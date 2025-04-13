13.04.2025, воскресенье, 18:00
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Динамо-Брест
Динамо-Брест
4-4-2
16
Козакевич
23
Поляков
55
Лаврик
18
Степанов
33
Рахманов
17
Коновалов
62
Гордейчук
7
Быков
99
Зеньков
47
Васильев
24
Корцов
3-3-1-3
1
Колтыгин
5
Фирсов
3
Интсоен
27
Тишко
7
Левковец
8
Масловский
2
Бамба
23
Станкевич
4
11
Слесарчук
6
Думбия
7
Быков
8
Шрамченко
8
Шрамченко
7
Быков
62
Гордейчук
88
Ковалевич
88
Ковалевич
62
Гордейчук
47
Васильев
42
Бурак
42
Бурак
47
Васильев
18
Степанов
2
Рылач
2
Рылач
18
Степанов
6
Думбия
11
Мычелкин
11
Мычелкин
6
Думбия
Остались в запасе
Динамо-Брест
Сморгонь
91
Дмитрий Дударь
ВР
15
Максим Касараб
ЦЗ
6
Егор Храленков
ПЗ
4
Адевале Оладойе
ОП
21
Денис Ковалевич
ЦП
21
Ilya Sedro
ЦП
Главный тренер
Александр Седнев
19
Максим Азарко
ВР
77
Илья Богданович
ЦЗ
2
Владимир Тонкевич
ЦЗ
19
Алексей Дайнеко
АП
10
Saidumar Sodiqov
ЦФ
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Остались в запасе
91
Дмитрий Дударь
ВР
15
Максим Касараб
ЦЗ
6
Егор Храленков
ПЗ
4
Адевале Оладойе
ОП
21
Денис Ковалевич
ЦП
21
Ilya Sedro
ЦП
Остались в запасе
19
Максим Азарко
ВР
77
Илья Богданович
ЦЗ
2
Владимир Тонкевич
ЦЗ
19
Алексей Дайнеко
АП
10
Saidumar Sodiqov
ЦФ
Главный тренер
Александр Седнев
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Статистика матча Динамо-Брест - Сморгонь
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо-Брест» против «Сморгони», 4-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 апреля в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо-Брест» – «Сморгонь»
- Матч игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»