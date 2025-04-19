Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Монца» – «Наполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2025

«Монца» – «Наполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2025

19 апреля 2025, 17:50
Монца
19.04.2025, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 33 тур
0 : 1
Завершен
Наполи
72' С. Мактоминей
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монца
80
Стефано Турати
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
2
Андреа Карбони
ЦЗ
5
Лука Калдирола
(К) ЦЗ
19
Самуэле Биринделли
ПЗ
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
47
Дани Мота
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Главный тренер
Алессандро Неста
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
37
Матиас Оливера
ЛЗ
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
22
Амир Ррахмани
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
(К) ПЗ
11
Билли Гилмор
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Монца
69
Andrea Mazza
ВР
1
Семуэль Пицциньякко
ВР
3
Арвид Брорссон
ЦЗ
5
Стефан Лекович
ЦЗ
24
Томас Паласиос
ЦЗ
82
Каспер Урбански
ОП
70
Kevin Martins
ЦП
10
Роберто Гальярдини
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
19
Самуэле Виньято
АП
26
Патрик Чиурриа
ПВ
11
Омари Форсон
ПВ
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Наполи
12
Claudio Turi
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
70
Паскуале Маццокки
ПЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
99
Франк Ангисса
ЦП
70
Луис Хаса
АП
16
Сириль Нгонг
ПВ
19
Ноа Окафор
ЦФ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
4-3-1-2
80
Турати
77
Кирьякопулос
2
Карбони
5
Калдирола
19
Биринделли
11
Акпа Акпро
42
Бьянко
8
Кастровилли
13
Перейра
10
Капрари
47
Мота
3-2-3-1-1
1
Мерет
37
Оливера
16
Марин
22
Ррахмани
22
Ди Лоренцо
37
Спинаццола
11
Гилмор
68
Лоботка
8
Мактоминей
21
Политано
9
Лукаку
42
Бьянко
82
Урбански
82
Урбански
42
Бьянко
11
Акпа Акпро
10
Гальярдини
10
Гальярдини
11
Акпа Акпро
8
Кастровилли
26
Чиурриа
26
Чиурриа
8
Кастровилли
19
Биринделли
35
Ганвула
35
Ганвула
19
Биринделли
11
Гилмор
99
Ангисса
99
Ангисса
11
Гилмор
21
Политано
16
Нгонг
16
Нгонг
21
Политано
37
Оливера
18
Распадори
18
Распадори
37
Оливера
9
Лукаку
18
Симеоне
18
Симеоне
9
Лукаку
Остались в запасе
Монца
Наполи
69
Andrea Mazza
ВР
1
Семуэль Пицциньякко
ВР
3
Арвид Брорссон
ЦЗ
5
Стефан Лекович
ЦЗ
24
Томас Паласиос
ЦЗ
70
Kevin Martins
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
19
Самуэле Виньято
АП
11
Омари Форсон
ПВ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Алессандро Неста
12
Claudio Turi
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
70
Паскуале Маццокки
ПЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
70
Луис Хаса
АП
19
Ноа Окафор
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
69
Andrea Mazza
ВР
1
Семуэль Пицциньякко
ВР
3
Арвид Брорссон
ЦЗ
5
Стефан Лекович
ЦЗ
24
Томас Паласиос
ЦЗ
70
Kevin Martins
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
19
Самуэле Виньято
АП
11
Омари Форсон
ПВ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Остались в запасе
12
Claudio Turi
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
70
Паскуале Маццокки
ПЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
70
Луис Хаса
АП
19
Ноа Окафор
ЦФ
Главный тренер
Алессандро Неста
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Монца - Наполи
4
2
Всего ударов по воротам
8
16
Удары в створ
0
5
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
6
7
Нарушения
18
11
Офсайды
0
2
Количество передач
351
531
Сейвы
4
0
Точность передач %
81
88
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
4
10
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
0.71
1.3

Смотреть прямую трансляцию матча «Монца» против «Наполи», 33-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 апреля в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Монца»«Наполи»

«Монца» – «Наполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Наполи Монца
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Сменился самый высокооплачиваемый футболист в Европе
10:23
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
10:15
1
Стало известно, какую зарплату «Галатасарай» хочет предложить Батракову
09:43
4
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
09:36
9
«Реал» проигнорировал уход Роналду из сборной Португалии – остальные клубы отреагировали
09:17
1
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
1
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
6
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
31
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+