12.04.2025, суббота, 19:30
Испания. Примера, 31 тур
Испания. Примера, 31 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Сельта
Сельта
3-2-2-1-2
13
Гуаита
15
Старфельт
5
Каррейра
30
Мингеса
3
Алонсо
20
Родригес
8
Бельтран
5
Сотело
7
Гонсалес
11
Дуран
10
Аспас
4-1-2-2-1
1
Гарсия
23
Эль-Хилали
6
Кабрера
4
Гонсалес
15
Кумбула
20
Ромеро
10
Лосано
8
Экспозито
23
Рока
7
Пуадо
9
Фернандес
15
Старфельт
23
Домингес
23
Домингес
15
Старфельт
5
Сотело
6
Мориба
6
Мориба
5
Сотело
5
Каррейра
19
Сведберг
19
Сведберг
5
Каррейра
20
Родригес
16
Жаилсон
16
Жаилсон
20
Родригес
10
Аспас
28
Лопес
28
Лопес
10
Аспас
9
Фернандес
20
Калеро
20
Калеро
9
Фернандес
10
Лосано
33
Крал
33
Крал
10
Лосано
8
Экспозито
11
Милья
11
Милья
8
Экспозито
23
Рока
17
Каррерас
17
Каррерас
23
Рока
7
Пуадо
9
Чеддира
9
Чеддира
7
Пуадо
Остались в запасе
Сельта
Эспаньол
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
23
Уго Альварес
ЦП
23
Дамиан Родригес
АП
10
Франко Серви
ЦФ
14
Икер Лосада
ЦФ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
21
Рохер Инохо
ЛЗ
1
Фернандо Пачеко
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
23
Альваро Техеро
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
18
Альваро Агуадо
ЦП
9
Алехо Велис
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Остались в запасе
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
23
Уго Альварес
ЦП
23
Дамиан Родригес
АП
10
Франко Серви
ЦФ
14
Икер Лосада
ЦФ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Остались в запасе
21
Рохер Инохо
ЛЗ
1
Фернандо Пачеко
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
23
Альваро Техеро
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
18
Альваро Агуадо
ЦП
9
Алехо Велис
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Статистика матча Сельта - Эспаньол
2
2
Всего ударов по воротам
16
5
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
13
5
Нарушения
14
10
Офсайды
0
1
Количество передач
589
331
Сейвы
1
6
Точность передач %
86
80
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
11
4
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
0.97
1.21
Смотреть прямую трансляцию матча «Сельта» против «Эспаньола», 31-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 апреля в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сельта» – «Эспаньол»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»