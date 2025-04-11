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  • «Витебск» – «Ислочь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2025

«Витебск» – «Ислочь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2025

11 апреля 2025, 16:50
Витебск
11.04.2025, пятница, 18:00
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
3 : 3
Завершен
Ислочь
59' К. Леонович 62' Р. Теверов (П)
18' А. Шестюк 22' Е. Юдчиц 71' К. Гоманов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витебск
12
Дмитрий Харитонов
ВР
24
Ярослав Макушинский
ЛЗ
23
Никита Наумов
ЦЗ
17
Евгений Новых
ЦЗ
3
Вепа Жумаев
ПЗ
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
30
Михаил Башилов
ОП
26
Сергей Тихоновский
ЦП
55
Дмитрий Гирс
ПВ
9
Кирилл Леонович
ПВ
37
Дмитрий Радиковский
ЦФ
Главный тренер
Сергей Гуренко
Ислочь
28
Александр Свирский
ВР
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
20
Олег Веретило
ЦЗ
99
Евгений Юдчиц
ПЗ
22
Вичу Булмага
ОП
8
Александр Гуз
ОП
11
Мирас Кобеев
ОП
6
Кирилл Гоманов
АП
29
Никита Пацко
ПВ
11
Нурдоолот Сталбеков
ПВ
9
Александр Шестюк
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Витебск
77
Дмитрий Гущенко
ВР
15
Maksim Kuntsevich
ЦЗ
24
Иван Кравченко
ЦЗ
7
Роман Лисовский
ЦП
20
Евгений Краснов
ЦП
11
Седрик Куадио
ЦФ
19
Никита Вехтев
ЦФ
14
Захар Червяков
ЦФ
9
Руслан Теверов
ЦФ
Ислочь
1
Андрей Климович
ВР
28
Кирилл Янковский
ЦЗ
25
Андрей Макаренко
ПЗ
31
Андрей Залеский
ПЗ
21
Владислав Журавлев
ЛВ
88
Никита Кнышев
ЦП
77
Юрий Кравченко
ЦП
7
Глеб Ровдо
ПВ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
23
Максим Ковалевич
ЦФ
4-1-1-3-1
12
Харитонов
24
Макушинский
23
Наумов
17
Новых
3
Жумаев
30
Башилов
26
Тихоновский
80
Ксенофонтов
55
Гирс
9
Леонович
37
Радиковский
3-3-3-1
28
Свирский
99
Юдчиц
20
Веретило
3
Тихомиров
22
Булмага
8
Гуз
11
Кобеев
11
Сталбеков
6
Гоманов
29
Пацко
9
Шестюк
80
Ксенофонтов
7
Лисовский
7
Лисовский
80
Ксенофонтов
55
Гирс
20
Краснов
20
Краснов
55
Гирс
37
Радиковский
11
Куадио
11
Куадио
37
Радиковский
26
Тихоновский
9
Теверов
9
Теверов
26
Тихоновский
20
Веретило
25
Макаренко
25
Макаренко
20
Веретило
9
Шестюк
10
Хващинский
10
Хващинский
9
Шестюк
Остались в запасе
Витебск
Ислочь
77
Дмитрий Гущенко
ВР
15
Maksim Kuntsevich
ЦЗ
24
Иван Кравченко
ЦЗ
19
Никита Вехтев
ЦФ
14
Захар Червяков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Гуренко
1
Андрей Климович
ВР
28
Кирилл Янковский
ЦЗ
31
Андрей Залеский
ПЗ
88
Никита Кнышев
ЦП
77
Юрий Кравченко
ЦП
21
Владислав Журавлев
ЛВ
7
Глеб Ровдо
ПВ
23
Максим Ковалевич
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Остались в запасе
77
Дмитрий Гущенко
ВР
15
Maksim Kuntsevich
ЦЗ
24
Иван Кравченко
ЦЗ
19
Никита Вехтев
ЦФ
14
Захар Червяков
ЦФ
Остались в запасе
1
Андрей Климович
ВР
28
Кирилл Янковский
ЦЗ
31
Андрей Залеский
ПЗ
88
Никита Кнышев
ЦП
77
Юрий Кравченко
ЦП
21
Владислав Журавлев
ЛВ
7
Глеб Ровдо
ПВ
23
Максим Ковалевич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Гуренко
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Статистика матча Витебск - Ислочь
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Витебск» против «Ислочи», 4-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 апреля в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Витебск» – «Ислочь»

«Витебск» – «Ислочь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Ислочь Витебск
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