11.04.2025, пятница, 18:00
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
3 : 3
Завершен
Составы команд
Витебск
Витебск
4-1-1-3-1
12
Харитонов
24
Макушинский
23
Наумов
17
Новых
3
Жумаев
30
Башилов
26
Тихоновский
80
Ксенофонтов
55
Гирс
9
Леонович
37
Радиковский
3-3-3-1
28
Свирский
99
Юдчиц
20
Веретило
3
Тихомиров
22
Булмага
8
Гуз
11
Кобеев
11
Сталбеков
6
Гоманов
29
Пацко
9
Шестюк
80
Ксенофонтов
7
Лисовский
7
Лисовский
80
Ксенофонтов
55
Гирс
20
Краснов
20
Краснов
55
Гирс
37
Радиковский
11
Куадио
11
Куадио
37
Радиковский
26
Тихоновский
9
Теверов
9
Теверов
26
Тихоновский
20
Веретило
25
Макаренко
25
Макаренко
20
Веретило
9
Шестюк
10
Хващинский
10
Хващинский
9
Шестюк
Остались в запасе
Витебск
Ислочь
77
Дмитрий Гущенко
ВР
15
Maksim Kuntsevich
ЦЗ
24
Иван Кравченко
ЦЗ
19
Никита Вехтев
ЦФ
14
Захар Червяков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Гуренко
1
Андрей Климович
ВР
28
Кирилл Янковский
ЦЗ
31
Андрей Залеский
ПЗ
88
Никита Кнышев
ЦП
77
Юрий Кравченко
ЦП
21
Владислав Журавлев
ЛВ
7
Глеб Ровдо
ПВ
23
Максим Ковалевич
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Остались в запасе
77
Дмитрий Гущенко
ВР
15
Maksim Kuntsevich
ЦЗ
24
Иван Кравченко
ЦЗ
19
Никита Вехтев
ЦФ
14
Захар Червяков
ЦФ
Остались в запасе
1
Андрей Климович
ВР
28
Кирилл Янковский
ЦЗ
31
Андрей Залеский
ПЗ
88
Никита Кнышев
ЦП
77
Юрий Кравченко
ЦП
21
Владислав Журавлев
ЛВ
7
Глеб Ровдо
ПВ
23
Максим Ковалевич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Гуренко
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Статистика матча Витебск - Ислочь
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Витебск» против «Ислочи», 4-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 апреля в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Витебск» – «Ислочь»
- Матч будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»