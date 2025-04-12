12.04.2025, суббота, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 27 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 27 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Аль-Наср
Аль-Наср
4-1-3-2
24
Бенто
2
Аль-Ганнам
3
Симакан
78
Ладжами
12
Аль-Бушал
6
Аль-Хассан
10
Мане
25
Отавио
23
Яхья
7
Роналду
22
Дуран
3-2-1-2-2
82
Борян
78
Тамбакти
13
Асири
7
Селемани
27
Аль-Нувеки
16
Аль-Хайбари
43
Менса
20
Тозе
8
Байеш
13
Конате
11
Лега
10
Мане
83
Аль-Наджди
83
Аль-Наджди
10
Мане
78
Ладжами
4
Ляпорт
4
Ляпорт
78
Ладжами
6
Аль-Хассан
8
Аль-Сулаихим
8
Аль-Сулаихим
6
Аль-Хассан
25
Отавио
17
аль-Хаибари
17
аль-Хаибари
25
Отавио
23
Яхья
20
Габриэль
20
Габриэль
23
Яхья
11
Лега
90
Хаджи
90
Хаджи
11
Лега
27
Аль-Нувеки
12
12
27
Аль-Нувеки
Остались в запасе
Аль-Наср
Аль-Рияд
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
36
Рагед Наджар
ВР
50
Маджид Кашиш
ЛАЗ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
22
Абдулрахман Аль-Шаммари
ВР
25
Сувайлем Аль-Манхали
ЦЗ
50
Nawaf Al-Hawsawi
ЦП
6
Сауд Зидан
ЦП
88
Яхья аш-Шехри
АП
17
Мохаммед Салех
ПВ
24
Rayan Albloushi
ЦФ
Главный тренер
Янник Феррера
Остались в запасе
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
36
Рагед Наджар
ВР
50
Маджид Кашиш
ЛАЗ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Остались в запасе
22
Абдулрахман Аль-Шаммари
ВР
25
Сувайлем Аль-Манхали
ЦЗ
50
Nawaf Al-Hawsawi
ЦП
6
Сауд Зидан
ЦП
88
Яхья аш-Шехри
АП
17
Мохаммед Салех
ПВ
24
Rayan Albloushi
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Янник Феррера
Статистика матча Аль-Наср - Аль-Рияд
2
1
4
Всего ударов по воротам
19
15
Удары в створ
7
8
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
8
0
Нарушения
11
19
Офсайды
3
1
Количество передач
559
268
Сейвы
7
5
Точность передач %
88
79
Удары мимо ворот
12
5
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
16
5
Удары из-за пределов штрафной
3
10
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Наср» против «Аль-Рияда», 27-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 апреля в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Наср» – «Аль-Рияд»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»