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  • «Тобол» – «Актобе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2025

«Тобол» – «Актобе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2025

19 апреля 2025, 16:00
Тобол
19.04.2025, суббота, 17:00
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
2 : 0
Завершен
Актобе
45+1' М. Вукчевич 78' И. Чесноков
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тобол
44
Данил Устименко
ВР
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
5
Пап-Алиун Ндиайе
ЦЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
6
Эссьен Эдедем
ОП
8
Асхат Тагыберген
ЦП
7
Жаслан Жумашев
ПВ
17
Ислам Чесноков
ПВ
15
Марко Вукчевич
ЦФ
Главный тренер
Нурбол Жумаскалиев
Актобе
25
Андрей Влад
ВР
26
Неманья Анджелкович
ЦЗ
6
Алибек Касым
ЦЗ
15
Габи Кики
ЦЗ
5
Багдат Каиров
ПЗ
99
Фредди Гондола
ЛВ
4
Марио Рабиу
ОП
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
12
Амаду Думбуя
ПВ
10
Идрис Умаев
ЦФ
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
Главный тренер
Игорь Леонов
Тобол
35
Юрий Мелихов
ВР
38
Аманжол Бакитжанов
ЦЗ
11
Ахмед Эль-Мессауди
ОП
10
Цотне Мосиашвили
ЦП
67
Мейрамбек Калмырза
ЦП
21
Наурызбек Жагоров
ЦП
7
Радослав Цонев
ЦП
10
Бейбит Галым
АП
14
Николай Сигневич
ЦФ
Актобе
1
Игорь Трофимец
ВР
25
Саят Жумагали
ЦЗ
2
Лев Скворцов
ПЗ
31
Адильхан Танжариков
ПЗ
18
Хайро Жан
ЛВ
19
Оралхан Омиртаев
ЦФ
9
Джордже Ивкович
ЦФ
9
Айбар Абдулла
ЦФ
3-1-1-3-1
44
Устименко
3
Асранкулов
5
Ндиайе
23
Эрланов
6
Эдедем
8
Тагыберген
17
Зуев
7
Жумашев
17
Чесноков
15
Вукчевич
4-1-1-2-2
25
Влад
5
Каиров
6
Касым
15
Кики
26
Анджелкович
4
Рабиу
4
Уче
12
Думбуя
99
Гондола
22
Сейдахмет
10
Умаев
17
Зуев
11
Эль-Мессауди
11
Эль-Мессауди
17
Зуев
8
Тагыберген
10
Мосиашвили
10
Мосиашвили
8
Тагыберген
7
Жумашев
21
Жагоров
21
Жагоров
7
Жумашев
5
Каиров
19
Омиртаев
19
Омиртаев
5
Каиров
Остались в запасе
Тобол
Актобе
35
Юрий Мелихов
ВР
38
Аманжол Бакитжанов
ЦЗ
67
Мейрамбек Калмырза
ЦП
7
Радослав Цонев
ЦП
10
Бейбит Галым
АП
14
Николай Сигневич
ЦФ
Главный тренер
Нурбол Жумаскалиев
1
Игорь Трофимец
ВР
25
Саят Жумагали
ЦЗ
2
Лев Скворцов
ПЗ
31
Адильхан Танжариков
ПЗ
18
Хайро Жан
ЛВ
9
Джордже Ивкович
ЦФ
9
Айбар Абдулла
ЦФ
Главный тренер
Игорь Леонов
Остались в запасе
35
Юрий Мелихов
ВР
38
Аманжол Бакитжанов
ЦЗ
67
Мейрамбек Калмырза
ЦП
7
Радослав Цонев
ЦП
10
Бейбит Галым
АП
14
Николай Сигневич
ЦФ
Остались в запасе
1
Игорь Трофимец
ВР
25
Саят Жумагали
ЦЗ
2
Лев Скворцов
ПЗ
31
Адильхан Танжариков
ПЗ
18
Хайро Жан
ЛВ
9
Джордже Ивкович
ЦФ
9
Айбар Абдулла
ЦФ
Главный тренер
Нурбол Жумаскалиев
Главный тренер
Игорь Леонов
Статистика матча Тобол - Актобе
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Тобол» против «Актобе», 5-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 апреля в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тобол» – «Актобе»

«Тобол» – «Актобе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Актобе Тобол
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