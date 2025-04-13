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  • «Ньюкасл» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2025

«Ньюкасл» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2025

13 апреля 2025, 17:20
Ньюкасл
13.04.2025, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 32 тур
4 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
24' С. Тонали 49' Х. Барнс 64' Х. Барнс 77' Б. Гимарайнс
37' А. Гарначо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
1
Ник Поуп
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
16
Сандро Тонали
ОП
39
Бруно Гимарайнс
(К) ЦП
7
Жоэлинтон
АП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Манчестер Юнайтед
1
Алтай Баиндыр
ВР
41
Гарри Амасс
ЛЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
5
Мануэль Угарте
ОП
24
Кристиан Эриксен
АП
8
Бруну Фернандеш
(К) АП
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
17
Энтони Гордон
ЛВ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
67
Льюис Майли
АП
14
Шон Нив
ЦФ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
10
Вильям Осула
ЦФ
Манчестер Юнайтед
22
Том Хитон
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
17
Патрик Доргу
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
6
Эйден Хевен
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
20
Кобби Мэйну
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Поуп
2
Триппьер
5
Шер
33
Берн
2
Ливраменто
16
Тонали
11
Барнс
39
Гимарайнс
7
Жоэлинтон
23
Мерфи
9
Исак
3-3-3-1
1
Баиндыр
3
Мазрауи
3
Линделеф
15
Йоро
2
Далот
5
Угарте
41
Амасс
24
Эриксен
8
Фернандеш
17
Гарначо
11
Зиркзее
2
Триппьер
17
Крафт
17
Крафт
2
Триппьер
7
Жоэлинтон
8
Лонгстафф
8
Лонгстафф
7
Жоэлинтон
39
Гимарайнс
67
Майли
67
Майли
39
Гимарайнс
23
Мерфи
17
Гордон
17
Гордон
23
Мерфи
9
Исак
13
Уилсон
13
Уилсон
9
Исак
3
Мазрауи
23
Шоу
23
Шоу
3
Мазрауи
41
Амасс
17
Доргу
17
Доргу
41
Амасс
8
Фернандеш
20
Мэйну
20
Мэйну
8
Фернандеш
17
Гарначо
7
Маунт
7
Маунт
17
Гарначо
11
Зиркзее
19
Хойлунд
19
Хойлунд
11
Зиркзее
Остались в запасе
Ньюкасл
Манчестер Юнайтед
39
Мартин Дубравка
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
14
Шон Нив
ЦФ
10
Вильям Осула
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
22
Том Хитон
ВР
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
6
Эйден Хевен
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
39
Мартин Дубравка
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
14
Шон Нив
ЦФ
10
Вильям Осула
ЦФ
Остались в запасе
22
Том Хитон
ВР
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
6
Эйден Хевен
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Ньюкасл - Манчестер Юнайтед
2
Всего ударов по воротам
12
9
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
7
2
Нарушения
7
9
Офсайды
3
1
Количество передач
411
463
Сейвы
4
2
Точность передач %
81
80
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
2.09
0.61

Смотреть прямую трансляцию матча «Ньюкасл» против «Манчестер Юнайтед», 32-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 апреля в 18:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ньюкасл»«Манчестер Юнайтед»

«Ньюкасл» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Ньюкасл
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