Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Брентфорд» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 апреля 2025

«Брентфорд» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 апреля 2025

6 апреля 2025, 14:50
Брентфорд
06.04.2025, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 31 тур
0 : 0
Завершен
Челси
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
1
Марк Флеккен
ВР
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
23
Кристиан Нергор
(К) ЦП
6
Егор Ярмолюк
АП
7
Кевин Шаде
ПВ
19
Брайан Мбемо
ПВ
Главный тренер
Томас Франк
Челси
97
Роберт Санчес
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
99
Трево Чалоба
ЦЗ
24
Рис Джеймс
(К) ПЗ
27
Мало Густо
ПЗ
25
Мойзес Кайседо
ОП
17
Энцо Фернандес
ОП
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
19
Джейдон Санчо
ПВ
20
Нони Мадуэке
ПВ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Брентфорд
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
26
Юнус Эмре Конак
ОП
27
Виталий Янельт
ОП
25
Парис Магома
ЦП
8
Матиас Йенсен
ЦП
Челси
1
Филип Йоргенсен
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
19
Тайрик Джордж
ЛВ
7
Педру Нету
ЛВ
11
Николас Джексон
ПВ
10
Коул Палмер
ПВ
3-1-3-3
1
Флеккен
20
Айер
22
Коллинс
4
ван ден Берг
23
Нергор
24
Дамсгор
6
Ярмолюк
19
Мбемо
23
Льюис-Поттер
9
Висса
7
Шаде
4-3-2-1
97
Санчес
27
Густо
4
Адарабиойо
99
Чалоба
24
Джеймс
25
Кайседо
17
Фернандес
8
Дьюсбери-Холл
20
Мадуэке
19
Санчо
28
Нкунку
20
Айер
33
Кайоде
33
Кайоде
20
Айер
6
Ярмолюк
27
Янельт
27
Янельт
6
Ярмолюк
24
Дамсгор
8
Йенсен
8
Йенсен
24
Дамсгор
24
Джеймс
17
Кукурелья
17
Кукурелья
24
Джеймс
20
Мадуэке
7
Нету
7
Нету
20
Мадуэке
28
Нкунку
11
Джексон
11
Джексон
28
Нкунку
8
Дьюсбери-Холл
10
Палмер
10
Палмер
8
Дьюсбери-Холл
Остались в запасе
Брентфорд
Челси
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
26
Юнус Эмре Конак
ОП
25
Парис Магома
ЦП
Главный тренер
Томас Франк
1
Филип Йоргенсен
ВР
6
Леви Колуилл
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
19
Тайрик Джордж
ЛВ
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
26
Юнус Эмре Конак
ОП
25
Парис Магома
ЦП
Остались в запасе
1
Филип Йоргенсен
ВР
6
Леви Колуилл
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
19
Тайрик Джордж
ЛВ
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Брентфорд - Челси
1
3
Всего ударов по воротам
9
21
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
3
6
Нарушения
12
12
Офсайды
3
1
Количество передач
331
481
Сейвы
6
2
Точность передач %
76
84
Удары мимо ворот
5
9
Блокированные удары
2
7
Удары из пределов штрафной
7
13
Удары из-за пределов штрафной
2
8
xG (ожидаемые голы)
1.22
1.32

Смотреть прямую трансляцию матча «Брентфорд» против «Челси», 31-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 апреля в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брентфорд»«Челси»

Брентфорд-Челси смотреть онлайн 6 апреля

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Челси Брентфорд
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Сменился самый высокооплачиваемый футболист в Европе
10:23
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
10:15
Стало известно, какую зарплату «Галатасарай» хочет предложить Батракову
09:43
4
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
09:36
6
«Реал» проигнорировал уход Роналду из сборной Португалии – остальные клубы отреагировали
09:17
1
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
1
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
6
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
31
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+