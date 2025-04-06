Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
4-2-2-2
1
Жуниор
23
Кардона
8
Фойт
2
Кошта
26
Фемения
10
Парехо
14
Комесанья
10
Баэна
17
Бьюкенан
11
Барри
7
Перес
4-2-2-2
1
Симон
2
Горосабель
3
Вивиан
4
Паредес
17
Бершиче
6
Прадос
18
Хаурегисар
10
Уильямс
46
Гомес
11
Гурусета
9
Уильямс
23
Кардона
23
Педраса
23
Педраса
23
Кардона
2
Кошта
53
Камбвала
53
Камбвала
2
Кошта
10
Парехо
18
Гуйе
18
Гуйе
10
Парехо
17
Бьюкенан
10
Пино
10
Пино
17
Бьюкенан
7
Перес
7
Морено
7
Морено
7
Перес
17
Бершиче
18
Бойро
18
Бойро
17
Бершиче
4
Паредес
14
Нуньес
14
Нуньес
4
Паредес
10
Уильямс
8
Сансет
8
Сансет
10
Уильямс
46
Гомес
7
Беренгер
7
Беренгер
46
Гомес
11
Гурусета
21
Саннади
21
Саннади
11
Гурусета
Остались в запасе
Вильярреал
Атлетик
13
Диего Конде
ВР
6
Пау Наварро
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
4
Денис Суарес
АП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
13
Хулен Агирресабала
ВР
15
Иньиго Леке
ПЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
28
Пейо Каналес
АП
25
Альваро Джало
ЛВ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
13
Диего Конде
ВР
6
Пау Наварро
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
4
Денис Суарес
АП
Остались в запасе
13
Хулен Агирресабала
ВР
15
Иньиго Леке
ПЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
28
Пейо Каналес
АП
25
Альваро Джало
ЛВ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Вильярреал - Атлетик
1
1
Всего ударов по воротам
12
11
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
6
5
Нарушения
9
13
Офсайды
1
1
Количество передач
498
374
Сейвы
2
4
Точность передач %
83
82
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
1.74
0.72
Смотреть прямую трансляцию матча «Вильярреал» против «Атлетик», 30-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 апреля в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вильярреал» – «Атлетик»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»