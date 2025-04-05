18.06.2025, среда, 20:30
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Динамо Мн
Динамо Мн
4-1-2-2-1
13
Шимакович
26
Калинин
4
Калачев
67
Бегунов
32
Пигас
6
Мякиш
19
Гречихо
17
Бахар
19
Игор
8
Демченко
21
Шевченко
4-1-1-2-2
1
Белов
19
Кучинский
20
Садовничий
27
Шамурзаев
22
Пархоменко
47
Козлов
24
Якимов
9
Пушняков
17
Сучков
17
Зубович
80
Гвет
21
Шевченко
19
Силинский
19
Силинский
21
Шевченко
Джимет
10
Варданян
10
Варданян
Джимет
8
Демченко
30
Джимет
30
Джимет
8
Демченко
17
Бахар
37
Цепенков
37
Цепенков
17
Бахар
47
Козлов
6
Назаренко
6
Назаренко
47
Козлов
17
Сучков
32
Павлюковец
32
Павлюковец
17
Сучков
17
Зубович
88
Савицкий
88
Савицкий
17
Зубович
Остались в запасе
Динамо Мн
Неман
26
Денис Шпаковский
ВР
33
Фард Ибрахим
ЛЗ
5
Павел Апетенок
ЦЗ
4
Алексей Гаврилович
ЦЗ
24
Алексей Вакулич
ЦП
7
Евгений Малашевич
ПВ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
1
Артур Малиевский
ВР
22
Nikita Robak
ВР
21
Alfred Mazurich
ЦП
7
Юрий Клочков
АП
33
Исаак Нгома
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Остались в запасе
26
Денис Шпаковский
ВР
33
Фард Ибрахим
ЛЗ
5
Павел Апетенок
ЦЗ
4
Алексей Гаврилович
ЦЗ
24
Алексей Вакулич
ЦП
7
Евгений Малашевич
ПВ
Остались в запасе
1
Артур Малиевский
ВР
22
Nikita Robak
ВР
21
Alfred Mazurich
ЦП
7
Юрий Клочков
АП
33
Исаак Нгома
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Статистика матча Динамо Мн - Неман
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Мн против «Немана», 3-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 апреля в 19:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» Мн – «Неман»
- Матч можно посмотреть на канале «Беларусь 1».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»