19.04.2025, суббота, 17:00
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Тобол
Тобол
3-1-1-3-1
44
Устименко
3
Асранкулов
5
Ндиайе
23
Эрланов
6
Эдедем
8
Тагыберген
17
Зуев
7
Жумашев
17
Чесноков
15
Вукчевич
4-1-1-2-2
25
Влад
5
Каиров
6
Касым
15
Кики
26
Анджелкович
4
Рабиу
4
Уче
12
Думбуя
99
Гондола
22
Сейдахмет
10
Умаев
17
Зуев
11
Эль-Мессауди
11
Эль-Мессауди
17
Зуев
8
Тагыберген
10
Мосиашвили
10
Мосиашвили
8
Тагыберген
7
Жумашев
21
Жагоров
21
Жагоров
7
Жумашев
5
Каиров
19
Омиртаев
19
Омиртаев
5
Каиров
Остались в запасе
Тобол
Актобе
35
Юрий Мелихов
ВР
38
Аманжол Бакитжанов
ЦЗ
67
Мейрамбек Калмырза
ЦП
7
Радослав Цонев
ЦП
10
Бейбит Галым
АП
14
Николай Сигневич
ЦФ
Главный тренер
Нурбол Жумаскалиев
1
Игорь Трофимец
ВР
25
Саят Жумагали
ЦЗ
2
Лев Скворцов
ПЗ
31
Адильхан Танжариков
ПЗ
18
Хайро Жан
ЛВ
9
Джордже Ивкович
ЦФ
9
Айбар Абдулла
ЦФ
Главный тренер
Игорь Леонов
Остались в запасе
35
Юрий Мелихов
ВР
38
Аманжол Бакитжанов
ЦЗ
67
Мейрамбек Калмырза
ЦП
7
Радослав Цонев
ЦП
10
Бейбит Галым
АП
14
Николай Сигневич
ЦФ
Остались в запасе
1
Игорь Трофимец
ВР
25
Саят Жумагали
ЦЗ
2
Лев Скворцов
ПЗ
31
Адильхан Танжариков
ПЗ
18
Хайро Жан
ЛВ
9
Джордже Ивкович
ЦФ
9
Айбар Абдулла
ЦФ
Главный тренер
Нурбол Жумаскалиев
Главный тренер
Игорь Леонов
Статистика матча Тобол - Актобе
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Тобол» против «Актобе», 5-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 апреля в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тобол» – «Актобе»
- Матч можно посмотреть на канале «Kazsport».
- Также игру будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»