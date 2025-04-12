05.04.2025, суббота, 17:00
Россия. Первая лига, 27 тур
Россия. Первая лига, 27 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Тюмень
Тюмень
3-3-2-1
12
Довгаль
30
Шавлохов
24
Коротков
34
Храмцов
6
Печенкин
85
Пяткин
2
Поройков
10
Савинов
17
Шитов
24
Коротаев
3-2-1-3-1
1
Баклов
44
Корнюшин
45
Теняев
5
Кутин
15
Бочеров
17
Анисимов
20
Мацхарашвили
11
Гуренко
88
Агеян
7
Перченок
9
Муллин
85
Пяткин
90
Мокаев
90
Мокаев
85
Пяткин
17
Шитов
11
Карпов
11
Карпов
17
Шитов
17
Анисимов
79
Троянов
79
Троянов
17
Анисимов
88
Агеян
10
Гыстаров
10
Гыстаров
88
Агеян
20
Мацхарашвили
8
Исаев
8
Исаев
20
Мацхарашвили
9
Муллин
25
Ложкин
25
Ложкин
9
Муллин
Остались в запасе
Тюмень
Уфа
1
Евгений Гошев
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
72
Александр Бем
ЦЗ
13
Михаил Петров
ЦЗ
14
Алишер Шукуров
АП
31
Денис Ткачук
ЛВ
13
Даниил Григорьев
ПВ
65
Иван Гулько
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
71
Илья Свинов
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
23
Данил Ахатов
АП
22
Илья Черняк
ЦФ
44
Amir Akhmedzhanov
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Остались в запасе
1
Евгений Гошев
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
72
Александр Бем
ЦЗ
13
Михаил Петров
ЦЗ
14
Алишер Шукуров
АП
31
Денис Ткачук
ЛВ
13
Даниил Григорьев
ПВ
65
Иван Гулько
ЦФ
Остались в запасе
71
Илья Свинов
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
23
Данил Ахатов
АП
22
Илья Черняк
ЦФ
44
Amir Akhmedzhanov
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Статистика матча Тюмень - Уфа
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Тюмень» против «Уфы», 28-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 апреля в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тюмень» – «Уфа»
- Матч можно посмотреть на канале «VK-Видео».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»