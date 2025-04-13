Составы команд
КАМАЗ
КАМАЗ
3-3-2-2
31
Анисимов
19
Тананеев
22
Гюрджан
76
Суханов
7
Аюкин
2
Хубаев
42
Кириллов
11
Апеков
28
Султонов
10
Караев
59
Моторин
3-1-3-3
23
Антипин
25
Эмерсон
96
Рукас
33
Масловский
90
Ломакин
44
Тихонов
17
Зазвонкин
14
Кенфак
75
Окладников
8
Канаплин
7
Чуканов
7
Аюкин
13
Почивалин
13
Почивалин
7
Аюкин
28
Султонов
11
Стародуб
11
Стародуб
28
Султонов
42
Кириллов
27
Голыбин
27
Голыбин
42
Кириллов
Остались в запасе
КАМАЗ
Енисей
76
Илья Купцов
ВР
3
Даниил Маругин
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
67
Никита Платон
ЦП
22
Андрей Солодухин
ЦП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
10
Роман Защепкин
АП
10
Максим Лаук
ЛВ
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
99
Андрей Сорокин
ВР
62
Владислав Кравцов
ПЗ
40
Юрий Бавин
ЦП
18
Александр Надольский
АП
6
Амир Батырев
АП
9
Адольф Белем
ЛВ
11
Михаил Гайнов
ЦФ
11
Александр Долгов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Остались в запасе
76
Илья Купцов
ВР
3
Даниил Маругин
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
67
Никита Платон
ЦП
22
Андрей Солодухин
ЦП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
10
Роман Защепкин
АП
10
Максим Лаук
ЛВ
Остались в запасе
99
Андрей Сорокин
ВР
62
Владислав Кравцов
ПЗ
40
Юрий Бавин
ЦП
18
Александр Надольский
АП
6
Амир Батырев
АП
9
Адольф Белем
ЛВ
11
Михаил Гайнов
ЦФ
11
Александр Долгов
ЦФ
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Главный тренер
Андрей Тихонов
Статистика матча КАМАЗ - Енисей
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Смотреть прямую трансляцию матча «КАМАЗ» против «Енисея», 28-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 апреля в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «КАМАЗ» – «Енисей»
- Матч будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»