17.04.2025, четверг, 19:45
Лига конференций, 1/4 финала
Лига конференций, 1/4 финала
2 : 2
Завершен
Составы команд
Фиорентина
Фиорентина
4-1-2-2-1
43
Де Хеа
65
Паризи
5
Понграчич
15
Комуццо
3
Раньери
8
Мандрагора
14
Фолоруншо
32
Катальди
44
Фаджоли
11
Гюдмюндссон
9
Кен
3-2-2-3
41
2
Карничник
3
Вуклишевич
19
2
Ньето
81
Неманич
8
Квесич
35
17
Матко
88
Светлин
10
Сеслар
65
Паризи
8
Госенс
8
Госенс
65
Паризи
44
Фаджоли
7
Ричардсон
7
Ричардсон
44
Фаджоли
8
Мандрагора
29
Адли
29
Адли
8
Мандрагора
11
Гюдмюндссон
18
Белтран
18
Белтран
11
Гюдмюндссон
17
Матко
9
Эдмилсон
9
Эдмилсон
17
Матко
Остались в запасе
Фиорентина
Целе
1
Пьетро Террачиано
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
41
Lorenzo Romani
ЦЗ
61
Leonardo Baroncelli
ЦЗ
44
Йонас Хардер
ЦП
11
Маат Даниэль Каприни
ЛВ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
12
Luka Kolar
ВР
77
Матьяж Розман
ВР
29
Stijan Gobec
ЦЗ
88
Марко Дулкэ
ОП
88
Clement Lhernault
ЦП
10
Нино Коутер
ЦП
38
Zan Luka Zuzek
ЦП
20
Никита Иосифов
ЛВ
44
Łukasz Bejger
ЦФ
Главный тренер
Альберт Риера
Остались в запасе
1
Пьетро Террачиано
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
41
Lorenzo Romani
ЦЗ
61
Leonardo Baroncelli
ЦЗ
44
Йонас Хардер
ЦП
11
Маат Даниэль Каприни
ЛВ
Остались в запасе
12
Luka Kolar
ВР
77
Матьяж Розман
ВР
29
Stijan Gobec
ЦЗ
88
Марко Дулкэ
ОП
88
Clement Lhernault
ЦП
10
Нино Коутер
ЦП
38
Zan Luka Zuzek
ЦП
20
Никита Иосифов
ЛВ
44
Łukasz Bejger
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Главный тренер
Альберт Риера
Статистика матча Фиорентина - Целе
2
1
Всего ударов по воротам
10
12
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
6
4
Нарушения
17
10
Офсайды
5
1
Количество передач
294
522
Сейвы
2
3
Точность передач %
82
88
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
9
8
Удары из-за пределов штрафной
1
4
xG (ожидаемые голы)
1.77
1.14
Смотреть прямую трансляцию матча «Фиорентина» против «Целе», ответный матч 1/4 Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 апреля в 19:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фиорентина» – «Целе»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»