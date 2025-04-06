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  • «Вильярреал» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 апреля 2025

«Вильярреал» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 апреля 2025

6 апреля 2025, 20:50
Вильярреал
06.04.2025, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 30 тур
0 : 0
Завершен
Атлетик
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Луис Жуниор
ВР
23
Серджи Кардона
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
26
Кико Фемения
ПЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
10
Даниэль Парехо
(К) ЦП
14
Санти Комесанья
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
7
Айосе Перес
ЦФ
11
Тьерно Барри
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
6
Беньят Прадос
ЦП
18
Микель Хаурегисар
ЦП
46
Унаи Гомес
АП
10
Нико Уильямс
ПВ
9
Иньяки Уильямс
(К) ЦФ
11
Горка Гурусета
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Вильярреал
13
Диего Конде
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
53
Вилли Камбвала
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
18
Пап Гуйе
ОП
4
Денис Суарес
АП
10
Йереми Пино
ПВ
7
Жерар Морено
ЦФ
Атлетик
13
Хулен Агирресабала
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
25
Альваро Джало
ЛВ
6
Микель Весга
ОП
28
Пейо Каналес
АП
8
Ойан Сансет
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
21
Мароан Саннади
ЦФ
4-2-2-2
1
Жуниор
23
Кардона
8
Фойт
2
Кошта
26
Фемения
10
Парехо
14
Комесанья
10
Баэна
17
Бьюкенан
11
Барри
7
Перес
4-2-2-2
1
Симон
2
Горосабель
3
Вивиан
4
Паредес
17
Бершиче
6
Прадос
18
Хаурегисар
10
Уильямс
46
Гомес
11
Гурусета
9
Уильямс
23
Кардона
23
Педраса
23
Педраса
23
Кардона
2
Кошта
53
Камбвала
53
Камбвала
2
Кошта
10
Парехо
18
Гуйе
18
Гуйе
10
Парехо
17
Бьюкенан
10
Пино
10
Пино
17
Бьюкенан
7
Перес
7
Морено
7
Морено
7
Перес
17
Бершиче
18
Бойро
18
Бойро
17
Бершиче
4
Паредес
14
Нуньес
14
Нуньес
4
Паредес
10
Уильямс
8
Сансет
8
Сансет
10
Уильямс
46
Гомес
7
Беренгер
7
Беренгер
46
Гомес
11
Гурусета
21
Саннади
21
Саннади
11
Гурусета
Остались в запасе
Вильярреал
Атлетик
13
Диего Конде
ВР
6
Пау Наварро
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
4
Денис Суарес
АП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
13
Хулен Агирресабала
ВР
15
Иньиго Леке
ПЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
28
Пейо Каналес
АП
25
Альваро Джало
ЛВ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
13
Диего Конде
ВР
6
Пау Наварро
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
4
Денис Суарес
АП
Остались в запасе
13
Хулен Агирресабала
ВР
15
Иньиго Леке
ПЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
28
Пейо Каналес
АП
25
Альваро Джало
ЛВ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Вильярреал - Атлетик
1
1
Всего ударов по воротам
12
11
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
6
5
Нарушения
9
13
Офсайды
1
1
Количество передач
498
374
Сейвы
2
4
Точность передач %
83
82
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
1.74
0.72

Смотреть прямую трансляцию матча «Вильярреал» против «Атлетик», 30-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 апреля в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вильярреал» – «Атлетик»

«Вильярреал» – «Атлетик» смотреть онлайн 6 апреля

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Атлетик Вильярреал
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