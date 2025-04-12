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  • «Страсбур» – «Ницца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2025

«Страсбур» – «Ницца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2025

12 апреля 2025, 20:55
Страсбур
12.04.2025, суббота, 22:05
Франция. Лига 1, 29 тур
2 : 2
Завершен
Ницца
51' Э. Эмега 54' С. Амо-Амейав
38' М. Бар 90+4' Ю. Ндайшими
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Страсбур
1
Джордже Петрович
ВР
4
Валентин Барко
ЛЗ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
6
Исмаэль Дукуре
ЦЗ
20
Гела Дуэ
ПЗ
11
Себастьян Нанаси
ЛВ
7
Самуэль Амо-Амейав
ЛВ
19
Хабиб Диарра
(К) ОП
80
Феликс Лемарешаль
ЦП
22
Эмануэль Эмега
ЦФ
7
Дилан Баква
ЦФ
Главный тренер
Лайам Росеньор
Ницца
1
Марцин Булка
ВР
3
Мельвен Бар
ЛЗ
15
Мойзе Бомбито
ЦЗ
55
Юссуф Ндайшими
ЦЗ
4
Данте
(К) ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
27
Жереми Бога
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
6
Хишам Будауи
ЦП
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
29
Эванн Гессан
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Страсбур
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
21
Абакар Силла
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
4
Amadou Cissé
ЦЗ
17
Андрей Сантос
ОП
26
Папе Дьонг
ОП
29
Самир Эль-Мурабе
ЦП
42
Абдул Уаттара
АП
14
Секу Мара
ЦФ
Ницца
1
Максим Дюпе
ВР
2
Али Абди
ЛЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
13
Пабло Росарио
ОП
8
Морган Сансон
ЦП
23
Том Луше
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
26
Бадредин Буанани
ПВ
9
Терем Моффи
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Петрович
4
Барко
12
Омобамиделе
6
Дукуре
20
Дуэ
19
Диарра
80
Лемарешаль
7
Амо-Амейав
11
Нанаси
7
Баква
22
Эмега
3-3-1-1-2
1
Булка
15
Бомбито
55
Ндайшими
4
Данте
92
Клосс
7
Сантамария
3
Бар
6
Будауи
27
Бога
29
Гессан
9
Лаборд
4
Барко
21
Силла
21
Силла
4
Барко
7
Баква
23
Соболь
23
Соболь
7
Баква
80
Лемарешаль
42
Уаттара
42
Уаттара
80
Лемарешаль
22
Эмега
14
Мара
14
Мара
22
Эмега
15
Бомбито
33
Менди
33
Менди
15
Бомбито
6
Будауи
13
Росарио
13
Росарио
6
Будауи
4
Данте
8
Сансон
8
Сансон
4
Данте
7
Сантамария
26
Буанани
26
Буанани
7
Сантамария
29
Гессан
9
Моффи
9
Моффи
29
Гессан
Остались в запасе
Страсбур
Ницца
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
4
Amadou Cissé
ЦЗ
17
Андрей Сантос
ОП
26
Папе Дьонг
ОП
29
Самир Эль-Мурабе
ЦП
Главный тренер
Лайам Росеньор
1
Максим Дюпе
ВР
2
Али Абди
ЛЗ
23
Том Луше
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
Главный тренер
Франк Эз
Остались в запасе
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
4
Amadou Cissé
ЦЗ
17
Андрей Сантос
ОП
26
Папе Дьонг
ОП
29
Самир Эль-Мурабе
ЦП
Остались в запасе
1
Максим Дюпе
ВР
2
Али Абди
ЛЗ
23
Том Луше
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
Главный тренер
Лайам Росеньор
Главный тренер
Франк Эз
Статистика матча Страсбур - Ницца
1
2
Всего ударов по воротам
11
23
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
2
9
Нарушения
5
8
Количество передач
485
516
Сейвы
4
2
Точность передач %
83
84
Удары мимо ворот
3
10
Блокированные удары
4
7
Удары из пределов штрафной
6
16
Удары из-за пределов штрафной
5
7
xG (ожидаемые голы)
0.61
1.69

Смотреть прямую трансляцию матча «Страсбур» против «Ницца» 31-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 апреля в 22:05 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Страсбур» – «Ницца»

«Страсбур» – «Ницца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Ницца Страсбур
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