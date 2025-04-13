Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Осасуна» – «Жирона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2025

«Осасуна» – «Жирона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2025

13 апреля 2025, 13:50
Осасуна
13.04.2025, воскресенье, 15:00
Испания. Примера, 31 тур
2 : 1
Завершен
Жирона
38' А. Будимир 79' П. Ибаньес
90+6' Я. Асприлья
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Серхио Эррера
(К) ВР
22
Энцо Бойомо
ЦЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
23
Абель Бретонес
ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
7
Хон Монкайола
ЦП
10
Аймар Орос
ЦП
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Жирона
13
Пауло Газзанига
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
22
Арнау Мартинес
(К) ПЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
5
Давид Лопес
ОП
37
Ладислав Крейчи
ОП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
21
Янхель Эррера
ЦП
6
Артур
ЦП
11
Виктор Цыганков
ПВ
9
Абель Руис
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Осасуна
13
Айтор
ВР
13
Пабло Валенсия
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
8
Икер Муньос
ОП
19
Пабло Ибаньес
ЦП
11
Энрике Барха
ПВ
90
Sixtus Ogbuehi
ЦФ
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
Жирона
25
Владислав Крапивцов
ВР
1
Хуан Карлос
ВР
6
Хуанпе
ЦЗ
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
14
Джон Солис
ЦП
6
Донни ван де Бек
ЦП
26
Габриэль Мисехуи
АП
23
Иван Мартин
АП
22
Ясер Асприлья
АП
10
Порту
ПВ
28
Боян Миовски
ЦФ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Эррера
22
Бойомо
24
Катена
5
Эррандо
12
Аресо
6
Торро
7
Монкайола
10
Орос
23
Бретонес
14
Гарсия
17
Будимир
2-2-3-2-1
13
Газзанига
22
Мартинес
17
Блинд
5
Лопес
37
Крейчи
21
Ромеу
21
Эррера
6
Артур
11
Цыганков
7
Данжума
9
Руис
23
Бретонес
3
Крус
3
Крус
23
Бретонес
10
Орос
15
Гарсия
15
Гарсия
10
Орос
6
Торро
8
Муньос
8
Муньос
6
Торро
14
Гарсия
19
Ибаньес
19
Ибаньес
14
Гарсия
24
Катена
11
Барха
11
Барха
24
Катена
5
Лопес
6
ван де Бек
6
ван де Бек
5
Лопес
21
Ромеу
23
Мартин
23
Мартин
21
Ромеу
11
Цыганков
22
Асприлья
22
Асприлья
11
Цыганков
21
Эррера
10
Порту
10
Порту
21
Эррера
9
Руис
7
Стуани
7
Стуани
9
Руис
Остались в запасе
Осасуна
Жирона
13
Айтор
ВР
13
Пабло Валенсия
ВР
7
Рубен Пенья
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
90
Sixtus Ogbuehi
ЦФ
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
25
Владислав Крапивцов
ВР
1
Хуан Карлос
ВР
6
Хуанпе
ЦЗ
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
14
Джон Солис
ЦП
26
Габриэль Мисехуи
АП
28
Боян Миовски
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Остались в запасе
13
Айтор
ВР
13
Пабло Валенсия
ВР
7
Рубен Пенья
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
90
Sixtus Ogbuehi
ЦФ
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
Остались в запасе
25
Владислав Крапивцов
ВР
1
Хуан Карлос
ВР
6
Хуанпе
ЦЗ
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
14
Джон Солис
ЦП
26
Габриэль Мисехуи
АП
28
Боян Миовски
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Статистика матча Осасуна - Жирона
2
Всего ударов по воротам
13
18
Удары в створ
6
8
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
4
4
Нарушения
17
14
Офсайды
1
2
Количество передач
249
566
Сейвы
7
4
Точность передач %
79
89
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
3
11
xG (ожидаемые голы)
1.43
0.83

Смотреть прямую трансляцию матча «Осасуна» против «Жироны», 31-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 апреля в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Осасуна»«Жирона»

«Осасуна» – «Жирона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Жирона Осасуна
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Сменился самый высокооплачиваемый футболист в Европе
10:23
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
10:15
1
Стало известно, какую зарплату «Галатасарай» хочет предложить Батракову
09:43
4
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
09:36
7
«Реал» проигнорировал уход Роналду из сборной Португалии – остальные клубы отреагировали
09:17
1
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
1
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
6
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
31
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+