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  • «Динамо» Мн – «Неман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2025

«Динамо» Мн – «Неман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2025

5 апреля 2025, 18:35
Динамо Мн
18.06.2025, среда, 20:30
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
0 : 1
Завершен
Неман
66' К. Кучинский
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мн
13
Иван Шимакович
ВР
26
Владислав Калинин
ЦЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
67
Роман Бегунов
ЦЗ
32
Вадим Пигас
ПЗ
19
Педро Игор
ЛВ
6
Максим Мякиш
ОП
19
Денис Гречихо
ЦП
17
Иван Бахар
ЦП
8
Никита Демченко
АП
21
Евгений Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Неман
1
Максим Белов
ВР
22
Егор Пархоменко
ЦЗ
20
Иван Садовничий
ЦЗ
27
Амантур Шамурзаев
ЦЗ
19
Константин Кучинский
ПЗ
17
Антон Сучков
ЛВ
47
Михаил Козлов
ОП
24
Андрей Якимов
ЦП
9
Сергей Пушняков
АП
80
Леонард Гвет
ЦФ
17
Егор Зубович
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Динамо Мн
26
Денис Шпаковский
ВР
33
Фард Ибрахим
ЛЗ
5
Павел Апетенок
ЦЗ
4
Алексей Гаврилович
ЦЗ
19
Даниил Силинский
ОП
24
Алексей Вакулич
ЦП
7
Евгений Малашевич
ПВ
10
Карен Варданян
ЦФ
30
Мустафа Джимет
ЦФ
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
Неман
1
Артур Малиевский
ВР
22
Nikita Robak
ВР
6
Артур Назаренко
ОП
21
Alfred Mazurich
ЦП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
88
Павел Савицкий
ЦП
7
Юрий Клочков
АП
33
Исаак Нгома
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Шимакович
26
Калинин
4
Калачев
67
Бегунов
32
Пигас
6
Мякиш
19
Гречихо
17
Бахар
19
Игор
8
Демченко
21
Шевченко
4-1-1-2-2
1
Белов
19
Кучинский
20
Садовничий
27
Шамурзаев
22
Пархоменко
47
Козлов
24
Якимов
9
Пушняков
17
Сучков
17
Зубович
80
Гвет
21
Шевченко
19
Силинский
19
Силинский
21
Шевченко
Джимет
10
Варданян
10
Варданян
Джимет
8
Демченко
30
Джимет
30
Джимет
8
Демченко
17
Бахар
37
Цепенков
37
Цепенков
17
Бахар
47
Козлов
6
Назаренко
6
Назаренко
47
Козлов
17
Сучков
32
Павлюковец
32
Павлюковец
17
Сучков
17
Зубович
88
Савицкий
88
Савицкий
17
Зубович
Остались в запасе
Динамо Мн
Неман
26
Денис Шпаковский
ВР
33
Фард Ибрахим
ЛЗ
5
Павел Апетенок
ЦЗ
4
Алексей Гаврилович
ЦЗ
24
Алексей Вакулич
ЦП
7
Евгений Малашевич
ПВ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
1
Артур Малиевский
ВР
22
Nikita Robak
ВР
21
Alfred Mazurich
ЦП
7
Юрий Клочков
АП
33
Исаак Нгома
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Остались в запасе
26
Денис Шпаковский
ВР
33
Фард Ибрахим
ЛЗ
5
Павел Апетенок
ЦЗ
4
Алексей Гаврилович
ЦЗ
24
Алексей Вакулич
ЦП
7
Евгений Малашевич
ПВ
Остались в запасе
1
Артур Малиевский
ВР
22
Nikita Robak
ВР
21
Alfred Mazurich
ЦП
7
Юрий Клочков
АП
33
Исаак Нгома
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Статистика матча Динамо Мн - Неман
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Мн против «Немана», 3-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 апреля в 19:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» Мн – «Неман»

Динамо Минск – Неман смотреть онлайн 5 апреля

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Неман Динамо Мн
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