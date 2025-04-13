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  • «КАМАЗ» – «Енисей»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2025

«КАМАЗ» – «Енисей»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2025

13 апреля 2025, 15:50
КАМАЗ
13.04.2025, воскресенье, 17:00
Россия. Первая лига, 28 тур
0 : 0
Завершен
Енисей
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КАМАЗ
31
Артур Анисимов
ВР
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
22
Артем Гюрджан
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
11
Руслан Апеков
ЛВ
7
Руслан Аюкин
ЦП
2
Давид Хубаев
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
59
Даниил Моторин
ЦФ
10
Давид Караев
ЦФ
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Енисей
23
Станислав Антипин
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
14
Оливье Кенфак
ЛВ
90
Александр Ломакин
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
17
Иван Зазвонкин
АП
44
Михаил Тихонов
ПВ
8
Александр Канаплин
ЦФ
75
Андрей Окладников
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
КАМАЗ
76
Илья Купцов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
3
Даниил Маругин
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
67
Никита Платон
ЦП
22
Андрей Солодухин
ЦП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
10
Роман Защепкин
АП
27
Ренат Голыбин
АП
Енисей
99
Андрей Сорокин
ВР
62
Владислав Кравцов
ПЗ
9
Адольф Белем
ЛВ
40
Юрий Бавин
ЦП
18
Александр Надольский
АП
6
Амир Батырев
АП
11
Михаил Гайнов
ЦФ
11
Александр Долгов
ЦФ
3-3-2-2
31
Анисимов
19
Тананеев
22
Гюрджан
76
Суханов
7
Аюкин
2
Хубаев
42
Кириллов
11
Апеков
28
Султонов
10
Караев
59
Моторин
3-1-3-3
23
Антипин
25
Эмерсон
96
Рукас
33
Масловский
90
Ломакин
44
Тихонов
17
Зазвонкин
14
Кенфак
75
Окладников
8
Канаплин
7
Чуканов
7
Аюкин
13
Почивалин
13
Почивалин
7
Аюкин
28
Султонов
11
Стародуб
11
Стародуб
28
Султонов
42
Кириллов
27
Голыбин
27
Голыбин
42
Кириллов
Остались в запасе
КАМАЗ
Енисей
76
Илья Купцов
ВР
3
Даниил Маругин
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
67
Никита Платон
ЦП
22
Андрей Солодухин
ЦП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
10
Роман Защепкин
АП
10
Максим Лаук
ЛВ
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
99
Андрей Сорокин
ВР
62
Владислав Кравцов
ПЗ
40
Юрий Бавин
ЦП
18
Александр Надольский
АП
6
Амир Батырев
АП
9
Адольф Белем
ЛВ
11
Михаил Гайнов
ЦФ
11
Александр Долгов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Остались в запасе
76
Илья Купцов
ВР
3
Даниил Маругин
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
67
Никита Платон
ЦП
22
Андрей Солодухин
ЦП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
10
Роман Защепкин
АП
10
Максим Лаук
ЛВ
Остались в запасе
99
Андрей Сорокин
ВР
62
Владислав Кравцов
ПЗ
40
Юрий Бавин
ЦП
18
Александр Надольский
АП
6
Амир Батырев
АП
9
Адольф Белем
ЛВ
11
Михаил Гайнов
ЦФ
11
Александр Долгов
ЦФ
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Главный тренер
Андрей Тихонов
Статистика матча КАМАЗ - Енисей
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1

Смотреть прямую трансляцию матча «КАМАЗ» против «Енисея», 28-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 апреля в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «КАМАЗ» – «Енисей»

«КАМАЗ» – «Енисей»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Енисей КАМАЗ
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