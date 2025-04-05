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  • «Брест» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2025

«Брест» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2025

5 апреля 2025, 18:50
Брест
05.04.2025, суббота, 20:00
Франция. Лига 1, 28 тур
2 : 1
Завершен
Монако
42' Ф. Кен (АГ) 90+4' М. Камара
63' Д. Закария (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брест
40
Марко Бизот
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
5
Брендан Шардонне
(К) ЦЗ
3
Абдулайе Ндиайе
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
95
Махди Камара
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
8
Уго Маньетти
ЦП
28
Матиас Лаж
ПВ
19
Абдалла Сима
ПВ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
Монако
16
Филипп Кен
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
6
Денис Закария
(К) ОП
8
Ламин Камара
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
14
Мика Бирет
ЦФ
36
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Брест
37
Грегуар Кудер
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
26
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
20
Люк Зогбе
ПЗ
33
Хамиду Макалу
ЦП
23
Камори Думбия
АП
17
Мама Бальде
ПВ
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
Монако
99
Радослав Майецки
ВР
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
73
Аль Мусрати
ЦП
29
Элисс Бен-Сегир
АП
10
Александр Головин
АП
15
Крепин Дьятта
ПВ
9
Фоларин Балогун
ЦФ
99
Джордж Иленихена
ЦФ
4-3-2-1
40
Бизот
21
Айдара
5
Шардонне
3
Ндиайе
70
Лала
95
Камара
33
Лис-Мелу
8
Маньетти
28
Лаж
19
Сима
19
Ажорк
4-1-1-2-2
16
Кен
90
Синго
6
Керер
13
Мависса Элеби
12
Энрике
6
Закария
8
Камара
11
Аклиуш
18
Минамино
36
Эмболо
14
Бирет
8
Маньетти
23
Думбия
23
Думбия
8
Маньетти
19
Сима
17
Бальде
17
Бальде
19
Сима
28
Лаж
20
дель Кастильо
20
дель Кастильо
28
Лаж
6
Керер
2
Вандерсон
2
Вандерсон
6
Керер
8
Камара
73
Мусрати
73
Мусрати
8
Камара
18
Минамино
29
Бен-Сегир
29
Бен-Сегир
18
Минамино
11
Аклиуш
10
Головин
10
Головин
11
Аклиуш
36
Эмболо
9
Балогун
9
Балогун
36
Эмболо
Остались в запасе
Брест
Монако
37
Грегуар Кудер
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
26
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
20
Люк Зогбе
ПЗ
33
Хамиду Макалу
ЦП
Главный тренер
Эрик Руа
99
Радослав Майецки
ВР
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
15
Крепин Дьятта
ПВ
99
Джордж Иленихена
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
37
Грегуар Кудер
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
26
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
20
Люк Зогбе
ПЗ
33
Хамиду Макалу
ЦП
Остались в запасе
99
Радослав Майецки
ВР
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
15
Крепин Дьятта
ПВ
99
Джордж Иленихена
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Брест - Монако
3
2
Всего ударов по воротам
13
10
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
2
9
Нарушения
13
16
Офсайды
0
1
Количество передач
347
504
Сейвы
1
3
Точность передач %
74
81
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
7
2
xG (ожидаемые голы)
0.83
1.67

Смотреть прямую трансляцию матча «Брест» против «Монако», 28-й тур чемпионата Франциии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 апреля в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брест»«Монако»

«Брест» – «Монако» смотреть онлайн 5 апреля

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Монако Брест
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