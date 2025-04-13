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  • «Динамо-Брест» – «Сморгонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2025

«Динамо-Брест» – «Сморгонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2025

13 апреля 2025, 16:50
Динамо-Брест
13.04.2025, воскресенье, 18:00
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
2 : 0
Завершен
Сморгонь
43' А. Быков
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо-Брест
16
Михаил Козакевич
ВР
23
Денис Поляков
ЦЗ
33
Артем Рахманов
ЦЗ
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
18
Никита Степанов
ЦЗ
17
Игорь Коновалов
ЦП
99
Иван Зеньков
ЦП
62
Михаил Гордейчук
ЦП
7
Артем Быков
ЦП
47
Владислав Васильев
АП
24
Егор Корцов
ПВ
Главный тренер
Александр Седнев
Сморгонь
1
Алексей Колтыгин
ВР
3
Кристиан Интсоен
ЦЗ
27
Артур Тишко
ПЗ
5
Алексей Фирсов
ПЗ
7
Андрей Левковец
ЦП
8
Владимир Масловский
ЦП
2
Мохамед Бамба
ЦП
23
Артем Станкевич
ПВ
6
Секу Думбия
ЦФ
11
Данила Слесарчук
ЦФ
4
Mamadou Diallo
ЦФ
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Динамо-Брест
91
Дмитрий Дударь
ВР
15
Максим Касараб
ЦЗ
6
Егор Храленков
ПЗ
8
Антон Шрамченко
ЛВ
88
Денис Ковалевич
ЛВ
42
Никита Бурак
ЛВ
4
Адевале Оладойе
ОП
21
Денис Ковалевич
ЦП
21
Ilya Sedro
ЦП
2
Андрей Рылач
ПВ
Сморгонь
19
Максим Азарко
ВР
77
Илья Богданович
ЦЗ
2
Владимир Тонкевич
ЦЗ
11
Егор Мычелкин
ЦП
19
Алексей Дайнеко
АП
10
Saidumar Sodiqov
ЦФ
4-4-2
16
Козакевич
23
Поляков
55
Лаврик
18
Степанов
33
Рахманов
17
Коновалов
62
Гордейчук
7
Быков
99
Зеньков
47
Васильев
24
Корцов
3-3-1-3
1
Колтыгин
5
Фирсов
3
Интсоен
27
Тишко
7
Левковец
8
Масловский
2
Бамба
23
Станкевич
4
11
Слесарчук
6
Думбия
7
Быков
8
Шрамченко
8
Шрамченко
7
Быков
62
Гордейчук
88
Ковалевич
88
Ковалевич
62
Гордейчук
47
Васильев
42
Бурак
42
Бурак
47
Васильев
18
Степанов
2
Рылач
2
Рылач
18
Степанов
6
Думбия
11
Мычелкин
11
Мычелкин
6
Думбия
Остались в запасе
Динамо-Брест
Сморгонь
91
Дмитрий Дударь
ВР
15
Максим Касараб
ЦЗ
6
Егор Храленков
ПЗ
4
Адевале Оладойе
ОП
21
Денис Ковалевич
ЦП
21
Ilya Sedro
ЦП
Главный тренер
Александр Седнев
19
Максим Азарко
ВР
77
Илья Богданович
ЦЗ
2
Владимир Тонкевич
ЦЗ
19
Алексей Дайнеко
АП
10
Saidumar Sodiqov
ЦФ
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Остались в запасе
91
Дмитрий Дударь
ВР
15
Максим Касараб
ЦЗ
6
Егор Храленков
ПЗ
4
Адевале Оладойе
ОП
21
Денис Ковалевич
ЦП
21
Ilya Sedro
ЦП
Остались в запасе
19
Максим Азарко
ВР
77
Илья Богданович
ЦЗ
2
Владимир Тонкевич
ЦЗ
19
Алексей Дайнеко
АП
10
Saidumar Sodiqov
ЦФ
Главный тренер
Александр Седнев
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Статистика матча Динамо-Брест - Сморгонь
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо-Брест» против «Сморгони», 4-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 апреля в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо-Брест» – «Сморгонь»

«Динамо-Брест» – «Сморгонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Сморгонь Динамо-Брест
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