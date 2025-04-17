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  • «Фиорентина» – «Целе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 апреля 2025

«Фиорентина» – «Целе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 апреля 2025

17 апреля 2025, 18:35
Фиорентина
17.04.2025, четверг, 19:45
Лига конференций, 1/4 финала
2 : 2
Первый матч – 2 : 1
Завершен
Целе
37' Р. Мандрагора 67' М. Кен
54' А. Матко 65' К. Неманич
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
43
Давид Де Хеа
ВР
3
Лука Раньери
(К) ЛЗ
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
14
Майкл Фолоруншо
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
44
Николо Фаджоли
АП
11
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Целе
41
Ricardo Silva
ВР
81
Клемен Неманич
ЦЗ
2
Жан Карничник
(К) ЦЗ
3
Дамьян Вуклишевич
ЦЗ
19
Mark Zabukovnik
ЦЗ
2
Хуанхо Ньето
ПЗ
8
Марио Квесич
ЦП
35
Logan Delaurier-Chaubet
ЦП
10
Свит Сеслар
АП
88
Тамар Светлин
АП
17
Алеша Матко
ПВ
Главный тренер
Альберт Риера
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
41
Lorenzo Romani
ЦЗ
61
Leonardo Baroncelli
ЦЗ
11
Маат Даниэль Каприни
ЛВ
7
Амир Ричардсон
ЦП
44
Йонас Хардер
ЦП
29
Ясин Адли
АП
18
Лукас Белтран
ЦФ
Целе
12
Luka Kolar
ВР
77
Матьяж Розман
ВР
29
Stijan Gobec
ЦЗ
20
Никита Иосифов
ЛВ
88
Марко Дулкэ
ОП
88
Clement Lhernault
ЦП
10
Нино Коутер
ЦП
38
Zan Luka Zuzek
ЦП
44
Łukasz Bejger
ЦФ
9
Эдмилсон
ЦФ
4-1-2-2-1
43
Де Хеа
65
Паризи
5
Понграчич
15
Комуццо
3
Раньери
8
Мандрагора
14
Фолоруншо
32
Катальди
44
Фаджоли
11
Гюдмюндссон
9
Кен
3-2-2-3
41
2
Карничник
3
Вуклишевич
19
2
Ньето
81
Неманич
8
Квесич
35
17
Матко
88
Светлин
10
Сеслар
65
Паризи
8
Госенс
8
Госенс
65
Паризи
44
Фаджоли
7
Ричардсон
7
Ричардсон
44
Фаджоли
8
Мандрагора
29
Адли
29
Адли
8
Мандрагора
11
Гюдмюндссон
18
Белтран
18
Белтран
11
Гюдмюндссон
17
Матко
9
Эдмилсон
9
Эдмилсон
17
Матко
Остались в запасе
Фиорентина
Целе
1
Пьетро Террачиано
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
41
Lorenzo Romani
ЦЗ
61
Leonardo Baroncelli
ЦЗ
44
Йонас Хардер
ЦП
11
Маат Даниэль Каприни
ЛВ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
12
Luka Kolar
ВР
77
Матьяж Розман
ВР
29
Stijan Gobec
ЦЗ
88
Марко Дулкэ
ОП
88
Clement Lhernault
ЦП
10
Нино Коутер
ЦП
38
Zan Luka Zuzek
ЦП
20
Никита Иосифов
ЛВ
44
Łukasz Bejger
ЦФ
Главный тренер
Альберт Риера
Остались в запасе
1
Пьетро Террачиано
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
41
Lorenzo Romani
ЦЗ
61
Leonardo Baroncelli
ЦЗ
44
Йонас Хардер
ЦП
11
Маат Даниэль Каприни
ЛВ
Остались в запасе
12
Luka Kolar
ВР
77
Матьяж Розман
ВР
29
Stijan Gobec
ЦЗ
88
Марко Дулкэ
ОП
88
Clement Lhernault
ЦП
10
Нино Коутер
ЦП
38
Zan Luka Zuzek
ЦП
20
Никита Иосифов
ЛВ
44
Łukasz Bejger
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Главный тренер
Альберт Риера
Статистика матча Фиорентина - Целе
2
1
Всего ударов по воротам
10
12
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
6
4
Нарушения
17
10
Офсайды
5
1
Количество передач
294
522
Сейвы
2
3
Точность передач %
82
88
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
9
8
Удары из-за пределов штрафной
1
4
xG (ожидаемые голы)
1.77
1.14

Смотреть прямую трансляцию матча «Фиорентина» против «Целе», ответный матч 1/4 Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 апреля в 19:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фиорентина» – «Целе»

«Фиорентина» – «Целе»: смотреть прямую трансляцию онлайн, 17 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Целе Фиорентина
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