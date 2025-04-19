19.04.2025, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 33 тур
Италия. Серия А, 33 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Монца
Монца
4-3-1-2
80
Турати
77
Кирьякопулос
2
Карбони
5
Калдирола
19
Биринделли
11
Акпа Акпро
42
Бьянко
8
Кастровилли
13
Перейра
10
Капрари
47
Мота
3-2-3-1-1
1
Мерет
37
Оливера
16
Марин
22
Ррахмани
22
Ди Лоренцо
37
Спинаццола
11
Гилмор
68
Лоботка
8
Мактоминей
21
Политано
9
Лукаку
42
Бьянко
82
Урбански
82
Урбански
42
Бьянко
11
Акпа Акпро
10
Гальярдини
10
Гальярдини
11
Акпа Акпро
8
Кастровилли
26
Чиурриа
26
Чиурриа
8
Кастровилли
19
Биринделли
35
Ганвула
35
Ганвула
19
Биринделли
11
Гилмор
99
Ангисса
99
Ангисса
11
Гилмор
21
Политано
16
Нгонг
16
Нгонг
21
Политано
37
Оливера
18
Распадори
18
Распадори
37
Оливера
9
Лукаку
18
Симеоне
18
Симеоне
9
Лукаку
Остались в запасе
Монца
Наполи
69
Andrea Mazza
ВР
1
Семуэль Пицциньякко
ВР
3
Арвид Брорссон
ЦЗ
5
Стефан Лекович
ЦЗ
24
Томас Паласиос
ЦЗ
70
Kevin Martins
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
19
Самуэле Виньято
АП
11
Омари Форсон
ПВ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Алессандро Неста
12
Claudio Turi
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
70
Паскуале Маццокки
ПЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
70
Луис Хаса
АП
19
Ноа Окафор
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
69
Andrea Mazza
ВР
1
Семуэль Пицциньякко
ВР
3
Арвид Брорссон
ЦЗ
5
Стефан Лекович
ЦЗ
24
Томас Паласиос
ЦЗ
70
Kevin Martins
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
19
Самуэле Виньято
АП
11
Омари Форсон
ПВ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Остались в запасе
12
Claudio Turi
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
70
Паскуале Маццокки
ПЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
70
Луис Хаса
АП
19
Ноа Окафор
ЦФ
Главный тренер
Алессандро Неста
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Монца - Наполи
4
2
Всего ударов по воротам
8
16
Удары в створ
0
5
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
6
7
Нарушения
18
11
Офсайды
0
2
Количество передач
351
531
Сейвы
4
0
Точность передач %
81
88
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
4
10
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
0.71
1.3
Смотреть прямую трансляцию матча «Монца» против «Наполи», 33-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 апреля в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Монца» – «Наполи»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»