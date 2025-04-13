13.04.2025, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Англия. Премьер-лига, 32 тур
4 : 1
Завершен
Составы команд
Ньюкасл
Ньюкасл
4-1-2-2-1
1
Поуп
2
Триппьер
5
Шер
33
Берн
2
Ливраменто
16
Тонали
11
Барнс
39
Гимарайнс
7
Жоэлинтон
23
Мерфи
9
Исак
3-3-3-1
1
Баиндыр
3
Мазрауи
3
Линделеф
15
Йоро
2
Далот
5
Угарте
41
Амасс
24
Эриксен
8
Фернандеш
17
Гарначо
11
Зиркзее
2
Триппьер
17
Крафт
17
Крафт
2
Триппьер
7
Жоэлинтон
8
Лонгстафф
8
Лонгстафф
7
Жоэлинтон
39
Гимарайнс
67
Майли
67
Майли
39
Гимарайнс
23
Мерфи
17
Гордон
17
Гордон
23
Мерфи
9
Исак
13
Уилсон
13
Уилсон
9
Исак
3
Мазрауи
23
Шоу
23
Шоу
3
Мазрауи
41
Амасс
17
Доргу
17
Доргу
41
Амасс
8
Фернандеш
20
Мэйну
20
Мэйну
8
Фернандеш
17
Гарначо
7
Маунт
7
Маунт
17
Гарначо
11
Зиркзее
19
Хойлунд
19
Хойлунд
11
Зиркзее
Остались в запасе
Ньюкасл
Манчестер Юнайтед
39
Мартин Дубравка
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
14
Шон Нив
ЦФ
10
Вильям Осула
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
22
Том Хитон
ВР
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
6
Эйден Хевен
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
39
Мартин Дубравка
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
14
Шон Нив
ЦФ
10
Вильям Осула
ЦФ
Остались в запасе
22
Том Хитон
ВР
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
6
Эйден Хевен
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Ньюкасл - Манчестер Юнайтед
2
Всего ударов по воротам
12
9
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
7
2
Нарушения
7
9
Офсайды
3
1
Количество передач
411
463
Сейвы
4
2
Точность передач %
81
80
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
2.09
0.61
Смотреть прямую трансляцию матча «Ньюкасл» против «Манчестер Юнайтед», 32-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 апреля в 18:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ньюкасл» – «Манчестер Юнайтед»
- Матч можно посмотреть на канале «SportCast».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»