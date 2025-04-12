Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Тюмень» – «Уфа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2025

«Тюмень» – «Уфа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2025

12 апреля 2025, 15:50
Тюмень
05.04.2025, суббота, 17:00
Россия. Первая лига, 27 тур
1 : 1
Завершен
Уфа
28' В. Бочеров
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тюмень
12
Александр Довгаль
ВР
6
Никита Печенкин
ЦЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
85
Иван Пяткин
ОП
10
Андрей Савинов
АП
17
Виталий Шитов
ПВ
24
Александр Коротаев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Уфа
1
Олег Баклов
ВР
45
Александр Теняев
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
15
Валерий Бочеров
ОП
17
Андрей Анисимов
ОП
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
88
Мигран Агеян
АП
7
Александр Перченок
ПВ
11
Артем Гуренко
ПВ
9
Камиль Муллин
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Тюмень
1
Евгений Гошев
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
72
Александр Бем
ЦЗ
13
Михаил Петров
ЦЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
90
Ислам Мокаев
ЦП
14
Алишер Шукуров
АП
13
Даниил Григорьев
ПВ
65
Иван Гулько
ЦФ
11
Данил Карпов
ЦФ
Уфа
71
Илья Свинов
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
79
Константин Троянов
ОП
10
Расул Гыстаров
ОП
8
Шамиль Исаев
АП
23
Данил Ахатов
АП
25
Владислав Ложкин
ЦФ
22
Илья Черняк
ЦФ
44
Amir Akhmedzhanov
ЦФ
3-3-2-1
12
Довгаль
30
Шавлохов
24
Коротков
34
Храмцов
6
Печенкин
85
Пяткин
2
Поройков
10
Савинов
17
Шитов
24
Коротаев
3-2-1-3-1
1
Баклов
44
Корнюшин
45
Теняев
5
Кутин
15
Бочеров
17
Анисимов
20
Мацхарашвили
11
Гуренко
88
Агеян
7
Перченок
9
Муллин
85
Пяткин
90
Мокаев
90
Мокаев
85
Пяткин
17
Шитов
11
Карпов
11
Карпов
17
Шитов
17
Анисимов
79
Троянов
79
Троянов
17
Анисимов
88
Агеян
10
Гыстаров
10
Гыстаров
88
Агеян
20
Мацхарашвили
8
Исаев
8
Исаев
20
Мацхарашвили
9
Муллин
25
Ложкин
25
Ложкин
9
Муллин
Остались в запасе
Тюмень
Уфа
1
Евгений Гошев
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
72
Александр Бем
ЦЗ
13
Михаил Петров
ЦЗ
14
Алишер Шукуров
АП
31
Денис Ткачук
ЛВ
13
Даниил Григорьев
ПВ
65
Иван Гулько
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
71
Илья Свинов
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
23
Данил Ахатов
АП
22
Илья Черняк
ЦФ
44
Amir Akhmedzhanov
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Остались в запасе
1
Евгений Гошев
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
72
Александр Бем
ЦЗ
13
Михаил Петров
ЦЗ
14
Алишер Шукуров
АП
31
Денис Ткачук
ЛВ
13
Даниил Григорьев
ПВ
65
Иван Гулько
ЦФ
Остались в запасе
71
Илья Свинов
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
23
Данил Ахатов
АП
22
Илья Черняк
ЦФ
44
Amir Akhmedzhanov
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Статистика матча Тюмень - Уфа
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Тюмень» против «Уфы», 28-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 апреля в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тюмень»«Уфа»

«Тюмень» – «Уфа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Уфа Тюмень
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Сменился самый высокооплачиваемый футболист в Европе
10:23
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
10:15
1
Стало известно, какую зарплату «Галатасарай» хочет предложить Батракову
09:43
4
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
09:36
6
«Реал» проигнорировал уход Роналду из сборной Португалии – остальные клубы отреагировали
09:17
1
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
1
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
6
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
31
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+