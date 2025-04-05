05.04.2025, суббота, 20:00
Франция. Лига 1, 28 тур
Франция. Лига 1, 28 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Брест
Брест
4-3-2-1
40
Бизот
21
Айдара
5
Шардонне
3
Ндиайе
70
Лала
95
Камара
33
Лис-Мелу
8
Маньетти
28
Лаж
19
Сима
19
Ажорк
4-1-1-2-2
16
Кен
90
Синго
6
Керер
13
Мависса Элеби
12
Энрике
6
Закария
8
Камара
11
Аклиуш
18
Минамино
36
Эмболо
14
Бирет
8
Маньетти
23
Думбия
23
Думбия
8
Маньетти
19
Сима
17
Бальде
17
Бальде
19
Сима
28
Лаж
20
дель Кастильо
20
дель Кастильо
28
Лаж
6
Керер
2
Вандерсон
2
Вандерсон
6
Керер
8
Камара
73
Мусрати
73
Мусрати
8
Камара
18
Минамино
29
Бен-Сегир
29
Бен-Сегир
18
Минамино
11
Аклиуш
10
Головин
10
Головин
11
Аклиуш
36
Эмболо
9
Балогун
9
Балогун
36
Эмболо
Остались в запасе
Брест
Монако
37
Грегуар Кудер
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
26
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
20
Люк Зогбе
ПЗ
33
Хамиду Макалу
ЦП
Главный тренер
Эрик Руа
99
Радослав Майецки
ВР
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
15
Крепин Дьятта
ПВ
99
Джордж Иленихена
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
37
Грегуар Кудер
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
26
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
20
Люк Зогбе
ПЗ
33
Хамиду Макалу
ЦП
Остались в запасе
99
Радослав Майецки
ВР
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
15
Крепин Дьятта
ПВ
99
Джордж Иленихена
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Брест - Монако
3
2
Всего ударов по воротам
13
10
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
2
9
Нарушения
13
16
Офсайды
0
1
Количество передач
347
504
Сейвы
1
3
Точность передач %
74
81
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
7
2
xG (ожидаемые голы)
0.83
1.67
Смотреть прямую трансляцию матча «Брест» против «Монако», 28-й тур чемпионата Франциии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 апреля в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брест» – «Монако»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»