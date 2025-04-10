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  • «Целе» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 апреля 2025

«Целе» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 апреля 2025

10 апреля 2025, 20:50
Целе
10.04.2025, четверг, 22:00
Лига конференций, 1/4 финала
1 : 2
Ответный матч – 2 : 2
Завершен
Фиорентина
68' L. Delaurier-Chaubet (П)
27' Л. Раньери 62' Р. Мандрагора (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Целе
41
Ricardo Silva
ВР
3
Дамьян Вуклишевич
ЦЗ
81
Клемен Неманич
ЦЗ
2
Жан Карничник
(К) ЦЗ
19
Mark Zabukovnik
ЦЗ
2
Хуанхо Ньето
ПЗ
8
Марио Квесич
ЦП
35
Logan Delaurier-Chaubet
ЦП
10
Свит Сеслар
АП
88
Тамар Светлин
АП
17
Алеша Матко
ПВ
Главный тренер
Альберт Риера
Фиорентина
43
Давид Де Хеа
ВР
3
Лука Раньери
(К) ЛЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
2
Матиас Морено
ЦЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
32
Данило Катальди
ЦП
14
Майкл Фолоруншо
ЦП
10
Николо Дзаньоло
АП
29
Ясин Адли
АП
18
Лукас Белтран
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Целе
12
Luka Kolar
ВР
29
Stijan Gobec
ЦЗ
20
Никита Иосифов
ЛВ
88
Марко Дулкэ
ОП
10
Нино Коутер
ЦП
38
Zan Luka Zuzek
ЦП
88
Clement Lhernault
ЦП
9
Эдмилсон
ЦФ
44
Łukasz Bejger
ЦФ
Фиорентина
50
Томмазо Мартинелли
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
61
Leonardo Baroncelli
ЦЗ
20
Додо
ПЗ
11
Маат Даниэль Каприни
ЛВ
7
Амир Ричардсон
ЦП
44
Николо Фаджоли
АП
11
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
3-2-2-3
41
81
Неманич
2
Карничник
19
3
Вуклишевич
2
Ньето
8
Квесич
35
10
Сеслар
88
Светлин
17
Матко
4-1-2-2-1
43
Де Хеа
5
Понграчич
15
Комуццо
2
Морено
3
Раньери
8
Мандрагора
32
Катальди
14
Фолоруншо
10
Дзаньоло
29
Адли
18
Белтран
8
Квесич
20
Иосифов
20
Иосифов
8
Квесич
35
9
Эдмилсон
9
Эдмилсон
35
14
Фолоруншо
20
Додо
20
Додо
14
Фолоруншо
32
Катальди
7
Ричардсон
7
Ричардсон
32
Катальди
29
Адли
44
Фаджоли
44
Фаджоли
29
Адли
10
Дзаньоло
9
Кен
9
Кен
10
Дзаньоло
Остались в запасе
Целе
Фиорентина
12
Luka Kolar
ВР
29
Stijan Gobec
ЦЗ
88
Марко Дулкэ
ОП
10
Нино Коутер
ЦП
38
Zan Luka Zuzek
ЦП
88
Clement Lhernault
ЦП
44
Łukasz Bejger
ЦФ
Главный тренер
Альберт Риера
50
Томмазо Мартинелли
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
61
Leonardo Baroncelli
ЦЗ
11
Маат Даниэль Каприни
ЛВ
11
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Остались в запасе
12
Luka Kolar
ВР
29
Stijan Gobec
ЦЗ
88
Марко Дулкэ
ОП
10
Нино Коутер
ЦП
38
Zan Luka Zuzek
ЦП
88
Clement Lhernault
ЦП
44
Łukasz Bejger
ЦФ
Остались в запасе
50
Томмазо Мартинелли
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
61
Leonardo Baroncelli
ЦЗ
11
Маат Даниэль Каприни
ЛВ
11
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
Главный тренер
Альберт Риера
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Статистика матча Целе - Фиорентина
1
4
Всего ударов по воротам
11
10
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
4
1
Нарушения
13
17
Офсайды
1
2
Количество передач
421
375
Сейвы
0
2
Точность передач %
86
85
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
8
3
Удары из-за пределов штрафной
3
7
xG (ожидаемые голы)
1.54
1.01

Смотреть прямую трансляцию матча «Целе» против «Фиорентины» , первый матч 1/4 Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 апреля в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Целе» – «Фиорентина»

«Целе» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Фиорентина Целе
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