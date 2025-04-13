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  • «Челси» – «Ипсвич Таун»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2025

«Челси» – «Ипсвич Таун»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2025

13 апреля 2025, 14:50
Челси
13.04.2025, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 32 тур
2 : 2
Завершен
Ипсвич Таун
46' А. Туанзебе (АГ) 79' Д. Санчо 79' Д. Санчо
19' Х. Энкисо 31' Б. Джонсон
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
97
Роберт Санчес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
99
Трево Чалоба
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
7
Педру Нету
ЛВ
17
Энцо Фернандес
(К) ОП
25
Мойзес Кайседо
ОП
20
Нони Мадуэке
ПВ
10
Коул Палмер
ПВ
11
Николас Джексон
ПВ
Главный тренер
Энцо Мареска
Ипсвич Таун
1
Алекс Палмер
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
15
Кэмерон Берджесс
ЦЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
8
Йенс-Люс Каюсте
ОП
8
Сэм Морси
(К) ЦП
10
Хулио Энкисо
ПВ
47
Джек Кларк
ПВ
15
Джордж Херст
ЦФ
Главный тренер
Киран Маккенна
Челси
1
Филип Йоргенсен
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
27
Мало Густо
ПЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
19
Тайрик Джордж
ЛВ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
19
Джейдон Санчо
ПВ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
Ипсвич Таун
28
Кристиан Уолтон
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
26
Люк Вулфенден
ЦЗ
11
Джейден Филоджин
ЛВ
21
Массимо Луонго
ЦП
14
Джек Тэйлор
ЦП
8
Конор Чаплин
ЦФ
33
Натан Бродхед
ЦФ
19
Лайам Делап
ЦФ
4-2-3-1
97
Санчес
17
Кукурелья
4
Адарабиойо
6
Колуилл
99
Чалоба
17
Фернандес
25
Кайседо
7
Нету
10
Палмер
11
Джексон
20
Мадуэке
3-3-1-2-1
1
Палмер
26
О'Ши
15
Берджесс
4
Туанзебе
2
Джонсон
8
Каюсте
3
Дэвис
8
Морси
47
Кларк
10
Энкисо
15
Херст
4
Адарабиойо
27
Густо
27
Густо
4
Адарабиойо
20
Мадуэке
19
Санчо
19
Санчо
20
Мадуэке
11
Джексон
28
Нкунку
28
Нкунку
11
Джексон
3
Дэвис
22
Таунсенд
22
Таунсенд
3
Дэвис
10
Энкисо
14
Тэйлор
14
Тэйлор
10
Энкисо
47
Кларк
11
Филоджин
11
Филоджин
47
Кларк
Филоджин
33
Бродхед
33
Бродхед
Филоджин
15
Херст
19
Делап
19
Делап
15
Херст
Остались в запасе
Челси
Ипсвич Таун
1
Филип Йоргенсен
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
19
Тайрик Джордж
ЛВ
Главный тренер
Энцо Мареска
28
Кристиан Уолтон
ВР
26
Люк Вулфенден
ЦЗ
21
Массимо Луонго
ЦП
8
Конор Чаплин
ЦФ
Главный тренер
Киран Маккенна
Остались в запасе
1
Филип Йоргенсен
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
19
Тайрик Джордж
ЛВ
Остались в запасе
28
Кристиан Уолтон
ВР
26
Люк Вулфенден
ЦЗ
21
Массимо Луонго
ЦП
8
Конор Чаплин
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Главный тренер
Киран Маккенна
Статистика матча Челси - Ипсвич Таун
2
2
Всего ударов по воротам
34
13
Удары в створ
9
4
Владение мячом %
74
26
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
15
4
Нарушения
11
7
Офсайды
1
2
Количество передач
560
205
Сейвы
2
8
Точность передач %
87
72
Удары мимо ворот
15
8
Блокированные удары
10
1
Удары из пределов штрафной
19
6
Удары из-за пределов штрафной
15
7
xG (ожидаемые голы)
2.14
1.14

Смотреть прямую трансляцию матча «Челси» против «Ипсвич Таун», 32-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 апреля в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Ипсвич Таун»

«Челси» – «Ипсвич Таун»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Ипсвич Таун Челси
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