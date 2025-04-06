Составы команд
Брентфорд
Брентфорд
3-1-3-3
1
Флеккен
20
Айер
22
Коллинс
4
ван ден Берг
23
Нергор
24
Дамсгор
6
Ярмолюк
19
Мбемо
23
Льюис-Поттер
9
Висса
7
Шаде
4-3-2-1
97
Санчес
27
Густо
4
Адарабиойо
99
Чалоба
24
Джеймс
25
Кайседо
17
Фернандес
8
Дьюсбери-Холл
20
Мадуэке
19
Санчо
28
Нкунку
20
Айер
33
Кайоде
33
Кайоде
20
Айер
6
Ярмолюк
27
Янельт
27
Янельт
6
Ярмолюк
24
Дамсгор
8
Йенсен
8
Йенсен
24
Дамсгор
24
Джеймс
17
Кукурелья
17
Кукурелья
24
Джеймс
20
Мадуэке
7
Нету
7
Нету
20
Мадуэке
28
Нкунку
11
Джексон
11
Джексон
28
Нкунку
8
Дьюсбери-Холл
10
Палмер
10
Палмер
8
Дьюсбери-Холл
Остались в запасе
Брентфорд
Челси
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
26
Юнус Эмре Конак
ОП
25
Парис Магома
ЦП
Главный тренер
Томас Франк
1
Филип Йоргенсен
ВР
6
Леви Колуилл
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
19
Тайрик Джордж
ЛВ
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
26
Юнус Эмре Конак
ОП
25
Парис Магома
ЦП
Остались в запасе
1
Филип Йоргенсен
ВР
6
Леви Колуилл
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
19
Тайрик Джордж
ЛВ
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Брентфорд - Челси
1
3
Всего ударов по воротам
9
21
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
3
6
Нарушения
12
12
Офсайды
3
1
Количество передач
331
481
Сейвы
6
2
Точность передач %
76
84
Удары мимо ворот
5
9
Блокированные удары
2
7
Удары из пределов штрафной
7
13
Удары из-за пределов штрафной
2
8
xG (ожидаемые голы)
1.22
1.32
Смотреть прямую трансляцию матча «Брентфорд» против «Челси», 31-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 апреля в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брентфорд» – «Челси»
- Матч можно посмотреть на канале «SportCast».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»