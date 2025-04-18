18.04.2025, пятница, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 28 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 28 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Аль-Кадисия
Аль-Кадисия
4-1-2-1-2
1
Кастелс
4
Такри
6
Начо
17
Альварес
2
Абулшамат
6
Фернандес
21
Пуэртас
8
Нандес
7
Аль-Аммар
33
Киньонес
7
Обамеянг
4-2-2-2
24
Бенто
12
Аль-Бушал
3
Симакан
4
Ляпорт
2
Аль-Ганнам
6
Аль-Хассан
77
Брозович
25
Отавио
10
Мане
7
Роналду
22
Дуран
21
Пуэртас
52
Аль-Монассар
52
Аль-Монассар
21
Пуэртас
7
Аль-Аммар
11
Азази
11
Азази
7
Аль-Аммар
17
Альварес
40
40
17
Альварес
2
Аль-Ганнам
83
Аль-Наджди
83
Аль-Наджди
2
Аль-Ганнам
4
Ляпорт
78
Ладжами
78
Ладжами
4
Ляпорт
77
Брозович
17
аль-Хаибари
17
аль-Хаибари
77
Брозович
6
Аль-Хассан
23
Яхья
23
Яхья
6
Аль-Хассан
Остались в запасе
Аль-Кадисия
Аль-Наср
28
Ахмед Аль-Кассар
ВР
24
Мохаммед Касем
ЛЗ
87
Касим Аль-Уджами
ЦЗ
14
Saif Rashad Mohamed
ЦП
39
Абдулрахман Аль-Давсари
ЦП
9
Abdulaziz Al-Othman
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
36
Рагед Наджар
ВР
33
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
8
Абдулмаджид Аль-Сулаихим
ЦП
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
28
Ахмед Аль-Кассар
ВР
24
Мохаммед Касем
ЛЗ
87
Касим Аль-Уджами
ЦЗ
14
Saif Rashad Mohamed
ЦП
39
Абдулрахман Аль-Давсари
ЦП
9
Abdulaziz Al-Othman
ЦФ
Остались в запасе
36
Рагед Наджар
ВР
33
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
8
Абдулмаджид Аль-Сулаихим
ЦП
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Аль-Кадисия - Аль-Наср
6
2
Всего ударов по воротам
12
12
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
2
Угловые удары
4
6
Нарушения
19
14
Офсайды
1
7
Количество передач
322
507
Сейвы
2
5
Точность передач %
79
86
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
4
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Кадисия» против «Аль-Насра», 28-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 апреля в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Кадисия» – «Аль-Наср»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»