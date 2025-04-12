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  • «Сельта» – «Эспаньол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2025

«Сельта» – «Эспаньол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2025

12 апреля 2025, 18:20
Сельта
12.04.2025, суббота, 19:30
Испания. Примера, 31 тур
0 : 2
Завершен
Эспаньол
28' Р. Фернандес 63' Р. Фернандес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
13
Висенте Гуаита
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
20
Хави Родригес
ПЗ
7
Альфон Гонсалес
ЛВ
8
Фран Бельтран
ЦП
5
Уго Сотело
ЦП
10
Яго Аспас
(К) ЦФ
11
Пабло Дуран
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Эспаньол
1
Жоан Гарсия
ВР
20
Карлос Ромеро
ЛАЗ
15
Мараш Кумбула
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
7
Хави Пуадо
(К) ЛВ
10
Поль Лосано
ЦП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
23
Антониу Рока
ПВ
9
Роберто Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
6
Илаш Мориба
ЦП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
23
Уго Альварес
ЦП
16
Жаилсон
ЦП
23
Дамиан Родригес
АП
28
Фер Лопес
ПВ
10
Франко Серви
ЦФ
14
Икер Лосада
ЦФ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Эспаньол
1
Фернандо Пачеко
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
21
Рохер Инохо
ЛЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
23
Альваро Техеро
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
11
Пере Милья
ЛВ
33
Алекс Крал
ОП
18
Альваро Агуадо
ЦП
17
Жофре Каррерас
ПВ
9
Валид Чеддира
ЦФ
9
Алехо Велис
ЦФ
3-2-2-1-2
13
Гуаита
15
Старфельт
5
Каррейра
30
Мингеса
3
Алонсо
20
Родригес
8
Бельтран
5
Сотело
7
Гонсалес
11
Дуран
10
Аспас
4-1-2-2-1
1
Гарсия
23
Эль-Хилали
6
Кабрера
4
Гонсалес
15
Кумбула
20
Ромеро
10
Лосано
8
Экспозито
23
Рока
7
Пуадо
9
Фернандес
15
Старфельт
23
Домингес
23
Домингес
15
Старфельт
5
Сотело
6
Мориба
6
Мориба
5
Сотело
5
Каррейра
19
Сведберг
19
Сведберг
5
Каррейра
20
Родригес
16
Жаилсон
16
Жаилсон
20
Родригес
10
Аспас
28
Лопес
28
Лопес
10
Аспас
9
Фернандес
20
Калеро
20
Калеро
9
Фернандес
10
Лосано
33
Крал
33
Крал
10
Лосано
8
Экспозито
11
Милья
11
Милья
8
Экспозито
23
Рока
17
Каррерас
17
Каррерас
23
Рока
7
Пуадо
9
Чеддира
9
Чеддира
7
Пуадо
Остались в запасе
Сельта
Эспаньол
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
23
Уго Альварес
ЦП
23
Дамиан Родригес
АП
10
Франко Серви
ЦФ
14
Икер Лосада
ЦФ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
21
Рохер Инохо
ЛЗ
1
Фернандо Пачеко
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
23
Альваро Техеро
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
18
Альваро Агуадо
ЦП
9
Алехо Велис
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Остались в запасе
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
23
Уго Альварес
ЦП
23
Дамиан Родригес
АП
10
Франко Серви
ЦФ
14
Икер Лосада
ЦФ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Остались в запасе
21
Рохер Инохо
ЛЗ
1
Фернандо Пачеко
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
23
Альваро Техеро
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
18
Альваро Агуадо
ЦП
9
Алехо Велис
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Статистика матча Сельта - Эспаньол
2
2
Всего ударов по воротам
16
5
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
13
5
Нарушения
14
10
Офсайды
0
1
Количество передач
589
331
Сейвы
1
6
Точность передач %
86
80
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
11
4
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
0.97
1.21

Смотреть прямую трансляцию матча «Сельта» против «Эспаньола», 31-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 апреля в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сельта»«Эспаньол»

«Сельта» – «Эспаньол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Эспаньол Сельта
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