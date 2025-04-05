05.04.2025, суббота, 19:30
Испания. Примера, 30 тур
Испания. Примера, 30 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Мальорка
Мальорка
4-1-2-2-1
1
Грейф
22
Мохика
24
Вальент
3
Копете
24
Маффео
8
Маскарель
8
Морланес
10
Дардер
14
Родригес
29
Асано
19
Мурики
3-2-2-1-2
13
Гуаита
15
Старфельт
5
Каррейра
30
Мингеса
20
Родригес
3
Алонсо
8
Бельтран
6
Мориба
7
Гонсалес
10
Аспас
11
Дуран
8
Морланес
6
Санчес
6
Санчес
8
Морланес
29
Асано
17
Фернандес
17
Фернандес
29
Асано
14
Родригес
9
Абдон
9
Абдон
14
Родригес
19
Мурики
9
Ларин
9
Ларин
19
Мурики
30
Мингеса
23
Домингес
23
Домингес
30
Мингеса
7
Гонсалес
19
Сведберг
19
Сведберг
7
Гонсалес
10
Аспас
28
Лопес
28
Лопес
10
Аспас
11
Дуран
7
Иглесиас
7
Иглесиас
11
Дуран
Остались в запасе
Мальорка
Сельта
25
Иван Куэльяр
ВР
13
Лео Роман
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
4
Давид Лопес
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
28
Ян Салас
ЦП
10
Шикинью
ЛВ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
16
Жаилсон
ЦП
23
Уго Альварес
ЦП
5
Уго Сотело
ЦП
23
Дамиан Родригес
АП
10
Франко Серви
ЦФ
14
Икер Лосада
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Остались в запасе
25
Иван Куэльяр
ВР
13
Лео Роман
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
4
Давид Лопес
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
28
Ян Салас
ЦП
10
Шикинью
ЛВ
Остались в запасе
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
16
Жаилсон
ЦП
23
Уго Альварес
ЦП
5
Уго Сотело
ЦП
23
Дамиан Родригес
АП
10
Франко Серви
ЦФ
14
Икер Лосада
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Статистика матча Мальорка - Сельта
3
Всего ударов по воротам
7
10
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
4
2
Нарушения
9
11
Офсайды
3
0
Количество передач
376
488
Сейвы
2
1
Точность передач %
81
85
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
6
5
Удары из-за пределов штрафной
1
5
xG (ожидаемые голы)
0.5
0.82
Смотреть прямую трансляцию матча «Мальорка» против «Сельты», 30-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 апреля в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Мальорка» – «Сельта»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»