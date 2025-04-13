13.04.2025, воскресенье, 15:00
Испания. Примера, 31 тур
Испания. Примера, 31 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Осасуна
Осасуна
4-1-2-2-1
1
Эррера
22
Бойомо
24
Катена
5
Эррандо
12
Аресо
6
Торро
7
Монкайола
10
Орос
23
Бретонес
14
Гарсия
17
Будимир
2-2-3-2-1
13
Газзанига
22
Мартинес
17
Блинд
5
Лопес
37
Крейчи
21
Ромеу
21
Эррера
6
Артур
11
Цыганков
7
Данжума
9
Руис
23
Бретонес
3
Крус
3
Крус
23
Бретонес
10
Орос
15
Гарсия
15
Гарсия
10
Орос
6
Торро
8
Муньос
8
Муньос
6
Торро
14
Гарсия
19
Ибаньес
19
Ибаньес
14
Гарсия
24
Катена
11
Барха
11
Барха
24
Катена
5
Лопес
6
ван де Бек
6
ван де Бек
5
Лопес
21
Ромеу
23
Мартин
23
Мартин
21
Ромеу
11
Цыганков
22
Асприлья
22
Асприлья
11
Цыганков
21
Эррера
10
Порту
10
Порту
21
Эррера
9
Руис
7
Стуани
7
Стуани
9
Руис
Остались в запасе
Осасуна
Жирона
13
Айтор
ВР
13
Пабло Валенсия
ВР
7
Рубен Пенья
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
90
Sixtus Ogbuehi
ЦФ
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
25
Владислав Крапивцов
ВР
1
Хуан Карлос
ВР
6
Хуанпе
ЦЗ
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
14
Джон Солис
ЦП
26
Габриэль Мисехуи
АП
28
Боян Миовски
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Остались в запасе
13
Айтор
ВР
13
Пабло Валенсия
ВР
7
Рубен Пенья
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
90
Sixtus Ogbuehi
ЦФ
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
Остались в запасе
25
Владислав Крапивцов
ВР
1
Хуан Карлос
ВР
6
Хуанпе
ЦЗ
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
14
Джон Солис
ЦП
26
Габриэль Мисехуи
АП
28
Боян Миовски
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Статистика матча Осасуна - Жирона
2
Всего ударов по воротам
13
18
Удары в створ
6
8
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
4
4
Нарушения
17
14
Офсайды
1
2
Количество передач
249
566
Сейвы
7
4
Точность передач %
79
89
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
3
11
xG (ожидаемые голы)
1.43
0.83
Смотреть прямую трансляцию матча «Осасуна» против «Жироны», 31-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 апреля в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Осасуна» – «Жирона»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»