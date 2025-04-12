12.04.2025, суббота, 22:05
Франция. Лига 1, 29 тур
Франция. Лига 1, 29 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Страсбур
Страсбур
4-1-1-2-2
1
Петрович
4
Барко
12
Омобамиделе
6
Дукуре
20
Дуэ
19
Диарра
80
Лемарешаль
7
Амо-Амейав
11
Нанаси
7
Баква
22
Эмега
3-3-1-1-2
1
Булка
15
Бомбито
55
Ндайшими
4
Данте
92
Клосс
7
Сантамария
3
Бар
6
Будауи
27
Бога
29
Гессан
9
Лаборд
4
Барко
21
Силла
21
Силла
4
Барко
7
Баква
23
Соболь
23
Соболь
7
Баква
80
Лемарешаль
42
Уаттара
42
Уаттара
80
Лемарешаль
22
Эмега
14
Мара
14
Мара
22
Эмега
15
Бомбито
33
Менди
33
Менди
15
Бомбито
6
Будауи
13
Росарио
13
Росарио
6
Будауи
4
Данте
8
Сансон
8
Сансон
4
Данте
7
Сантамария
26
Буанани
26
Буанани
7
Сантамария
29
Гессан
9
Моффи
9
Моффи
29
Гессан
Остались в запасе
Страсбур
Ницца
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
4
Amadou Cissé
ЦЗ
17
Андрей Сантос
ОП
26
Папе Дьонг
ОП
29
Самир Эль-Мурабе
ЦП
Главный тренер
Лайам Росеньор
1
Максим Дюпе
ВР
2
Али Абди
ЛЗ
23
Том Луше
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
Главный тренер
Франк Эз
Остались в запасе
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
4
Amadou Cissé
ЦЗ
17
Андрей Сантос
ОП
26
Папе Дьонг
ОП
29
Самир Эль-Мурабе
ЦП
Остались в запасе
1
Максим Дюпе
ВР
2
Али Абди
ЛЗ
23
Том Луше
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
Главный тренер
Лайам Росеньор
Главный тренер
Франк Эз
Статистика матча Страсбур - Ницца
1
2
Всего ударов по воротам
11
23
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
2
9
Нарушения
5
8
Количество передач
485
516
Сейвы
4
2
Точность передач %
83
84
Удары мимо ворот
3
10
Блокированные удары
4
7
Удары из пределов штрафной
6
16
Удары из-за пределов штрафной
5
7
xG (ожидаемые голы)
0.61
1.69
Смотреть прямую трансляцию матча «Страсбур» против «Ницца» 31-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 апреля в 22:05 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Страсбур» – «Ницца»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»