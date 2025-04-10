10.04.2025, четверг, 22:00
Лига конференций, 1/4 финала
Лига конференций, 1/4 финала
1 : 2
Завершен
Составы команд
Целе
Целе
3-2-2-3
41
81
Неманич
2
Карничник
19
3
Вуклишевич
2
Ньето
8
Квесич
35
10
Сеслар
88
Светлин
17
Матко
4-1-2-2-1
43
Де Хеа
5
Понграчич
15
Комуццо
2
Морено
3
Раньери
8
Мандрагора
32
Катальди
14
Фолоруншо
10
Дзаньоло
29
Адли
18
Белтран
8
Квесич
20
Иосифов
20
Иосифов
8
Квесич
35
9
Эдмилсон
9
Эдмилсон
35
14
Фолоруншо
20
Додо
20
Додо
14
Фолоруншо
32
Катальди
7
Ричардсон
7
Ричардсон
32
Катальди
29
Адли
44
Фаджоли
44
Фаджоли
29
Адли
10
Дзаньоло
9
Кен
9
Кен
10
Дзаньоло
Остались в запасе
Целе
Фиорентина
12
Luka Kolar
ВР
29
Stijan Gobec
ЦЗ
88
Марко Дулкэ
ОП
10
Нино Коутер
ЦП
38
Zan Luka Zuzek
ЦП
88
Clement Lhernault
ЦП
44
Łukasz Bejger
ЦФ
Главный тренер
Альберт Риера
50
Томмазо Мартинелли
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
61
Leonardo Baroncelli
ЦЗ
11
Маат Даниэль Каприни
ЛВ
11
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Остались в запасе
12
Luka Kolar
ВР
29
Stijan Gobec
ЦЗ
88
Марко Дулкэ
ОП
10
Нино Коутер
ЦП
38
Zan Luka Zuzek
ЦП
88
Clement Lhernault
ЦП
44
Łukasz Bejger
ЦФ
Остались в запасе
50
Томмазо Мартинелли
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
61
Leonardo Baroncelli
ЦЗ
11
Маат Даниэль Каприни
ЛВ
11
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
Главный тренер
Альберт Риера
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Статистика матча Целе - Фиорентина
1
4
Всего ударов по воротам
11
10
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
4
1
Нарушения
13
17
Офсайды
1
2
Количество передач
421
375
Сейвы
0
2
Точность передач %
86
85
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
8
3
Удары из-за пределов штрафной
3
7
xG (ожидаемые голы)
1.54
1.01
Смотреть прямую трансляцию матча «Целе» против «Фиорентины» , первый матч 1/4 Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 апреля в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Целе» – «Фиорентина»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»