13.04.2025, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Англия. Премьер-лига, 32 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Челси
Челси
4-2-3-1
97
Санчес
17
Кукурелья
4
Адарабиойо
6
Колуилл
99
Чалоба
17
Фернандес
25
Кайседо
7
Нету
10
Палмер
11
Джексон
20
Мадуэке
3-3-1-2-1
1
Палмер
26
О'Ши
15
Берджесс
4
Туанзебе
2
Джонсон
8
Каюсте
3
Дэвис
8
Морси
47
Кларк
10
Энкисо
15
Херст
4
Адарабиойо
27
Густо
27
Густо
4
Адарабиойо
20
Мадуэке
19
Санчо
19
Санчо
20
Мадуэке
11
Джексон
28
Нкунку
28
Нкунку
11
Джексон
3
Дэвис
22
Таунсенд
22
Таунсенд
3
Дэвис
10
Энкисо
14
Тэйлор
14
Тэйлор
10
Энкисо
47
Кларк
11
Филоджин
11
Филоджин
47
Кларк
Филоджин
33
Бродхед
33
Бродхед
Филоджин
15
Херст
19
Делап
19
Делап
15
Херст
Остались в запасе
Челси
Ипсвич Таун
1
Филип Йоргенсен
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
19
Тайрик Джордж
ЛВ
Главный тренер
Энцо Мареска
28
Кристиан Уолтон
ВР
26
Люк Вулфенден
ЦЗ
21
Массимо Луонго
ЦП
8
Конор Чаплин
ЦФ
Главный тренер
Киран Маккенна
Остались в запасе
1
Филип Йоргенсен
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
19
Тайрик Джордж
ЛВ
Остались в запасе
28
Кристиан Уолтон
ВР
26
Люк Вулфенден
ЦЗ
21
Массимо Луонго
ЦП
8
Конор Чаплин
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Главный тренер
Киран Маккенна
Статистика матча Челси - Ипсвич Таун
2
2
Всего ударов по воротам
34
13
Удары в створ
9
4
Владение мячом %
74
26
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
15
4
Нарушения
11
7
Офсайды
1
2
Количество передач
560
205
Сейвы
2
8
Точность передач %
87
72
Удары мимо ворот
15
8
Блокированные удары
10
1
Удары из пределов штрафной
19
6
Удары из-за пределов штрафной
15
7
xG (ожидаемые голы)
2.14
1.14
Смотреть прямую трансляцию матча «Челси» против «Ипсвич Таун», 32-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 апреля в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Ипсвич Таун»
- Матч можно посмотреть на канале «SportCast».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»