко
8
Демченко
30
Джимет
37
Цепенков
7
Бакич
7
Бакич
37
Цепенков
33
Сотников
17
Черноок
17
Черноок
33
Сотников
27
Пилецкий
19
Гиберо
19
Гиберо
27
Пилецкий
Остались в запасе
Динамо Мн
БАТЭ
1
Артем Макавчик
ВР
49
Артем Каратай
ВР
26
Денис Шпаковский
ВР
5
Павел Апетенок
ЦЗ
19
Даниил Силинский
ОП
17
Иван Бахар
ЦП
Главный тренер
Вадим Скрипченко
34
Daniil Martinovich
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
12
Максим Телеш
ЦП
68
Данила Жульпа
ЦП
8
Игорь Костров
ЦП
11
Николай Прудников
ЦФ
77
Ибрагим Каргбо
ЦФ
Главный тренер
Иван Мигаль
Остались в запасе
1
Артем Макавчик
ВР
49
Артем Каратай
ВР
26
Денис Шпаковский
ВР
5
Павел Апетенок
ЦЗ
19
Даниил Силинский
ОП
17
Иван Бахар
ЦП
Остались в запасе
34
Daniil Martinovich
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
12
Максим Телеш
ЦП
68
Данила Жульпа
ЦП
8
Игорь Костров
ЦП
11
Николай Прудников
ЦФ
77
Ибрагим Каргбо
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Главный тренер
Иван Мигаль
Статистика матча Динамо Мн - БАТЭ
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Мн против «БАТЭ», 5-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 апреля в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» Мн – «БАТЭ»

«Динамо» Мн – «БАТЭ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига БАТЭ Динамо Мн
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