Черноморец
19.04.2025, суббота, 15:00
Россия. Первая лига, 29 тур
Россия. Первая лига, 29 тур
0 : 0
Идет первый тайм 33‘
Смотреть трансляцию
П1
2.3
Х
2.5
П2
4.5
Реклама, 18+
СКА-Хабаровск
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
25
Ростислав Солдатенко
ВР
3
Магомед Мусалов
ЛЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
44
Анри Чичинадзе
ЦЗ
4
Стефан Милич
ЦЗ
88
Владислав Мастерной
ПЗ
64
Олег Ланин
ОП
21
Егор Иванов
ЦП
6
Заур Тарба
ЦП
13
Роман Акбашев
ЦП
9
Гедеон Гузина
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
СКА-Хабаровск
78
Ислам Имамов
ВР
91
Егор Носков
ЛЗ
14
Жеан Киньонес
ЛЗ
55
Артем Быков
ЦЗ
17
Николай Покидышев
ЦЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
46
Никита Першин
ОП
92
Роман Емельянов
ОП
4
Борха Мартинес
ЦП
7
Артем Симонян
АП
9
Георгий Гонгадзе
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Черноморец
32
Максим Матюша
ВР
1
Даниил Фролкин
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
35
Иван Енин
ОП
22
Павел Горелов
ОП
7
Антон Антонов
ЦП
8
Залимхан Юсупов
ЦП
27
Даниил Гурченко
ПВ
10
Мераби Уридия
ЦФ
СКА-Хабаровск
1
Алексей Кузнецов
ВР
21
Глеб Гурбан
ПЗ
6
Садыг Багиев
ОП
8
Александр Гаглоев
ЦП
18
Давид Болатаев
ЦП
28
Мариус Йосипой
ЦП
19
Максим Кутовой
ЦФ
20
Камран Алиев
ЦФ
11
Альбек Гонгапшев
ЦФ
3-3-3-1
25
Солдатенко
17
Фомин
44
Чичинадзе
4
Милич
3
Мусалов
64
Ланин
88
Мастерной
21
Иванов
6
Тарба
13
Акбашев
9
Гузина
3-4-1-1-1
78
Имамов
55
Быков
17
Покидышев
44
Журавлев
91
Носков
46
Першин
92
Емельянов
14
Киньонес
4
Мартинес
7
Симонян
9
Гонгадзе
Остались в запасе
Черноморец
СКА-Хабаровск
32
Максим Матюша
ВР
1
Даниил Фролкин
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
35
Иван Енин
ОП
22
Павел Горелов
ОП
7
Антон Антонов
ЦП
8
Залимхан Юсупов
ЦП
27
Даниил Гурченко
ПВ
10
Мераби Уридия
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
1
Алексей Кузнецов
ВР
21
Глеб Гурбан
ПЗ
6
Садыг Багиев
ОП
8
Александр Гаглоев
ЦП
18
Давид Болатаев
ЦП
28
Мариус Йосипой
ЦП
19
Максим Кутовой
ЦФ
20
Камран Алиев
ЦФ
11
Альбек Гонгапшев
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Остались в запасе
32
Максим Матюша
ВР
1
Даниил Фролкин
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
35
Иван Енин
ОП
22
Павел Горелов
ОП
7
Антон Антонов
ЦП
8
Залимхан Юсупов
ЦП
27
Даниил Гурченко
ПВ
10
Мераби Уридия
ЦФ
Остались в запасе
1
Алексей Кузнецов
ВР
21
Глеб Гурбан
ПЗ
6
Садыг Багиев
ОП
8
Александр Гаглоев
ЦП
18
Давид Болатаев
ЦП
28
Мариус Йосипой
ЦП
19
Максим Кутовой
ЦФ
20
Камран Алиев
ЦФ
11
Альбек Гонгапшев
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Главный тренер
Алексей Поддубский
Статистика матча Черноморец - СКА-Хабаровск
Смотреть прямую трансляцию матча «Черноморец» против «СКА-Хабаровск», 29-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 апреля в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Черноморец» – «СКА-Хабаровск»
- Матч будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»