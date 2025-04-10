Легия
10.04.2025, четверг, 19:45
Лига конференций, 1/4 финала
Лига конференций, 1/4 финала
0 : 3
Завершен
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Челси
57' Н. Мадуэке
74' Н. Мадуэке
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Легия
1
Каспер Тобиаш
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
3
Стив Капуади
ЦЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
8
Рафал Августиняк
(К) ОП
6
Макси Ойеделе
ОП
22
Юрген Элитим
ЦП
82
Лукиньяс
АП
13
Павел Вшолек
ПВ
25
Рея Морисита
ПВ
11
Каспер Чодина
ПВ
Главный тренер
Гонсалу Фейо
Челси
12
Филип Йоргенсен
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
24
Рис Джеймс
(К) ПЗ
27
Мало Густо
ПЗ
22
Кирман Дьюсбери-Холл
ОП
32
Тирик Джордж
ЛВ
19
Джейдон Санчо
ПВ
20
Коул Палмер
ПВ
18
Кристофер Нкунку
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Легия
77
Владан Ковачевич
ВР
31
Marcel Mendes-Dudzinski
ВР
52
Oliwier Olewinski
ЦЗ
42
Серхио Барсия
ЦЗ
23
Патрик Кун
ЛП
5
Клауде Гонсалвеш
ОП
71
Mateusz Szczepaniak
ЦП
51
Pascal Mozie
ЦП
21
Ваган Бичахчян
ЦП
7
Томаш Пекхарт
ЦФ
Челси
1
Роберт Санчес
ВР
3
Марк Кукурелья
ЛЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
23
Трево Чалоба
ЦЗ
8
Энцо Фернандес
ОП
25
Мойзес Кайседо
ОП
51
Сэм Рак-Сакьи
ОП
39
Матис Амугу
ЦП
7
Педру Нету
ЛВ
15
Николас Джексон
ПВ
11
Нони Мадуэке
ПВ
76
Шумаира Меука
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Тобиаш
19
Винагре
12
Панков
3
Капуади
8
Августиняк
6
Ойеделе
22
Элитим
25
Морисита
82
Лукиньяс
11
Чодина
13
Вшолек
3-3-3-1
12
Йоргенсен
34
Ачампонг
5
Бадьяшиль
4
Адарабиойо
27
Густо
22
Дьюсбери-Холл
24
Джеймс
20
Палмер
19
Санчо
32
Джордж
18
Нкунку
13
Вшолек
23
Кун
23
Кун
13
Вшолек
22
Элитим
5
Гонсалвеш
5
Гонсалвеш
22
Элитим
6
Ойеделе
71
71
6
Ойеделе
11
Чодина
21
Бичахчян
21
Бичахчян
11
Чодина
82
Лукиньяс
7
Пекхарт
7
Пекхарт
82
Лукиньяс
24
Джеймс
3
Кукурелья
3
Кукурелья
24
Джеймс
4
Адарабиойо
6
Колуилл
6
Колуилл
4
Адарабиойо
27
Густо
39
Амугу
39
Амугу
27
Густо
20
Палмер
11
Мадуэке
11
Мадуэке
20
Палмер
Остались в запасе
Легия
Челси
77
Владан Ковачевич
ВР
31
Marcel Mendes-Dudzinski
ВР
52
Oliwier Olewinski
ЦЗ
42
Серхио Барсия
ЦЗ
51
Pascal Mozie
ЦП
Главный тренер
Гонсалу Фейо
1
Роберт Санчес
ВР
23
Трево Чалоба
ЦЗ
8
Энцо Фернандес
ОП
25
Мойзес Кайседо
ОП
51
Сэм Рак-Сакьи
ОП
7
Педру Нету
ЛВ
15
Николас Джексон
ПВ
76
Шумаира Меука
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
77
Владан Ковачевич
ВР
31
Marcel Mendes-Dudzinski
ВР
52
Oliwier Olewinski
ЦЗ
42
Серхио Барсия
ЦЗ
51
Pascal Mozie
ЦП
Остались в запасе
1
Роберт Санчес
ВР
23
Трево Чалоба
ЦЗ
8
Энцо Фернандес
ОП
25
Мойзес Кайседо
ОП
51
Сэм Рак-Сакьи
ОП
7
Педру Нету
ЛВ
15
Николас Джексон
ПВ
76
Шумаира Меука
ЦФ
Главный тренер
Гонсалу Фейо
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Легия - Челси
Всего ударов по воротам
8
24
Удары в створ
1
10
Владение мячом %
28
72
Угловые удары
6
8
Нарушения
7
5
Офсайды
0
1
Количество передач
296
783
Сейвы
7
1
Точность передач %
79
93
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
3
7
Удары из пределов штрафной
5
15
Удары из-за пределов штрафной
3
9
xG (ожидаемые голы)
0.44
4.08
Смотреть прямую трансляцию матча «Легия» против «Челси» , первый матч 1/4 Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 апреля в 19:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Легия» – «Челси»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»